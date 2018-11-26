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    Самый эффективный игрок РПЛ. Он играет по 17 минут и постоянно забивает


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    Голосов: 7
    26.11.2018 06:50
    Главный результат работы академии «Краснодара».

    Впервые Магомед-Шапи Сулейманов проявил себя еще в 2017 году. Он вышел на замену в матче с «Люнгбю» (2:1) в Лиге Европы и забил победный гол на 93-й минуте, играя под 93-м номером. На момент матча Сулейманову было 17 лет и 224 дня – нападающий стал самым молодым российским автором голов в еврокубках. За неделю до этого он вышел вместо Лаборде в матче с «Рубином» и оказался самым молодым воспитанником «Краснодара», который сыграл за клуб в официальном матче. Сейчас юный игрок «Краснодара» все еще удивляет, хотя по-прежнему выходит только на замену.

    Ниже – несколько интересных и важных фактов о карьере Сулейманова:

    • В академии «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов оказался в 2013 году. Он родился в Махачкале и сначала занимался в школе «Анжи», куда попал в шесть лет.

    • Сулейманов – автор самого красивого гола молодежного состава «Краснодара» в сезоне-2016/17. Тогда он как раз забил сверстникам из «Анжи». «У нашей команды такое отличие, что мы не останавливаемся и хотим выиграть с максимальным результатом», – описывал философию молодежки «Краснодара» Сулейманов.

    • На официальном сайте «Краснодара» нападающий все еще числится в составе «Краснодара-2». В основной команде его не найти, хотя за нее он тоже играет.

    • Забавно, что за «Краснодар-2» в ФНЛ он действительно появляется чаще. В первом дивизионе Сулейманов отбегал 14 матчей и забил три мяча, в РПЛ – семь игр и четыре гола. В ФНЛ Сулейманов забивал «Тамбову», «Чертаново» и «Армавиру». Каждый из этих голов получился важным, а «Краснодар-2» пока идет на восьмом месте. Какое-то время команда даже возглавляла таблицу.

    В РПЛ Магомед-Шапи Сулейманов появляется в среднем на 17 минут – только раз его выпускали раньше 70-й минуты. Во всех семи матчах Сулейманов выходил на замену, а «Краснодар» в этих играх заработал 16 очков (5 побед, 1 ничья, 1 поражение). Из важных мячей Сулейманова выделяются победный гол «Локомотиву» и мяч, который принес ничью с «Оренбургом».

    Сулейманов интересен еще и тем, что забивает красиво. Например, вратарь сборной России Гилерме пропустил от него ударом между ног. В зависимости от обстоятельств Магомед-Шапи исполняет удары с обеих ног.

    Вот все его голы в этом сезоне РПЛ:

    В Лиге Европы у «Краснодара» все получается. Команда одержала три победы в четырех матчах и возглавляет группу, а Сулейманов тоже поучаствовал в успехе. На его счету один из голов в ворота «Стандарда» (2:1), когда Магомед-Шапи сравнял счет.

    Все видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    В академии «Краснодара» сразу несколько талантливых воспитанников, которые уже используются в ротации главного «Краснодара». Вратарь Матвей Сафонов играет за «Краснодар-2», но в этом сезоне провел два сухих матча в Премьер-лиге и выходил за клуб в Лиге Европы. «Фиорентина» уже предлагала за Сафонова миллион евро, а «Краснодар» отказал в трансфере.

    Если Сафонов впечатляет в воротах, то из полевых игроков выделяются сразу трое. К Сулейманову здесь добавляются молодые Игнатьев и Уткин, которые уже приносят пользу. Например, из-за Игнатьева «Краснодар» спокойно пережил продажу Смолова. В десяти матчах этого сезона Иван забил два гола и отдал два ассиста, но впереди еще много возможностей для прогресса.

    Даниила Уткина вообще называют самым талантливым игроком поколения. В свои 19 лет он уже забил восемь голов в ФНЛ за «Краснодар-2», выходя в центре поля. Его уже включали в список претендентов на престижную награду Golden Boy, а сам парень хочет быть похожим на Зидана. Если Мамаев так и не выберется из уголовщины и покинет «Краснодар», шансы Уткина на основной состав возрастут еще больше. Пока его ставили в состав «Краснодара» только в Кубке России, но зато с первых минут.

    «Приятно, когда свои воспитанники выходят на поле, выступают перед своими болельщиками. Считаю, каждый из нас заслужил этот шанс. За время, которое мы прошли с этой командой, уже можно назвать нас семьей. Конечно, приятно, если бы мы втроем (с Уткиным и Сулеймановым – прим. ред.) играли в основе «Краснодара». Был бы очень рад», – месяц назад говорил Иван Игнатьев. Кажется, его мечты сбудутся совсем скоро, а Сулейманов из молодых игроков пока впечатляет больше всего.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Масончик 2 декабря 2018, 16:37

      ЧИ ДА

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 ноября 2018, 04:17

      Убийца с лицом старика))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 ноября 2018, 21:42

      хороший пацан растет, главное , чтобы не зазвездился...
      видел его голешник локомотам на последней минуте.. не побоялся на себя игру взять

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 ноября 2018, 18:40

      вот вам пример частный клуб с развитой академией больше бы нам таких примеров и сборная росла и лига в плане отечественных игроков

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 26 ноября 2018, 18:13

      Быки, вперед!!!!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 ноября 2018, 13:40

      почему тогда ему нормально не дают играть, возраст уже подходит

      0
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      Рейтинг: +91

      Godric > серега кашин 26 ноября 2018, 13:51

      Потому что есть такой же талантливый Игнатьев и старательный Ари, который приносит много пользы и тоже забивает. Всех нападающих в один состав не засунуть.

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > серега кашин 26 ноября 2018, 14:38

      Тренер Мусаев воспитывал этих парней с детства и прекрасно знает их возможности по всем направлениям....
      Правильно дозирую время на поле в ПФЛ и за действуя в матчах ФНЛ, продолжает развивать их дальше.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 ноября 2018, 09:05

      академия работает, первые ласточки...

      9
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      Рейтинг: +1174

      Karpathian > bolela_16 26 ноября 2018, 12:01

      удачи вам, хоть за быков и не болею, но они, наверное, самый симпатичный клуб РПЛ.

      10
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      Рейтинг: +915

      спанчес > 26 ноября 2018, 13:56

      не поп рут

      -3
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      Рейтинг: +1174

      Karpathian > 26 ноября 2018, 20:00

      не, старина, я душой за Урал, как истинный екатеринбуржец.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 27 ноября 2018, 09:57

      а че столько минусов, разве непонятно что сливают матчи аутсидерам только чтобы не дай бог не стать чемпионом или не попа сть в лигу чемпионов

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > 27 ноября 2018, 09:57

      где я неправ

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