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    Гендиректор «Спартака» Цорн: «Готовы рассмотреть хорошее предложение по Зе Луишу»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не получал никаких предложений по трансферу нападающего Зе Луиша.

    Ранее СМИ сообщили, что «Порту» предложил москвичам 8 миллионов евро за 28-летнего футболиста, но получил отказ.

    – Как прокомментируете ход переговоров, о которых активно сообщают португальские СМИ?

    – В настоящий момент у нас нет ни одного официального предложения ни от одного клуба по Зе.

    – Насколько вероятна продажа форварда?

    – Если появится хорошее предложение, мы готовы его рассмотреть.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

    A Bola: «Порту» хочет завершить трансфер Зе Луиша в ближайшие часы. Клуб предложит «Спартаку» 10 миллионов

    O Jogo: «Порту» сделает новое предложение «Спартаку» по Зе Луишу

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4090

      subbotaspartak 30 минут назад

      Был человек, который пытался забить,
      Вместо него есть кто-нибудь, мать вас етить!!!

      0
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      Рейтинг: +761

      GermanVo 1 час назад

      Как-то сложно воспринимать такого молодого ген.дира. Как бы не прое трансферное окно. Второй год подряд не охота надеяться на везение с таким составом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8816

      vladimir-7 1 час назад

      Интересно, кто врет СМИ или Цорн?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13048

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Лучшее предложение по Зе Луишу - оставить его в команде!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2781

      momwig_ 1 час назад

      То есть усиления в этом сезоне не будет? Федун же согласен покупать только на навар от продаж...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      алдан2014 > momwig_ 1 час назад

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