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    A Bola: «Порту» хочет завершить трансфер Зе Луиша в ближайшие часы. Клуб предложит «Спартаку» 10 миллионов

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту».

    Ранее сообщалось, что кабовердианец уже согласовал с португальским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

    По информации СМИ, москвичи отклонили первое предложение по 28-летнему футболисту в размере 8 миллионов евро. Как сообщает A Bola, теперь «Порту» предложит «Спартаку» 10 миллионов за форварда, так как хочет закрыть сделку в течение ближайших нескольких часов.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +104

      Deadlord 6 минут назад

      Да давно уже нужно новую команду строить, хватит за обычных средних игроков держаться

      0
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      Рейтинг: +4735

      piligrim1986 30 минут назад

      было бы хорошо, за такие деньги-то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6722

      parevg 40 минут назад

      А его самого спросили??? может он остаться хочет

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      Рейтинг: +542

      polozovs > parevg 33 минуты назад

      Написано же, что он согласовал личный контракт

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      Рейтинг: +6722

      parevg > polozovs 31 минуту назад

      Просмотрел, благодарю.

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      Рейтинг: +13034

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Деньги деньгами, а жаль уходит, хороший нап, так и не смогли за эти годы найти к нему подход и вывести на верхний уровень, не реализовал он свой потенциал.

      1
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      Рейтинг: +542

      polozovs > DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Или это и есть его максимум. И тогда хорошо, что уходит

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