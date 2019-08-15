«Спартак» изменился: трибуны радуются, Шюррле забивает, Максименко все отбивает

Сейчас покажем.

«Спартак» выиграл у «Туна» (2:1) и попал в раунд плей-офф Лиги Европы. Голы у «Спартака» забили Понсе и Шюррле. Команды провели два разных тайма – в первой половине серьезнее и круче был «Тун». Нам все равно важен конечный итог, а он для «Спартака» идеален. В конце матча радовались вообще все: «Спартак» победил уже в третьем матче подряд.

Один повод для грусти все-таки был.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 15, 2019

В матче было больше хорошего. Наталия Кондратенко все видела и фотографировала:

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Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Тун»