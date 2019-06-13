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    Sport24: «Порту» приостановил переговоры по Зе Луишу. Клуб не хочет платить 12 миллионов

    «Порту» и «Спартак» не могут договориться о трансфере нападающего Зе Луиша. Россияне требуют за африканца 12 миллионов евро, но португальцы готовы платить только 10. Рабочий диалог между сторонами приостановлен, информирует Sport24.

    «Порту» хочет купить кабовердианца по просьбе главного тренера Сержиу Консейсау, под руководством которого форвард ранее выступал в «Браге».

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 нападающий провел за москвичей 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • В составе «Спартака» Зе Луиш в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.

    Источник: Sport24

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