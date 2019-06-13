«Динамо» возвращается: в клубе наконец-то появились деньги и нормальные руководители

Теперь все должно быть хорошо.

Конец сезона для «Динамо» получился крайне насыщенным. Во-первых, открыли новый стадион. Тот самый, который ждали чуть ли не с начала весны, но не использовали из-за отвратительного газона (хотя вбухали огромные деньги). Во-вторых, клуб полноправно перешел под управление банка ВТБ.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин подтвердил сделку. Костин заявил, что банк приобрел 99,9961% акций клуба всего за один рубль. Кроме того, Костин рассказал о долгосрочных планах: новые владельцы будут выплачивать огромные долги «Динамо» – около пяти миллиардов рублей – в течение восьми лет.

ВТБ уже управлял «Динамо», но тогда это не принесло ничего хорошего

Первое сотрудничество началось в 2006 году – тогда банк пришел с такими же оптимистичными задачами, вывезти клуб в элиту, и у него это почти получилось. В 2009 году команда заняла третье место в таблице Премьер-лиги и участвовала в квалификационном раунде в ЛЧ. В сезоне-2011/12 у «Динамо» был, наверное, самый сильный состав: с Ворониным, Габуловым, Кураньи, Самедовым, Кокориным и тренером Силкиным. Но команде стало хуже примерно через год.

ВТБ вкладывал в «Динамо» достаточно денег, взамен лишь получал огромные кредиты и долги. После уходов Ротенбергов в 2015-м ВТБ вернул 74% акций клуба обществу «Динамо» (все из-за долгов на 10-11 миллиардов рублей). Тогда все закончилось плачевно из-за двоевластия в «Динамо». С одной стороны, были банк со своими боссами и видением по развитию команды. Вскоре он практически отказался от работы с командой, хотя все это время был титульным спонсором и основным поставщиком бюджета «Динамо».

С другой стороны, были «генералы» команды, которые не хотели управлять клубом вместе с ВТБ. Речь о председателе ВФСО «Динамо» Владимире Стржалковском (при котором футбольный клуб общества чуть не докатилась до банкротства), Сергее Федорове (бывший генеральный директор «Динамо»). Именно они тянули инициативу на себя и не подпускали ВТБ к полному управлению.

Сейчас проблем с взаимопониманием между банком и «Динамо» не будет – клубом управляет только ВТБ. Все те, кто в теории мог бы помешать нормальному сотрудничеству, уже ушли из «Динамо». А банк активно засылает своих людей в ее руководство.

Что будет сейчас

Из предыдущих функционеров в «Динамо» остался лишь генеральный директор Юрий Белкин. Он застал вылет клуба в ФНЛ, но хорошо отработал возвращение, неплохо контактирует с главами ВТБ и продолжает работать на своей должности. Что касается других руководителей, то тут есть несколько важных изменений.

Первое – ушел Роман Широков. Новые владельцы «Динамо» были не в восторге от него. А отношение к Широкову еще больше портил его конфликт с Дмитрием Хохловым – об этом мы подробнее писали здесь. Сейчас Широкова нет в системе клуба, а ВТБ не задумывается о смене главного тренера.

Второе – за селекцию «Динамо» на три месяца отвечает известный российский агент Роман Орещук. В 2016-м он уже работал (3 месяца) в клубе на должности спортивного директора. Тогда он помог руководителям собрать состав буквально за 12 дней. Сейчас он будет заниматься подбором игроков так же в течение трех месяцев. Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от качество проделанной им работы.

Весной, несмотря на приход ВТБ, в «Динамо» не выплачивали зарплаты (точнее, урезали некоторые выплаты и премии). По данным «Бомбардира», тогда деньги были. Но старое руководство уже не могло ими распоряжаться, а банк еще не получил достаточно власти, чтобы закрыть все долги. Сейчас никаких проблем нет: доходами и расходами полностью занимается ВТБ. А до начала летнего трансферного окна «Динамо» уже сделал несколько покупок:

1. Левый защитник Игорь Калинин. По данным Tranfermarkt, он пришел из «Рубина» за 500 тысяч евро. Орещук уже прокомментировал этот трансфер: «Переговоры с «Рубином» длились около двух недель, но мы смогли найти нужные точки соприкосновения, чтобы закрыть эту сделку. Я считаю, что это удачная сделка. Знаю, что Игорь стремится выступать за сборную России. Надеюсь, что он будет прогрессировать в «Динамо», принесет пользу клубу и получит возможность играть за национальную команду».

2. Защитник Заурбек Плиев – сумма этой сделки составила 1,2 миллиона евро. «Динамо» вернул воспитанника спустя десять лет.

3. Себастьян Шиманьски. Transfermarkt сообщает, что на этот трансфер «Динамо» потратил около 5,5 миллионов евро. Об этом новичке вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

На этом трансферная кампания не заканчивается. Есть слухи о возможных трансферах нападающего «Лугано» Карлиньоса (его агент говорит, что это дело одной недели), полузащитника «Спартака» Ташаева, защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера и хавбека «Спортинга» Матеуса Перейры.

Сейчас проект «Динамо» выглядит убедительнее, чем был при Стржалковском. Есть подозрение, что ВТБ выполнит задачу, которую ставил перед собой еще в 2006-м, надолго выбьет команду на топовые позиции Премьер-лиги и повысит имидж «Динамо». Для этого у него есть в принципе все: великолепный стадион (на который на первый же матчи пришли почти 23,5 тысячи зрителей), неплохой тренер (у которого большой авторитет среди игроков) и грамотные руководители (Орещук, Белкин вместе соберут конкурентоспособную команду перед стартом следующего сезона).

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