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    O Jogo: «Порту» сделает новое предложение «Спартаку» по Зе Луишу

    «Порту» продолжает переговоры со «Спартаком» по трансферу нападающего Зе Луиша.

    По информации O Jogo, москвичи отклонили первое предложение португальского клуба по 28-летнему футболисту, и теперь «Порту» готов направить «Спартаку» новое.

    На приобретении кабовердианца настаивает главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

    Ранее сообщалось, что «Порту» согласовал с форвардом четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

    O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов

    Sport24: «Порту» приостановил переговоры по Зе Луишу. Клуб не хочет платить 12 миллионов

    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +547

      Genz 25 минут назад

      Пусть в Порто продт оптом с мальгарехо, который ослик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      GSmall 1 час назад

      Мне лично не понятно стремление Порту подписать это чудо.Марега вас чем не устраивает?Или Тикиньо?Сказочные ослы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1037

      Фанат Рубина > GSmall 7 минут назад

      марегу они продать могут лямов за 30-50 минимум вот и ищут замену!

      0
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