Гендиректор «Спартака» Цорн: «Готовы рассмотреть хорошее предложение по Зе Луишу»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не получал никаких предложений по трансферу нападающего Зе Луиша.

Ранее СМИ сообщили, что «Порту» предложил москвичам 8 миллионов евро за 28-летнего футболиста, но получил отказ.

– Как прокомментируете ход переговоров, о которых активно сообщают португальские СМИ?

– В настоящий момент у нас нет ни одного официального предложения ни от одного клуба по Зе.

– Насколько вероятна продажа форварда?

– Если появится хорошее предложение, мы готовы его рассмотреть.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

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