A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

«Порту» заинтересован в приобретении нападающего «Спартака» Зе Луиша.

Как сообщает A Bola, португальский клуб готов потратить на осуществление трансфера 28-летнего футболиста 10 миллионов евро.

«Порту» хочет купить кабовердианца по просьбе главного тренера Сержиу Консейсау, под руководством которого форвард ранее выступал в «Браге».

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 нападающий провел за москвичей

Журналист Конов: «Порту» сделал предложение по Зе Луишу. Это самый реальный вариант для «Спартака» и игрока»