«Динамо» объявило о переходе Н’Жийе

Но вряд ли он Хохлову уже как то поможет, даже если он полностью готов физически и адаптирован (что вряд ли) его еще наигрывать надо.
А так конечно если с 5 метров мимо вратаря по пустым воротам бить будет, то хоть какая то подмога.
«Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Клинтоном Н’Жийе.
Соглашение 25-летнего игрока с москвичами рассчитано до июня 2023 года.
Камерунец перешел в российский клуб из «Марселя».
- В прошлом сезоне Н’Жийе принял участие в 21-м матче во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- В сезоне-2015/16 форвард выступал за «Тоттенхэм», куда перешел из «Лиона» за 14,1 миллион евро.
- Футболист провел за лондонцев 14 игр (ни одной полной) и сделал один голевой пас.