O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов

«Порту», как уже сообщалось ранее, хочет купить у «Спартака» нападающего Зе Луиша.

По информации O Jogo, португальский клуб уже достиг предварительной договоренности с 28-летним игроком о контракте сроком на четыре года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон (одна из самых высоких в команде). В «Спартаке» он зарабатывает 1,8 миллиона за такой же период.

Как утверждает источник, сегодня «Порту» предложит москвичам за кабовердианца 8 миллионов евро. «Спартак» хочет получить за футболиста не менее 10 миллионов.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов