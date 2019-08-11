Бакаев – новый лидер «Спартака». В чем его крутость?

Первый, кто смог заменить Промеса.

Главным героем (на поле) матча «Ахмат» – «Спартак» стал Зелмихан Бакаев, забивший два гола. Вообще, Бакаев кажется лучшим игроком «Спартака» на старте сезона. В шести матчах он забил четыре гола и отдал одну голевую. Сейчас Бакаев лидер команды по ударам и созданным голевым моментам для партнеров.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 11, 2019

Зелимхан – воспитанник «Спартака». К 20 годам он стал основным в «Спартаке-2» и сезон провел в ФНЛ. В кампании-17/18 Бакаев играл мало: его постоянно включали в заявку основной команды, а он просиживал матчи на замене, пропуская игры за «Спартак-2».

Перед началом сезона-18/19 он уехал на год в аренду в «Арсенал», который тогда тренировал Олег Кононов. Там Зелимхан сразу стал основным и важным для команды игроком. Акценты в атаке того «Арсенал» были сделаны на фланги, на которых блистали Бакаев и Мирзов. Сезон Бакаев закончил с восемью забитыми голами двумя ассистами. А весной полузащитника даже вызвали в сборную.

Когда Кононов в ноябре уходил в «Спартак», Бакаев комплиментарно отозвался о тренер : «Кроме футбола его ничего не интересует. Его философия подходит «Спартаку». Он очень любит атакующую игру, не любит сидеть в обороне. Он идеальный тренер для «Спартака».

Голы Бакаева «Ахмату»:

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 11, 2019

В этом сезоне он вернулся в «Спартак» и снова зажег у Кононова. Признавался лучшим игроком в матчах против «Ростова» и «Ахмата», забил победный гол «Туну», стал первым за пять лет игроком «Спартака», оформившим дубль в двух играх подряд.

В последний раз четыре мяча за два матча в «Спартаке» забивал Промес в апреле 2018-го. В этом сезоне Бакаев смело взял десятый номер Промеса и дерзко прокомментировал свое решение: «Мне без разницы, кто под этим номером играл. Квинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок».

Пока Бакаев хоть и частично, но заменяет Промеса. Он первый игрок после отъезда голландца, который может решить эпизод за счет индивидуальных действий. Он, как и Промес, может убежать на скорости, обыграть один в один и отдать опасную передачу в штрафную.

Кононов высоко котирует Бакаева, но говорит, что тому еще нужно прибавлять: «Зелимхана я знаю давно. Обращал на него внимание, когда он играл еще за молодежную сборную, выходил на некоторые игры в «Спартаке». Он уже в моем понимании был тот игрок, который может прогрессировать и имеет свой игровой почерк.

Мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но десятый номер также должен играть и на команду. Подыгрывать – этого мало, он должен определять игру команды».

Стиль игры Бакаева

В прошлом сезоне Зелимхан стал лучшим игроком лиги по проникновениям в чужую штрафную с мячом. В среднем за игру Бакаев 3.5 раза входил в штрафную – часто получалось продавливать защитников на дриблинге, либо вбегать туда в контратаках.

Также Бакаев закончил сезон в первой десятке дриблеров лиги – это как раз его самое сильное качество. У него быстрые ноги, отличная координация и короткий шаг – все это помогает уверенно и быстро контролировать и продвигать мяч.

Качества дриблера у Зелимхана проявлялись с самого детства. Он даже рассказал, что в какой-то момент перебарщивал с вечными обводками:

«В молодежных командах я реально мог обыграть четверых, а на пятом споткнуться. Обходил ребят, словно фишки, и думал, что все могу. Мне всегда говорили, обвел троих – отдай пас. К 22 годам только понял, что пасовать тоже нужно. Спасибо всем моим тренерам, что вбивали в голову эту простую истину».

Любимый прием Бакаева – смещения с правого фланга в центр. В такой ситуации он либо пробивает, либо отдает разрезающий пас – тоже одно из его сильнейших качеств. В прошлом сезоне он уступил только Влашичу и Перейре в пасах в разрез. О мягких, своевременных и умных передачах Бакаева редко говорят. Поэтому выделяем их жирной линией.

Без мяча Зелимхан добросовестно включается в прессинг: так было и в «Арсенале», и сейчас в «Спартаке». Но у него есть проблема подстраховке крайнего защитника, когда соперники убегают в контратаки.

Бакаев вспыльчив: часто разговаривает с судьями, требует карточки соперникам, откидывает мячи после свистка. Все это приводит к тому, что он, раздражаясь, выключается из игры после потери мяча. Это проявлялось и в этом сезоне: Ещенко и Рассказов иногда оставались без поддержки Бакаева.

На какой позиции ему удобнее играть?

Еще одним слабым местом игрока называют правую ногу. Бакаев действительно редко ее задействует, но слова комментаторов «она для ходьбы» – бред. Бакаев до 20 лет чаще играл на левом фланге. И ему часто приходилось смещаться в центр, откуда он отдавал и бил правой ногой.

Зелимхан и сам рассказывал о своем опыте в молодежных командах:

«Все у меня хорошо с правой ногой. Работал специально над ее улучшением. Пока не все идеально, поэтому буду продолжать в том же духе. Но отдать пас, ударить и навесить я ей уже могу нормально.

Сейчас я играю правого полузащитника. Моя основная задача – смещаться в центр поля, насыщать середину и либо делать обостряющую передачу, либо бить с левой ноги.

Навешиваю очень редко, но, если это делаю, то с правой ноги. Понятно, что она у меня не такая сильная, как левая. Когда играл в дубле на левом фланге, то тренеры просили проходить по флангу и навешивать. С левой ноги я это делаю очень хорошо. Просто разные задачи требуют разного подхода.

Справа у меня больше вариантов для развития атаки. Мне нравится делать разрезающие передачи, искать нестандартные ходы. Плюс моя статистика явно улучшилась, когда меня перевели на правый фланг, так как стал чаще бить с левой».

В матче против Ахмата» Зелимхан впервые в сезоне вышел на левой бровке. Причина проста – справа вышел Ларссон, которому сейчас важно играть на родной позиции.

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Особенно радует профессионализм и честолюбие Бакаева. Практически в каждом интервью он говорит, как важны тренировки, самоотдача и полная концентрация на футболе. Такой подход сильно контрастирует с предыдущими лидерами атак (кроме Промеса) «Спартака», которые теряли мотивацию и снижали к себе требования.

После победы над «Ахматом» Бакаев сказал, что не чувствует себя лидером атак команды: «Две-три игры ни о чем не говорят. Нужно отыграть сезон, два, три, а потом уже делать выводы. Сейчас нужно продолжать в том же духе, каждую игру пытаться забивать, отдавать и помогать команде».

А вот те, с кем Бакаеву еще предстоит сыграться:

«Спартак» купил правильного и сильного полузащитника. Но может его испортить

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