A Bola: «Порту» хочет завершить трансфер Зе Луиша в ближайшие часы. Клуб предложит «Спартаку» 10 миллионов

Да давно уже нужно новую команду строить, хватит за обычных средних игроков держаться
Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту».
Ранее сообщалось, что кабовердианец уже согласовал с португальским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.
По информации СМИ, москвичи отклонили первое предложение по 28-летнему футболисту в размере 8 миллионов евро. Как сообщает A Bola, теперь «Порту» предложит «Спартаку» 10 миллионов за форварда, так как хочет закрыть сделку в течение ближайших нескольких часов.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.