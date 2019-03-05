Уже полгода говорят о конфликте Широкова и Хохлова. Что там случилось?

У «Динамо» проблемы в руководстве.

Все знают о безумно яркой карьере Широкова, но после ее окончания все стало только интереснее. С начала этого сезона Роман работает спортивным директором в московском «Динамо».

Широков занял эту должность летом прошлого года, и уже через пару месяцев появилась информация о его конфликте с главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. Несмотря на слухи, оба продолжают работать в клубе, а мы разбираемся, где в этой истории правда, а где вымысел.

Откуда пошла информация о конфликте с Хохловым?

Впервые об этом заговорили в начале сезона, в августе 2018. Тогда из «Динамо» уволили тренера молодежки Николая Ковардаева. Увольнение сразу назвали личным решением Широкова, а сам Ковардаев высказался очень откровенно в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу».

В конце августа о ситуации впервые рассказал Хохлов: «Есть недопонимание с руководством, но это нормально».

Широков отверг любые предположения о конфликте: «С чего вы взяли, что у нас конфликт? Никаких предпосылок даже к этому нет».

В феврале 2019 Хохлова снова спросили о ситуации: «Недопонимание с Широковым осталось. Есть вещи, которые я не могу озвучивать».

Оба участника истории признают, что между ними есть споры по трансферным вопросам. Хохлов сообщил, что у него «не раз» возникали разногласия по вопросам селекции. Широков высказался так: «Я его прекрасно понимаю: ему хотелось заполучить определенного игрока быстрее, чем он пришел».

В январе появилась информация, что «Динамо» может возглавить Леонид Кучук. Широков слухи резко опроверг: «Какой Кучук? Вы чего? Вы вообще, что ли… Никогда даже ничего такого не рассматривалось».

Что вообще происходит в «Динамо»?

Очевидно, что увольнение Ковардаева и споры по трансферам не возникли из ничего. Проблема в «Динамо» намного глубже и тесно связана с тяжелым переходным периодом.

В конце 2016 года банк ВТБ продал акции клуба обществу «Динамо». Спустя два года – выкупает обратно по той же символической цене в один рубль. Со сменой владельцев в клубе каждый раз менялось и руководство, что неизбежно привело к конфликту интересов.

Широков изначально пришел в «Динамо» как заместитель председателя одноименного общества Владимира Стржалковского. В августе, когда Стржалковский мог подать в отставку, в СМИ обсуждали возможный уход и назначенных им гендиректора клуба Сергея Федорова и Романа Широкова. В итоге обошлось: все остались на своих постах.

Сейчас вновь обсуждают уход Широкова после того, как покупка клуба банком ВТБ завершится. Хохлову, по слухам, новое руководство доверяет.

Недопонимание Широкова и Хохлова – результат тряски в руководстве клуба. К другим видимым последствиям можно отнести и ситуацию со стадионом «Динамо»: у клуба и арены до сих пор разные владельцы и руководство.

Как выступает клуб в этом году?

• Сейчас «Динамо» идет на 10 месте в чемпионате России. Команда Хохлова очень мало пропускает: всего 14 мячей в 18 матчах. Для сравнения, у лидера «Зенита» 17 пропущенных. В последних трех матчах результаты отличные: «Динамо» добилось волевой победы с «Уфой», разгромило «Урал» со счетом 4:0 и сыграло вничью с «Рубином». Но до этого было неожиданное поражение от «Енисея».

• Прошлым летом клуб купил двух игроков: Жоаозиньо и Мигела Кардозу. Широков доволен покупками: «В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены. Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями». Жоаозиньо в этом сезоне забил 3 гола и отдал 6 передач – это его самый успешный сезон в России за последние четыре года. У Кардозу дела чуть хуже: он сыграл только в восьми матчах и отметился одним забитым голом. Зимой в «Динамо» вернулся Артур Юсупов.

• Ближайший матч «Динамо» – домашнее дерби со «Спартаком». Матч должен был стать первым для клуба на новом стадионе, но из-за плохого качества поля игру перенесли в Химки. Дата открытия «ВТБ Арены» не определена: есть информация, что его могут отложить до следующего сезона.

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