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    Самая скучная команда РПЛ зажгла перед переездом на новую арену


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    Голосов: 2
    09.12.2018 17:25
    «Динамо» поиздевалось над «Уралом».

    Забудьте первые 16 матчей РПЛ, потому что такое «Динамо» вы еще не видели. До этого мы знали «Динамо» одной из ничейных команд чемпионата (8 ничьих, больше только у «Рубина»). Под руководством Хохлова в этом сезоне клуб неожиданно разучился забивать. До встречи с «Уралом» игроки «Динамо» отличились только 12-ю мячами и имели минусовую разницу. В этом сезоне сразу четыре матча с участием «Динамо» завершались без забитых голов, а сами динамовцы не забили в семи встречах. Такая игра – скука.

    Забыли? Теперь смотрите на то, что происходило в игре с «Динамо» и «Урала» (4:0). Впервые в сезоне во встрече с участием «Динамо» было забито больше трех мячей. Естественно, что и сами футболисты «Динамо» еще никогда столько не забивали. Особенно зажег лучший бомбардир «Динамо» Луценко, у которого теперь стало три гола.

    Видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Забавляет и реакция хоккейного «Динамо», где сравнили игру футболистов с главными хоккеистами клуба. Хоккейное «Динамо» забрасывало не менее четырех шайб уже восемь раз за этот сезон.

    У всех фанатов сейчас примерно такие эмоции:

    Жоаозиньо и Козлов забили по голу и отдали по голевому пасу, Луценко выдал 1+2, а Тетте впервые отличился в РПЛ. В заключительном матче на «Арене-Химки» Хохлов укрепил свои позиции в роли главного тренера, а его команда выиграла впервые за семь недель. Весной «Динамо» наконец-то переедет на новый стадион, где от команды будут ждать подобной игры. Уже в 19-м туре на реконструированной арене «Динамо» сыграет со «Спартаком».

    Однажды мы писали про чудеса от самого эффективного игрока РПЛ и радовались чумовой контратаке «Ростова». «Динамо» в этой ленте оказывается круче всех.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Динамо»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 декабря 2018, 06:56

      парфенов для спартака страшный сон а для парфенова динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 9 декабря 2018, 21:59

      Бомбардир, исправьте там у себя, что новый стадион Динамо вмещает 26000, а не 36000!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 9 декабря 2018, 20:10

      Дождались!

      -2
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      Рейтинг: +2945

      Play 9 декабря 2018, 18:48

      Подняли ил со дна

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 9 декабря 2018, 18:22

      и обидно, 10 лет команду без стадиона в Москве мурыжили, а болелы по всей стране остались, и отнюдь не быдло

      2
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    • ...
      Рейтинг: +176

      Мудакам 9 декабря 2018, 18:20

      , авторам заголовка, завидно

      0
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