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    «Динамо» объявило о переходе Н’Жийе

    «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Клинтоном Н’Жийе.

    Соглашение 25-летнего игрока с москвичами рассчитано до июня 2023 года.

    Камерунец перешел в российский клуб из «Марселя».

    • В прошлом сезоне Н’Жийе принял участие в 21-м матче во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • В сезоне-2015/16 форвард выступал за «Тоттенхэм», куда перешел из «Лиона» за 14,1 миллион евро.
    • Футболист провел за лондонцев 14 игр (ни одной полной) и сделал один голевой пас.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5775

      FanatSerj 8 минут назад

      Но вряд ли он Хохлову уже как то поможет, даже если он полностью готов физически и адаптирован (что вряд ли) его еще наигрывать надо.
      А так конечно если с 5 метров мимо вратаря по пустым воротам бить будет, то хоть какая то подмога.

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      Рейтинг: +5775

      FanatSerj 11 минут назад

      Больше на удачу, что "выстрелит", конечно 25 это не тридцать, но и не 20 когда еще можно ждать что раскроет свой "потанцевал".
      "Потанцевал" видно есть только его надо умело раскрыть, в "Марселе" видно не смогли или не стали заморачиваться .
      А вообще нынче напы безумные деньги стоят, надо своих растить, если нету, то надо вот таких в самом детстве сманивать с пальм за бананы, тренировать, адаптировать, если что то годное получается себе оставлять или другим продавать.
      Даже вот такую "улумбу" за 10 евро лямов продай одного, это уже хватит любую спорт школу несколько лет с лучшим персоналом и тренерами содержать и не так как сейчас, что родители всё покупают, а уже сама школа будет всё обеспечивать.

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      Рейтинг: +32

      СвинкаСправедливости 24 минуты назад

      Спасибо, Том!

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      Рейтинг: +10038

      Garrincha58 27 минут назад

      опять чёрненький зачем они тут

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      Рейтинг: +1168

      Manilov 32 минуты назад

      Ну поглядим-поглядим... А дядька справа на маньяка похож.

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      Рейтинг: +2101

      Рубинище 35 минут назад

      Чёт наши на французов переключились..Краснодар, теперь Динамо.

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      Рейтинг: +864

      PUZIAKA 37 минут назад

      Посмотрел его статистику, пусть 21 матч и всего 3 гола не смущают. Парень выходил в основном на замену на последние 15 минут. Вполне возможно, что для нашего чемпа будет вполне серьезным напом и поможет решить Динамо проблему с адской реализацией.

      1
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      Рейтинг: +270

      Ашет Арбузян 40 минут назад

      как раз в пару к Шейдаеву. Хер голов увидим ЖАЖАЖАЖАЖА

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