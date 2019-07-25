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    У «Динамо» проблема с форвардами, из-за которой могут уволить Хохлова. Н'Жийе ее не решит


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    Сегодня, 20:10
    Клубу нужен еще один нападающий.

    После поражения от «Рубина» появились слухи о возможном увольнении Дмитрия Хохолова из «Динамо». Клуб провалил старт чемпионата, в двух матчах набрав всего одно очко. После внушительной трансферной кампании такие результаты руководством и болельщиками воспринимаются остро.

    За Хохлова обидно. Его работу в этом сезоне оценивают слишком резко и рано ставят под пресс. Связано это в том числе с результатами последней кампании, в которой «Динамо» заняло 12 место. Хотя по таблице xG (ожидаемым очкам и голам) в прошлом сезоне команда должна была занимать пятое место.

    В прошлом сезоне «Динамо» наиграло на 34 гола, а забило всего 28. Команду сильно подводила реализация, о чем говорили не только специалисты, но и сам Хохлов:

    «Главная проблема у нас в реализации. Говорил об этом много раз. Она нас подводила. Катастрофически. Мы качественно проводили игры в обороне, мало пропускали. Неплохо атаковали и создавали моменты. Много моментов! Если брать весеннюю часть, не вспомню ни одного матча, чтобы создали меньше двух-трeх шансов. Но использовали их плохо. Объяснение простое – наши футболисты принимают неверные решения или неправильно бьют».

    При этом Хохлов неоднократно намекал, что главная причина в отсутствии форварда, реализующего моменты. В прошлом сезоне нападающие «Динамо» забивали катастрофически мало: Луценко – 4 гола, Марков – 3, Грулев – 2.

    В конце сезона Луценко ушел. Марков остался, но в прессе уже есть инфа, что Хохлов им недоволен и хочет продать. Грулев по-прежнему нестабилен. Пришел Шейдаев, но это очень спорная покупка – Рамиль никогда не отличался качественным завершением.

    Поэтому в новом сезоне проблема реализации остается. Хохлов не оправдывается невезением, а четко обозначает, что проблемы в качестве игроков: «Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Ничего не меняется».

    Покупка Н'Жийе – ок, но нужен еще один форвард

    «Динамо» играет в относительно простой футбол через фланги и дальние забросы. Как таковой своей игры у команды нет – она часто подстраивается под соперника; в этом компоненте «Динамо» чуть ли не лучшая команда лиги.

    В такой системе игры клубу нужно два форварда. Один должен уметь бороться за верховые мячи, грамотно играть спиной к чужим воротам и скидывать в нужные зоны. Такого игрока в команде прямо сейчас нет.

    Второй необходимый «Динамо» форвард – быстрый и умеющий открываться за спину, выбегать на свободное пространство. Его и получил клуб, подписав Клинтона Н'Жийе.

    Трансфер камерунца кажется выгодным для обеих сторон. «Марсель» выручил 5.5 миллионов и избавился от игрока, от которого давно хотел избавиться. Фанаты клуба были счастливы продаже футболиста и в твиттере благодарили «Динамо», называя их братьями. В «Марселе» Н'Жийе считали бегунком, который не думает на поле.

    «Динамо» же приобрело нужного игрока. Даже если Н'Жийе не обладает футбольным интеллектом и тактической выучкой, это не станет катастрофой для москвичей. Основной функцией камерунца будет игра на открытом пространстве, включение дриблинга и скорости. Умений в позиционных атаках и интеллектуальных действий «Динамо» от него не будет требовать.

    К тому же у Н'Жийе хорошо поставлен удар с правой, он не теряется перед чужими воротами. Но, конечно, самое его сильное качество – дриблинг. За счет обманных движений и перекатов с одной ноги на другую он запутывает и уходит от соперников. Хотя порой такие финты запутывают его самого.

    И все-таки. Н'Жийе, скорее всего, не решит проблемы «Динамо» в реализации. Он в этом сам не стабилен. Камерунец будет полезен как новая опция, и он сможет сыграть на любой позиции в атаке.

    «Динамо» обязательно нужен еще один форвард. Тот, кто будет играть спиной к чужим воротам, отыгрываться с партнерами, скидывать мячи Н'Жийе на свободное пространство. И реализовывать моменты в штрафной.


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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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