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    O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов

    «Порту», как уже сообщалось ранее, хочет купить у «Спартака» нападающего Зе Луиша.

    По информации O Jogo, португальский клуб уже достиг предварительной договоренности с 28-летним игроком о контракте сроком на четыре года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон (одна из самых высоких в команде). В «Спартаке» он зарабатывает 1,8 миллиона за такой же период.

    Как утверждает источник, сегодня «Порту» предложит москвичам за кабовердианца 8 миллионов евро. «Спартак» хочет получить за футболиста не менее 10 миллионов.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

    A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +19538

      gol_kak_sokol 20 минут назад

      Вредительство.

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      Рейтинг: +360

      Boeung777 32 минуты назад

      В любом случае, маловато.

      0
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      Рейтинг: +2268

      AtticusFinch 38 минут назад

      Это Спартаку нужно 10 лямов давать, чтобы его забрали...В матче с ЦСКА в пустые ворота 10 раз не забивал...

      -2
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      Рейтинг: +4691

      piligrim1986 48 минут назад

      за 10

      0
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      Рейтинг: +220

      Вальдемар IV 52 минуты назад

      как это на полтора миллиона дороже стал, наоборот должен был подешеветь за простой в карьере

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2225

      RotBerg 1 час назад

      Счастливчик)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17539

      oyabun 1 час назад

      Продать можно при условии что гарантируют Прошлякову место в составе вместо Зе Луиша. И то, за сумму бОльшую чем хочет Порту.

      2
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      Рейтинг: +536

      Genz 1 час назад

      Оставить надо в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +82

      Константинн 1 час назад

      Мля, найдите хорошего плеймейкера и Зе Луиш минимум по 20 за сезон будет забивать и не только он. Кто играть будет? Головой он один нормально играет. Логики - как в пи...де зубов. НЕТ.

      6
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      Рейтинг: +4932

      prezent2017 1 час назад

      «Спартак» хочет получить за футболиста не менее 10 миллионов.
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      Еще немного и 1 ляма не дадут, спешите продать пока дают что-то!

      2
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