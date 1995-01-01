Журналист Конов: «Порту» сделал предложение по Зе Луишу. Это самый реальный вариант для «Спартака» и игрока»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш летом может покинуть клуб. Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, предложение по игроку сделал «Порту».

Журналист считает, что это самый реальный вариант для сторон. Зе Луиш выступает в России с 2015 года.