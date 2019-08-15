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    «Спартак» изменился: трибуны радуются, Шюррле забивает, Максименко все отбивает


    3.7
    Голосов: 3
    15.08.2019 22:50
    Сейчас покажем.

    «Спартак» выиграл у «Туна» (2:1) и попал в раунд плей-офф Лиги Европы. Голы у «Спартака» забили Понсе и Шюррле. Команды провели два разных тайма – в первой половине серьезнее и круче был «Тун». Нам все равно важен конечный итог, а он для «Спартака» идеален. В конце матча радовались вообще все: «Спартак» победил уже в третьем матче подряд.

    Один повод для грусти все-таки был.

    В матче было больше хорошего. Наталия Кондратенко все видела и фотографировала:

    Понравилось? Теперь почитайте:

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Тун»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +13789

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Наталия, жаль, что ты не сделала фото перед трибуной А сектор А1, где после игры Бакаев подошёл к парням с ингушским флагом. Зелимхан тепло общался со всеми, кто там был, фотографировался с детьми, давал пацанам автографы. Детишки были просто счастливы. Очень эмоциональная картинка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3916

      ivany4 44 минуты назад

      Я вот думаю, а зачем нам главный тренер.
      Вполне можно обойтись помощниками.))
      Руководит командой Шурле, а спасает, пока, Максименко.)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3717

      Владислав Vlad 49 минут назад

      Игру сделали два вратаря - один накосячил, а второй спас.
      Да, и Шюрле сыграл, как профессионал, не стал смотреть на статус Туна.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8194

      vka1970 1 час назад

      Спартак наш клуб.
      Кононову в нём не место.

      3
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    • ...
      Рейтинг: -486

      DonBaton 1 час назад

      Обыграли дно,а ссутся кипятком словно выиграли мировых гегемонов футбола. Убогие,что тут ещё сказать

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