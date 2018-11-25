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    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы


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    Голосов: 10
    25.11.2018 16:15
    Кононов сразу начал с победы.

    «Спартак» победил «Крылья Советов» в первом матче при Олеге Кононове (3:1). Несколько выводов по этой встрече:

    Кононов выпустил странный состав. В воротах почему-то появился Ребров, а не Максименко или Селихов. В нападении вышли сразу и Зе Луиш, и Луис Адриано. Кроме того, в старте появился Ханни. Глушаков же впервые с сентября вышел в стартовом составе «Спартака» в матче чемпионата России. Кроме того, Кононов с первого матча сделал его капитаном команды. Правда, болельщики москвичей взорвали твиттер после объявления состава.

    • Статистика показывает: москвичи – лидеры среди команд РПЛ по числу голов в первые пятнадцати минут (они забили в четырех матчах чемпионата в этот период времени). В этом матче в первые 15 минут забить не удалось, зато «Спартак» неплохо прессинговал и за это время сделал 3 опасных выпада на ворота «Крыльев».

    • «Спартак» стал смелее. В тот момент, когда команду тренировал Рианчо, футболистам нужно было чересчур много времени, чтобы организовать опасный момент. В первой игре при Кононове «Спартак» с первых минут акцентировал внимание именно на атаке.

    Ханни провел неплохой матч. Во-первых, грамотно смещался и помогал в опорной зоне. Во-вторых, отдавал шикарные передачи, когда соперники позволяли ему поднимать голову. В-третьих, сам забил гол.

    • «Спартак» в этом матче реализовал 61% комбинаций. Три из них завершились забитыми голами.

    У «Спартака» все еще есть проблема с позиционной борьбой. Один такой момент завершился голом Корниленко. Правда, есть подозрения, что он был забит из-за офсайда: в момент передачи Корниленко находился вне игры.

    • «Спартаку» повезло в некотором плане. Москалев не поставил как минимум два пенальти в ворота москвичей: явный момент, когда Зе Луиш сыграл в своей штрафной рукой, но арбитр не отреагировал на этот момент.

    • Кононов еще раз доказал, что умеет грамотно выбирать замены. Выход на поле Мельгарехо завершился забитым мячом.

    • Луис Адриано – главный герой встречи. Нападающий дважды ассистировал и один раз забил.

    • Кажется, «Спартак» выиграл матч на эмоциях. Первый тайм хозяева растягивали соперников по полю. Второй тайм – пропустили первые, снова активизировались. После пропущенного мяча забили три (два гола из трех – после резких контратак и интересных комбинаций). Примечательно, что после забитого гола Луис Адриано побежал обниматься с Кононовым.

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    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 26 ноября 2018, 12:10

      Надеемся в возраждение Спартака!!!

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 ноября 2018, 10:17

      Повелся Кононов на условия Федуна или нет - это уже не важно.
      Кононов выпустил на поле 11 футболистов и они победили. Если бы в составе не было Глушака, Ещенко, Комбарова и Реброва, и Спартак бы проиграл, то разговоры были бы совсем другие.
      Победы была важна не столько для взятия трех очков, сколько для эмоционального плана.

      0
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      Рейтинг: +9729

      САДЫЧОК 26 ноября 2018, 09:29

      Печально , что Кононов повёлся на условия Федуна ставить в состав Глушакова Комбарова Ещенко Реброва !..Мягкотелый , без своего мнения , ведомый человек !

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 ноября 2018, 23:15

      За победу над КС
      Нужно дать всем ЗМС....)))

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 25 ноября 2018, 22:06

      всех с победой!!! но посмотрим что дальше, одна игра все на эмоциях!!! посмотрим как в ЛЕ сыграем!!!верим надеемся!!

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 25 ноября 2018, 21:26

      Не думаю, что Кононов пошел на поводу у кого-то либо определяя состав на игру. За такое короткое время нельзя полностью всех узнать. Мне кажется он постарался сделать ставку на опыт. Что-то получилось что-то нет. Но однозначно выбор игроков на игру должен определять тренер, а не болельщики. Очень понравился сегодня настрой и игра в атаку, а не поперек поля и назад. Очень огорчило большое количество брака. Думаю Кононов на правильном пути и сам во всем разберется, удачи ему и СПАРТАКУ.

      0
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      Рейтинг: +3438

      violator20 25 ноября 2018, 20:58

      Очень жаль что Кононов пошел на поводу у иуды Измайлова и выпустил игроков- вредителей! Ручной тренер Спартака, то чего хотел Измайлов. Толку не будет(((

      1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > violator20 25 ноября 2018, 21:38

      Рано судить что делает Кононов. Пока он доверяет тем кто больше просто сыграл. Молодежь он знает не так хорошо. Посмотрим что будет с кубком и ЛЕ, вот где показатель.

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 25 ноября 2018, 20:36

      Нафига в составе Глушаков, и Ребров???)

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 ноября 2018, 17:26

      кто бы что не говорил но Кононов грамотный тренер каких нет в РПЛ кроме КББ. повезло Спартаку и не повезло соперникам особенно Тереку который упустил такого тренера. наилучщие пожелания Кононову ну и болельшикам!!!!!

      4
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      Рейтинг: +11

      Михаил Гокун > x-x-x-x-x 25 ноября 2018, 19:50

      А как насчет Ганчаренко? Или Бердыева? Божович?

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Михаил Гокун 25 ноября 2018, 22:37

      КББ и есть Бердыев а Гончаренько только раскрывается.но Божович так себе тренер

      0
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      Рейтинг: +6021

      rash1959 25 ноября 2018, 17:04

      Победа - это хорошо. Но что увидел хорошего сегодня, это не было перекатывания мяча защитниками вдоль центральной линии. Практически все пасы назад-вдоль были только по делу. Впервые с чемпионского сезона увидел столько перехватов-опережений-подкатов-отборов в центре. Но каждый подход к нашим воротам доводит до очень сильного волнения. Ну а так, с победой! Не всё ещё потеряно, но дел в команде оооочень много.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > rash1959 25 ноября 2018, 17:28

      Кононову нужно время и увидишь какой грамотной будеть Спартак особенно в атаке. он только начал и привьёт атакующий футбол лучще чем Краснадара

      3
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