«Спасибо большое, «Динамо». Фанаты «Марселя» отреагировали на переход Н’Жийе в московский клуб

«Динамо» сегодня объявило о переходе из «Марселя» нападающего Клинтона Н’Жийе.

Соответствующий пост в твиттере москвичей прокомментировали болельщики французского клуба. Многие из них не скрывали радости от ухода камерунца.

Среди прочего фанаты «Марселя» написали: «Спасибо большое, «Динамо», «Динамо», братья, спасибо», «Мы никогда не забудем твои ноги. Спасибо за покупку», «Вы провернули отличную сделку. Шутка, но все равно спасибо», «По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле есть добрый бог».

В прошлом сезоне Н’Жийе принял участие в 21-м матче во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В сезоне-2015/16 форвард выступал за «Тоттенхэм», куда перешел из «Лиона» за 14,1 миллиона евро.

Футболист провел за лондонцев 14 игр (ни одной полной) и сделал один голевой пас.