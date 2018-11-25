Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

Кононов сразу начал с победы.

«Спартак» победил «Крылья Советов» в первом матче при Олеге Кононове (3:1). Несколько выводов по этой встрече:

• Кононов выпустил странный состав. В воротах почему-то появился Ребров, а не Максименко или Селихов. В нападении вышли сразу и Зе Луиш, и Луис Адриано. Кроме того, в старте появился Ханни. Глушаков же впервые с сентября вышел в стартовом составе «Спартака» в матче чемпионата России. Кроме того, Кононов с первого матча сделал его капитаном команды. Правда, болельщики москвичей взорвали твиттер после объявления состава.

twit text — Astronaut (@astronaut_74) 25 ноября 2018 г.

twit text — Максим Афанасьев (@NaParuRaz) 25 ноября 2018 г.

twit text — Max Volkov (@maximcheg36) 25 ноября 2018 г.

twit text — dolbopey (@dolbopey) 25 ноября 2018 г.

• Статистика показывает: москвичи – лидеры среди команд РПЛ по числу голов в первые пятнадцати минут (они забили в четырех матчах чемпионата в этот период времени). В этом матче в первые 15 минут забить не удалось, зато «Спартак» неплохо прессинговал и за это время сделал 3 опасных выпада на ворота «Крыльев».

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 ноября 2018 г.

• «Спартак» стал смелее. В тот момент, когда команду тренировал Рианчо, футболистам нужно было чересчур много времени, чтобы организовать опасный момент. В первой игре при Кононове «Спартак» с первых минут акцентировал внимание именно на атаке.

• Ханни провел неплохой матч. Во-первых, грамотно смещался и помогал в опорной зоне. Во-вторых, отдавал шикарные передачи, когда соперники позволяли ему поднимать голову. В-третьих, сам забил гол.

twit text — Ilya Egorov (@ilegorov) 25 ноября 2018 г.

• «Спартак» в этом матче реализовал 61% комбинаций. Три из них завершились забитыми голами.

• У «Спартака» все еще есть проблема с позиционной борьбой. Один такой момент завершился голом Корниленко. Правда, есть подозрения, что он был забит из-за офсайда: в момент передачи Корниленко находился вне игры.

• «Спартаку» повезло в некотором плане. Москалев не поставил как минимум два пенальти в ворота москвичей: явный момент, когда Зе Луиш сыграл в своей штрафной рукой, но арбитр не отреагировал на этот момент.

• Кононов еще раз доказал, что умеет грамотно выбирать замены. Выход на поле Мельгарехо завершился забитым мячом.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 ноября 2018 г.

• Луис Адриано – главный герой встречи. Нападающий дважды ассистировал и один раз забил.

• Кажется, «Спартак» выиграл матч на эмоциях. Первый тайм хозяева растягивали соперников по полю. Второй тайм – пропустили первые, снова активизировались. После пропущенного мяча забили три (два гола из трех – после резких контратак и интересных комбинаций). Примечательно, что после забитого гола Луис Адриано побежал обниматься с Кононовым.

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