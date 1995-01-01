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    Журналист Конов: «Порту» сделал предложение по Зе Луишу. Это самый реальный вариант для «Спартака» и игрока»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш летом может покинуть клуб. Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, предложение по игроку сделал «Порту».

    Журналист считает, что это самый реальный вариант для сторон. Зе Луиш выступает в России с 2015 года.

    • Африканец провел за «Спартак» в РПЛ 86 матчей, забил 25 голов.
    • В составе москвичей игрок стал чемпионом России.
    • До «Спартака» Зе Луиш выступал за португальскую «Брагу».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19526

      gol_kak_sokol 49 минут назад

      Зачем продавать ? На радость конкурентам ? Парень в самом расцвете, он не виноват, что пиджак не может правильно поставить игру в нападении.

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