O Jogo: «Порту» сделает новое предложение «Спартаку» по Зе Луишу

«Порту» продолжает переговоры со «Спартаком» по трансферу нападающего Зе Луиша.

По информации O Jogo, москвичи отклонили первое предложение португальского клуба по 28-летнему футболисту, и теперь «Порту» готов направить «Спартаку» новое.

На приобретении кабовердианца настаивает главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

Ранее сообщалось, что «Порту» согласовал с форвардом четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов

Sport24: «Порту» приостановил переговоры по Зе Луишу. Клуб не хочет платить 12 миллионов