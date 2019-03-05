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    Уже полгода говорят о конфликте Широкова и Хохлова. Что там случилось?


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    Голосов: 6
    05.03.2019 14:45
    У «Динамо» проблемы в руководстве.

    Все знают о безумно яркой карьере Широкова, но после ее окончания все стало только интереснее. С начала этого сезона Роман работает спортивным директором в московском «Динамо».

    Широков занял эту должность летом прошлого года, и уже через пару месяцев появилась информация о его конфликте с главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. Несмотря на слухи, оба продолжают работать в клубе, а мы разбираемся, где в этой истории правда, а где вымысел.

    Откуда пошла информация о конфликте с Хохловым?

    Впервые об этом заговорили в начале сезона, в августе 2018. Тогда из «Динамо» уволили тренера молодежки Николая Ковардаева. Увольнение сразу назвали личным решением Широкова, а сам Ковардаев высказался очень откровенно в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу».

    • В конце августа о ситуации впервые рассказал Хохлов: «Есть недопонимание с руководством, но это нормально».
    • Широков отверг любые предположения о конфликте: «С чего вы взяли, что у нас конфликт? Никаких предпосылок даже к этому нет».
    • В феврале 2019 Хохлова снова спросили о ситуации: «Недопонимание с Широковым осталось. Есть вещи, которые я не могу озвучивать».

    Оба участника истории признают, что между ними есть споры по трансферным вопросам. Хохлов сообщил, что у него «не раз» возникали разногласия по вопросам селекции. Широков высказался так: «Я его прекрасно понимаю: ему хотелось заполучить определенного игрока быстрее, чем он пришел».

    В январе появилась информация, что «Динамо» может возглавить Леонид Кучук. Широков слухи резко опроверг: «Какой Кучук? Вы чего? Вы вообще, что ли… Никогда даже ничего такого не рассматривалось».

    Что вообще происходит в «Динамо»?

    Очевидно, что увольнение Ковардаева и споры по трансферам не возникли из ничего. Проблема в «Динамо» намного глубже и тесно связана с тяжелым переходным периодом.

    В конце 2016 года банк ВТБ продал акции клуба обществу «Динамо». Спустя два года – выкупает обратно по той же символической цене в один рубль. Со сменой владельцев в клубе каждый раз менялось и руководство, что неизбежно привело к конфликту интересов.

    Широков изначально пришел в «Динамо» как заместитель председателя одноименного общества Владимира Стржалковского. В августе, когда Стржалковский мог подать в отставку, в СМИ обсуждали возможный уход и назначенных им гендиректора клуба Сергея Федорова и Романа Широкова. В итоге обошлось: все остались на своих постах.

    Сейчас вновь обсуждают уход Широкова после того, как покупка клуба банком ВТБ завершится. Хохлову, по слухам, новое руководство доверяет.

    Недопонимание Широкова и Хохлова – результат тряски в руководстве клуба. К другим видимым последствиям можно отнести и ситуацию со стадионом «Динамо»: у клуба и арены до сих пор разные владельцы и руководство.

    Как выступает клуб в этом году?

    • Сейчас «Динамо» идет на 10 месте в чемпионате России. Команда Хохлова очень мало пропускает: всего 14 мячей в 18 матчах. Для сравнения, у лидера «Зенита» 17 пропущенных. В последних трех матчах результаты отличные: «Динамо» добилось волевой победы с «Уфой», разгромило «Урал» со счетом 4:0 и сыграло вничью с «Рубином». Но до этого было неожиданное поражение от «Енисея».

    • Прошлым летом клуб купил двух игроков: Жоаозиньо и Мигела Кардозу. Широков доволен покупками: «В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены. Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями». Жоаозиньо в этом сезоне забил 3 гола и отдал 6 передач – это его самый успешный сезон в России за последние четыре года. У Кардозу дела чуть хуже: он сыграл только в восьми матчах и отметился одним забитым голом. Зимой в «Динамо» вернулся Артур Юсупов.

    • Ближайший матч «Динамо» – домашнее дерби со «Спартаком». Матч должен был стать первым для клуба на новом стадионе, но из-за плохого качества поля игру перенесли в Химки. Дата открытия «ВТБ Арены» не определена: есть информация, что его могут отложить до следующего сезона.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Динамо»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 7 марта 2019, 15:23

      Хохлов ты кто воообще по жизни? Как игрок ты днище - корыто ...

      -1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 > Klop-22 10 марта 2019, 11:33

      А ты его хоть раз на поле видел? Наверное, ещё соску сосал, когда он вместе с Карпиным в Испании зажигал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 13:38

      Ну и где тут раскрыли про конфликт???ответа так и не получили!!!Автор,научись отвечать на свои же вопросы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 5 марта 2019, 23:58

      Понабирают идиотов!!!Походу Динама бабло осваивает...

      -1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 > mutabor0992 10 марта 2019, 11:39

      Ты умнее их, наверное, больше их зарабатываешь! Неужели больше? А "по ходу" выражаются , в основном, урки и то они пишут отдельно...

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 5 марта 2019, 22:55

      Кто нить уловил смысл этой статьи?

      -1
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      Рейтинг: +9729

      САДЫЧОК 5 марта 2019, 22:31

      Широков-очень высокомерный тип ! все кто его видел . или увидят-подтвердят это !

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 19:32

      когда динамо начнет побеждать ? спартак и локо уже надоели....

      1
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      Рейтинг: +2065

      upiter622 5 марта 2019, 19:31

      Двое никчемных дебил!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 > upiter622 10 марта 2019, 11:43

      Ты тоже ничего - писака грамотей! В последнем слове двух букв не дописал?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 5 марта 2019, 19:14

      обсасывать и перемывать косточки футболистам и тренерам в отсутствии реальной информации - любимое занятие сегодняшних журнашлюшек...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2019, 16:54

      Руководство клуба Динамо, без помощи из вне, само разберется в каких-то
      проблемах, если они имеются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 5 марта 2019, 15:26

      Никакую должность Широков в Динамо занимать не должен. Пусть работает в
      Зените

      4
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > petr69 5 марта 2019, 16:22

      Эта фраза уже всем надоела, но... Пусть дома сидит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > petr69 5 марта 2019, 23:55

      Рома ромбик лизал,пусть там и батрачит

      0
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