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    A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

    «Порту» заинтересован в приобретении нападающего «Спартака» Зе Луиша.

    Как сообщает A Bola, португальский клуб готов потратить на осуществление трансфера 28-летнего футболиста 10 миллионов евро.

    «Порту» хочет купить кабовердианца по просьбе главного тренера Сержиу Консейсау, под руководством которого форвард ранее выступал в «Браге».

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 нападающий провел за москвичей

    Журналист Конов: «Порту» сделал предложение по Зе Луишу. Это самый реальный вариант для «Спартака» и игрока»

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2753

      momwig_ 10 минут назад

      Ну и если у кого-то есть Зе Луиш за 10, пусть туда и тратят. Нашего отпускать дешевле 15 - не уважать тенденции современного рынка.

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      Рейтинг: +539

      Genz 32 минуты назад

      Зе Луиш лучший в Спартаке ,без него будут биться за попадание в десятку. 10 млн это копейки,даром за такого классного игрока. я сам могу купить за такие деньги зе луиша. Пусть гоняет мяч с моими детками во дворе загородной виллы

      0
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      Рейтинг: +995

      Фанат Рубина > Genz 25 минут назад

      да ладно тебе ты переувеличиваешь про битву за 10

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      Рейтинг: +179

      99-й 36 минут назад

      Надо отдавать. Больше за него уже врядли кто-то когда-то даст

      0
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      Рейтинг: +4088

      Старикан 43 минуты назад

      Ну вот и цифры появились... Ну, не знаю, не знаю... Возможно за десятку продать и можно, но только пока замены совсем не видно на горизонте!

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      Рейтинг: +4940

      prezent2017 56 минут назад

      Зачем портосам этот ленивый обормот?

      0
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      Рейтинг: +153

      spamo77 59 минут назад

      провел за москвичей - цифру забыли

      1
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      Рейтинг: +113

      GSmall 1 час назад

      Селекция перестала работать ? Или что? Зачем Порту эт старик никчемный

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