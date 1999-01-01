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    Три причины, почему Шюррле скатился до РПЛ: курица, наши ожидания и Моуринью


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    Голосов: 4
    Сегодня, 12:33
    Немцем интересуется «Спартак».

    Уже в ближайшее время в РПЛ должен появиться очень интересный и самобытный игрок. Андре Шюррле – один из самых дорогих немецких футболистов по сумме, которую потратили на него за всю карьеру. Уже сейчас она достигла 93 миллионов евро, а после следующего перехода почти наверняка перейдет за сотню.

    Многие помнят яркую игру немца на победном ЧМ-2014 и громкий трансфер в «Челси». Но вот уже год дортмундская «Боруссия», которая владеет правами на игрока, пытается от него избавиться.

    Немцы планировали продать Шюррле в «Фулхэм», где он играл в аренде последний год, но команда вылетела в Чемпионшип. Полузащитнику всего 28 лет: почему его карьера так быстро регрессирует?

    Версия 1: Все дело в курице

    Звучит смешно, но так считает сам Шюррле. И у него есть на это достаточные основания. Инцидент с курицей случился через три месяца после ЧМ-2014, на котором Шюррле был одной из главных звезд.

    В октябре 2014 года, во время выезда в Польшу со сборной, Андре съел курицу и отравился. Диагноз – сальмонеллез. Обычно он не вызывает больших последствий у человека, но Шюррле говорит, что с ним все было иначе.

    Обезвоживание, потеря веса, уход мышечной массы – все эти последствия затормозили карьеру в самый неподходящий момент. Шюррле было 23 года, и в «Челси» от него ждали, что он станет лидером. С тех пор Шюррле ни разу не ел курицу, а после и вовсе стал вегетарианцем.

    Конечно, нельзя недооценивать влияние самочувствия на карьеру игрока. Но эта версия полностью не объясняет ситуацию: ведь с этого момента прошло уже пять лет, а немец так и не вернулся на свой уровень.

    Версия 2: Все дело в наших ожиданиях

    Вспомним 2014 год: сборная Германии – доминирующая сила в мировом футболе. Но многие ключевые игроки уже давно прошли свой пик, и от команды ждали новых героев.

    Тогда еще никто не знал, что у Германии начнется регресс. Героев этого года просто переоценили: Шюррле, Гетце, Крамер, Мустафи и Дурм стали неплохими игроками, но не больше. Новое поколение оказалось слабее старого.

    Подобные ожидания давили на футболистов: от них требовали, чтобы они выигрывали все награды, как это было и раньше, но по уровню они не дотягивали. И от этого еще больше нервничали и ломались.

    Итог этой версии: Шюррле не стал звездой просто потому, что никогда и не был звездой. А отдельные удачные выступления – результат игры с сильными партнерами по команде и попадания в схему.

    Версия 3: Все дело в Жозе Моуринью

    Моуринью был тренером «Челси» оба сезона, когда Шюррле играл в Лондоне. Первый из них немец провел на достойном уровне, но во втором, после инфекции, сразу вылетел из состава.

    «Когда я восстановился после инфекции, Моуринью больше не рассчитывал на меня», – рассказывает Шюррле. «Он напомнил, как тяжело быть футболистом: одна плохая игра, и ты в команде никому не нужен».

    В этом решении Моуринью есть несколько странностей:

    • Шюррле было 23 года: не самый подходящий возраст, чтобы просто «забивать» на талантливого футболиста
    • На замену Шюррле купили Куадрадо, а он провалился еще громче
    • Моуринью неожиданно быстро избавился от немца: с момента фантастического ЧМ-2014 прошло лишь полгода

    Из-за решения португальца уже в 24 года Шюррле уехал на понижение. Серьезный психологический удар для молодого футболиста.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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