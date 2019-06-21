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    Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)


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    Голосов: 1
    Сегодня, 18:06
    Странный нападающий.

    «Спартак» объявил о подписании 22-х летнего нападающего Эсекьеля Понсе. Клуб потратил около девяти миллионов евро. Это приобретение связано со скорым уходом Зе Луиша. Но Понсе не будет прямой замену Зе Луишу – по функционалу они немного разные форварды.

    Бомбардирский талант у Понсе раскрылся в самом детстве. Аргентинец, выступая за академию родного «Ньюэллс Олд Бойз» (первый клуб Месси), шесть раз становился лучшим бомбардиром своих возрастных категорий.

    В основу он пробился в 16 лет и стал самым молодым футболистом клуба в истории. Уже в таком возрасте он забил первый гол и играл в паре с Давидом Трезеге, выступавшим тогда за «Ньюэллс».

    Но сумасшедшую результативность на взрослый уровень у Понсе перенести не получилось. В 31-м матче за клуб он забил лишь пять голов. Но им все равно заинтересовались европейские команды. Зимой 2015-го «Рома» выкупила нападающего за 4 миллиона евро. Но за римский клуб Эсекьель не сыграл ни минуты за четыре года.

    Первый год в Италии он полностью потерял: сначала сидел на замене, потом получил серьезную травму и вылетел на четыре месяца. В следующем сезоне Понсе уехал в испанскую «Гранаду», но там все было плохо – всего два гола в 27 матчах. На следующий год – опять аренда, только в «Лилль». И снова плохо: три гола в 32 играх.

    Хотя его высоко котировал Марсело Бьелса, который проработал в «Лилле» всего полгода. Бельсе до сих пор нравится Понсе: этим летом он хотел забрать его к себе в «Лидс». Но Эсекьель не хотел уезжать в Чемпиошип и твердил о высоких амбициях. Видимо, поэтому перешел в «Спартаке».

    Почему вообще московский клуб купил игрока, который за 90 матчей в трех командах забил десять голов? Важную роль сыграл последний сезон, который Понсе провел в Греции. За афинский АЕК аргентиец сыграл 43 игры и забил 21 мяч. Понсе реально прорвало, и он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата.

    Как он играет?

    Если вы думаете, что Понсе так раззабивался в чемпионате Греции, потому что там ему давали большую свободу, то это не так. Да, уровень команд значительно ниже, чем в европейских лигах, но в Греции большинство команд играет низким оборонительным блоком. Отчасти их чемпионат похож на российский: форвардам, которые любят играть на пространстве, приходится сложно из-за закрытых соперников.

    Давайте будем честными. Чемпионат Греции никто, кроме греков, не смотрит. Поэтому о качествах Понсе в этой лиге сложно рассказывать. Но судя по тому, что удалось увидеть в нарезках и в отрывках матчей АЕКа, главное преимущество аргентинца – игра головой. Он очень прыгучий (тут похож на Зе Луиша), несмотря на рост 178 сантиметров. Примерно половину голов за АЕК Понсе забил головой.

    И еще несколько наблюдений по нападающему:

    • У него хороший выбор позиции в штрафной. Он своевременно отклеивается от защитников и грамотно забегает за спины.

    • Часто стягивается к центру поля за мячом. Да, несмотря на то, что практически все голы Понсе забил из пределов штрафной, он принимает участие в розыгрыше мяча на подготовительных стадиях.

    • Часто и интенсивно прессингует. Скорее всего, это установка тренера, но Эсьекель давит на защитников даже во вторых половинах матчей, когда его партнеры уже выдохлись и не могут поддержать прессинг.

    Но, конечно, лучше о сезоне Понсе в АЕКе расскажет человек из Греции. Авторитетный греческий журналист (издание Sport24) Василис Темпелис высказал свое мнение: «Понсе игрок штрафной, его сильное качество – игра головой. Если в «Спартаке» есть хорошие крайние защитники, которые могут здорово навесить, то с их помощью Понсе способен забить много голов. Он дважды оформлял дубли после ударов головой («Арису» и ПАСу) в прошедшем сезоне.

    Еще он отрабатывает в обороне, помогает защитникам, активно прессингует и приносит много пользы команде. Добавлю, что Понсе хороший парень, он скромен и не болтает лишнего. Правда он не любит журналистов и избегает пресс-конференций, но это не главное для футболиста».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      DonBaton 29 минут назад

      Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции).
      Зачем было столько расписывать, если можно было все одной фразой оформить:
      "Это свинарник,и он скупает любое дерьмо за большие деньги. Впрочем,ничего нового."

      -1
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      Рейтинг: +1480

      giluxa1963 45 минут назад

      денежки то народные почему не отдать

      1
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      Рейтинг: +10912

      Супервайзер > giluxa1963 27 минут назад

      Неужели ты думаешь, что Газпром дал деньги Федуну на Понсе из-за любви к Аргентине? Сомневаюсь.

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      Рейтинг: +1051

      JTherry > giluxa1963 6 минут назад

      9 млн - за Понсе и 21 млн - за Лоди, несопоставимы)))

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