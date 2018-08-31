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  • Хохлов: «Да, мы ругаемся с руководством «Динамо». Но это нормально»

Хохлов: «Да, мы ругаемся с руководством «Динамо». Но это нормально»

31 августа 2018, 08:06
6

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подтвердил, что у него есть недопонимание с руководством клуба по некоторым вопросам.

– Бывший главный тренер молодежного состава Николай Ковардаев, которого сместили с должности, дал громкое интервью, где выразил мнение, что против вас Широков ведет свою игру.

– Я читал. Это его мнение. Какую игру?

– Хотят сместить и вас.

– На данный момент в определенных вопросах есть недопонимание. Но назовите мне клубы, где все ровно и гладко? Мне кажется, их не существует. Да, есть дискуссия, споры, несогласие. Да, мы ругаемся. Но это нормально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман Хохлов Дмитрий
Комментарии (6)
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111Hunter111
1535695969
Сожрет тебя Дима, мясной.
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FanatSerj
1535697770
Наверное Хохлов в структуре клуба малочисленное исключение, который думает больше о результате клуба и футболе, чем о освоение бабла.
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GreyDM
1535699727
Дима,нехрен с ними ругаться и дискуссировать(особенно с с широковым). надавать по хлебалу,чтоб не лез в тренерскую работу. Этот упырь как появился, у нас все воспитанники академии,которые реально хороший футбол демонстрируют, за бесценок к конкурентам уходят,а эта тварь только бабло гребёт,*****...
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OfaZavr
1535703501
ладно если это просто ругань в рамках рабочего процесса и не последует за этим резких шагов от руководства.
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zigbert
1535725836
Хохлов как всегда дипломатичен.
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