A Bola: «Порту» хочет завершить трансфер Зе Луиша в ближайшие часы. Клуб предложит «Спартаку» 10 миллионов

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту».

Ранее сообщалось, что кабовердианец уже согласовал с португальским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

По информации СМИ, москвичи отклонили первое предложение по 28-летнему футболисту в размере 8 миллионов евро. Как сообщает A Bola, теперь «Порту» предложит «Спартаку» 10 миллионов за форварда, так как хочет закрыть сделку в течение ближайших нескольких часов.