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    «Спасибо большое, «Динамо». Фанаты «Марселя» отреагировали на переход Н’Жийе в московский клуб

    «Динамо» сегодня объявило о переходе из «Марселя» нападающего Клинтона Н’Жийе.

    Соответствующий пост в твиттере москвичей прокомментировали болельщики французского клуба. Многие из них не скрывали радости от ухода камерунца.

    Среди прочего фанаты «Марселя» написали: «Спасибо большое, «Динамо», «Динамо», братья, спасибо», «Мы никогда не забудем твои ноги. Спасибо за покупку», «Вы провернули отличную сделку. Шутка, но все равно спасибо», «По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле есть добрый бог».

    • В прошлом сезоне Н’Жийе принял участие в 21-м матче во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • В сезоне-2015/16 форвард выступал за «Тоттенхэм», куда перешел из «Лиона» за 14,1 миллиона евро.
    • Футболист провел за лондонцев 14 игр (ни одной полной) и сделал один голевой пас.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +391

      andr2112 8 минут назад

      посмотрел статистику,- крутой нап., всех порвет)

      0
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      Рейтинг: +6943

      alex1951 19 минут назад

      Нуу всее....Динамо -Чемпион . Н.Жийе всех пережует)))
      И выплюнет....

      0
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      Рейтинг: +2187

      TOL47 21 минуту назад

      Родственник зеболотного что ли,

      0
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      Рейтинг: +4064

      серега кашин 29 минут назад

      неужели он так плох

      0
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      Рейтинг: +357

      GSmall > серега кашин 22 минуты назад

      Мягко говоря.Он иногда и с метра попасть по воротам не может.Единственное что у него есть это скорость.Но выносливости нет,так что толку от скорости тоже нет

      0
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      Рейтинг: -42

      Вальдемар IV 54 минуты назад

      это как куэву провожали в краснодар там вообще в ноги кланялись

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