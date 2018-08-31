Хохлов: «Да, мы ругаемся с руководством «Динамо». Но это нормально»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подтвердил, что у него есть недопонимание с руководством клуба по некоторым вопросам.

– Бывший главный тренер молодежного состава Николай Ковардаев, которого сместили с должности, дал громкое интервью, где выразил мнение, что против вас Широков ведет свою игру.

– Я читал. Это его мнение. Какую игру?

– Хотят сместить и вас.

– На данный момент в определенных вопросах есть недопонимание. Но назовите мне клубы, где все ровно и гладко? Мне кажется, их не существует. Да, есть дискуссия, споры, несогласие. Да, мы ругаемся. Но это нормально.