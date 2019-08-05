«Спартак» купил правильного и сильного полузащитника. Но может его испортить

Все снова сводится к тому, получится ли у Кононова.

«Спартак» побил свой трансферный рекорд, заплатив за игрока 18 миллионов евро. В Москву приехал Гус Тиль – 21-летний капитан «АЗ Алкмаара» и игрок голландской сборной.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 5, 2019

Важные факты о Тиле

• Родился в Замбии и первые годы жизни провел в африканских странах. Все из-за работы отца, который в то время был военным.

• Когда Тилю было три года, семья переехала в Амстердам и поселилась в рабочем квартале для среднего класса. Тиль рассказывал, что был единственным белокожим, кто играл на равных с местными ребятами.

• В 13 лет попал в академию «АЗ», но там не выделялся. Тиль два раза хотел завязать с футболом (в 15 и 17 лет), но тренеры в него верили и уговаривали остаться.

• Ближе к 18 годам чуть не поступил на экономической факультет: подал заявку на экзамены, но вслед за этим поступило предложение перейти в основной состав «АЗ».

• И все-таки хочет поступить в университет сразу после завершения карьеры: «После футбола я обязательно буду учиться. Спорт сейчас контролирует мою жизнь, но потом надо развиваться, а не сидеть на месте. Точно отучусь на экономическом факультете, чтобы открыть собственный бизнес. И освою испанский, например».

• Тиль забивал в первых двух матчах за взрослую команду, но в первом сезоне играл мало и в основном сидел на замене.

• Тиль затрагивает важную проблему молодых футболистов и их быстрого взросления: «Я чувствую, что пропустил целый период. Из старшеклассника за секунду превратился в 30-летнего работника. У меня не было вообще никакого студенческого этапа! Я думаю, футбольный мир можно сравнить с вершиной делового мира. Давление, конкуренция, деньги. Когда вы заканчиваете школу, у вас этого нет, а молодые футболисты сталкиваются с этим».

• Важная фраза Тиля, хорошо характеризующая его взгляд на жизнь: «Я никогда не гордился своим статусом, деньгами и популярностью. Наоборот, после первого гола «Зволле» за «АЗ» я надеялся, что за пределами стадиона меня не будут преследовать. Мне нравится играть перед большой аудиторией на хорошем стадионе, когда люди приходят ко мне как к актеру. Но за пределами поля мне не хочется быть картиной».

• И ещe одна: «Раньше меня окружали самые обычные люди, работяги, средний класс. Они не зарабатывают много денег и живут скромно. А сейчас я вижу проезжающие мимо машины и часы молодых футболистов, но всего этого вообще не должно быть на таком этапе жизни. Это очень далеко от того, как меня воспитывали. Меня приучали к мысли, что я в мире для того, чтобы помочь обществу. Потому что не у всех одинаковые возможности и шансы».

• Во втором сезоне за «АЗ» (17/18) Тиль стал основным и пропустил всего один матч (из-за повреждения). А так – сыграл все игры во всех турнирах: 39 матчей, 11 голов, 4 голевые передачи.

• В последнем сезоне он стал капитаном (в 20 лет), сыграл в 39 матчах за клуб, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Затащил команду на четвертое место в чемпионате, забив победные голы «Аяксу» и «ПСВ».

• В марте дебютировал за сборную Голландии, сыграв 12 минут против португальцев.

Что это за игрок

Тиль – футболист, играющий в центре поля, ближе к нападающему. Он может сыграть и чистую десятку под форвардом и третьего полузащитника в схеме 4-3-3.

Но голландец не совсем типичная десятка. Потому что его сильные стороны чаще проявляются, когда он находится без мяча. Этим он очень похож на суперталантливого и уникального Донни ван де Бека из «Аякса», про него у нас выходил материал.

Тиль – мастер правильного движения без мяча, открываний, сканирования зон и прессинга. Именно на нем был завязан прессинг «АЗ»: Тиль чаще остальных партнеров заставлял ошибаться соперников.

Главным учителем голландца в академии был тренер Михаэль Бускермолен, он учил Тиля правильному движения без мяча и открываниям. Сам Гус рассказывал о работе с тренером: «Он хорошо видит игру, постоянно говорит о тактически и технически правильных вещах. Мне это сильно помогает».

Голландец действительно нетипичный футболист. И зависящий от системы игры. Он точно не станет новым Промесом, который на индивидуальных действиях будет приносит голы. Для того, чтобы Тиль проявил лучшие качества, нужна четко выстроенная система. Которую Олег Кононов до сих пор не настроил.

Теоретически Тиль подходит Кононову – тренер постоянно говорит о высоком прессинге и атакующем футболе. Леонид Федун говорил, что трансферная кампания этого лета полностью меняет команду под требования тренера: «Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию. Высокий прессинг и очень быстрый пас в одно-два касания».

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Голландца высоко котируют в Голландии и Европе. Некоторые эксперты (агенты, скауты) вообще удивились, что Тиль переехал в Россию, а не в чемпионат сильнее уровнем.

Вот, например, что думает Дик Адвокат: «Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идет ставка на быстрый, силовой футбол».

Бывший скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров уверен, что многое зависит от Кононова: «Гус – очень сильный, но для его развития нужно несколько факторов: первый – чтобы он подошел команде, и использовался на позиции, где бы демонстрировал свои самые сильные качества. Второе – правильная индивидуальная работа внутри команды».

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