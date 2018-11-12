Восемь важных вопросов Федуну

Один из них – по новому тренеру.

«Спартак» представил нового главного тренера. Теперь командой до конца следующего сезона будет руководить Олег Кононов (а вместе с ним – весь тренерский штаб, который он перетащил из «Арсенала»). С одной стороны, Федун наконец-то принял важное решение. С другой стороны, к нему до сих пор есть много вопросов.

Почему уволили Карреру?

Самая странная отставка в этом десятилетии. После поражения от «Арсенала» «Спартак» отставал от второго места всего на два очка, в составе стабильно выходят юниоры (когда такое было?). Карреру называли тем самым тренером, способным заново собрать «Спартак» и вывести его из предсмертного состояния. Но даже это не уберегло его от увольнения. Были слухи, что это случилось из-за того, что клуб заплатил 25 млн евро агентам. Проскакивала информация, что руководители полностью разочаровались в нем, потому что им перестала нравиться игра. «Спартак» же никак не аргументировал свое решение.

Почему клуб никак не выступил по конфликту Глушакова и Карреры?

Ссылка во вторую команду из-за лайков – смешная причина. Но, кажется, Каррера просто нашел повод избавиться от главного бунтаря против себя. По некоторой информации, Глушаков давно выступал против Массимо, но ссора из раздевалки никто не выносил. После истории с инстаграмом, критикой Назарова и ее одобрением от футболистов основы Каррера взорвался. Глушаков и Ещенко улетели в дубль, болельщики поддержали (и продолжают поддерживать) Карреру. По этому моменту конфликту выступили все, кроме самой команды.

C момента отставки Карреры прошел почти месяц. Тренер на прощальной пресс-конференции (как бы) извинился перед Ещенко, сказав, что так было нужно. Глушаков попрощался с Массимо в инстаграме и получил легендарную фразу «Are you serious?» от Франчески Карреры. Большая часть футболистов «Спартака» пожелала удачи бывшему тренеру. Клуб же ограничился новостью об увольнении Карреры, опубликовав в заглавном изображении общий вид домашнего стадиона, а не фото тренера, который привел к первому за 16 лет чемпионству.

Почему так невовремя уехал в отпуск?

После отставки Карреры Федун исчез из медиапространства и укатил в отпуск, чем моментально взбесил фанатов. Команда рвалась по швам, игры на поле не было вообще. Но Федун как будто просто не обращал на это внимание.

Что Федун думает об акциях фанатов?

В условиях, когда большая часть болельщиков настроены против Глушакова и остальных членов мифической ОПГ, Федун сделал очень неосторожное решение по своему отпуску: расслабился и оставил команду без управленца в такое важное и напряженное время. За это фанаты посвятили ему несколько баннеров. Сразу возникают вопросы: что Федун думает обо всем этом и планируется ли от него какой-нибудь болельщикам?

«Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

Зачем нужен был Рианчо?

Все, как и всегда: после увольнения главного тренера командой некоторое время руководит его бывший ассистент. Вопрос лишь в том, почему «Спартак» доверили такому человеку, как Рианчо. В «Рубине» он не пытался конкурировать за должность главного тренера с Бердыевым, зато активизировался, когда в команду пришел Сергей Ребров. В сборной Украины он конфликтовал с Андреем Шевченко и ушел оттуда, потому что не видел перспектив у этой сборной.

Рианчо работал ассистентом в киевском «Динамо», и многие сразу вспоминают клубные пристрастия Федуна из прошлого. В Казани Рианчо воспринимали как тщеславного человека, готового на многое (в том числе и на агитацию против главного тренера), лишь бы самостоятельно работать с командой. В «Спартаке», выражаясь цитатами Рианчо, его мечта стала реальностью. Но какой ценой: самый обожаемый тренер «Спартака» за последнее время уволен со скандалом, игры нет, результата нет, Ещенко и Глушаков (те самые, которые больше всех бунтовали против Карреры) вернулись в основу.

Рианчо еще больше наэлектризовал и без того напряженную атмосферу в «Спартаке»: цитатами, непонятной ротацией в важных матчах, слухами о своем возможном участии в смещении Карреры. Тренер пообещал биться за цвета команды, но в шести матчах он победил лишь дважды (оба раза – нервозно и не без везения). Зато после поражения от «Уфы» он благородно пообещал принять решение о своем увольнении, если оно последует. Кажется, это самый комичный персонаж в истории «Спартака» в XXI веке.

Почему так тянули с выбором нового тренера?

В первую очередь это связано с отсутствием Федуна, но тогда возникают еще два вопроса. Первый – почему Федун не выбрал главного до своего отпуска? Второй – даже если Федун укатил на отдых, то почему он не оставил распоряжений для выбора нового тренера? Судя по имеющейся информации, «Спартак» довольно быстро договорился о трансфере Кононова и его тренерского штаба. Вряд ли другие руководители не смогли бы провести переговоры по личным контрактам.

Итак, Кононов – новый главный тренер «Спартака». Но почему именно он? Изначально было несколько вариантов (Жардим, Черчесов, Карпин, Кононов), потом остался один Кононов. Но в итоге «Спартак» до самого последнего тянул, просто потому что сомневался в своем выборе. По факту – зря. Черчесова вряд ли бы отдал РФС. Карпин был кандидатом Федуна, но не хотел уходить из «Ростова», где у него все получалось. Жардим запросил огромную зарплату и большую сумму на укрепление состава – на такие расходы не пойдет ни Федун, ни кто-либо другой. В итоге получилось, что Кононов оказался самым доступным вариантом для «Спартака» на данный момент.

Почему именно Кононов?

С одной стороны, Кононов – хороший выбор. Он не боится играть жестко и дерзко против более сильных соперников, Кононов смотрит очень много футбола, впитывает важные для себя фишки (подтверждает Галицкий, который часто и подолгу болтал с Кононовым о его видении игры «Краснодара») и следит за современными тактическими трендами. Есть подозрение, что он может исправить игру «Спартака», которой, по сути, в последних матчах не было вообще.

С другой стороны, кабинетные игры. «Спартак» – клуб, в котором можно построить карьеру, если ты жесткий и строгий человек. Кононову этого не хватает. В «Краснодаре» его характеризовали как трудолюбивого, но крайне мягкого тренера. В «Спартаке» такого вряд ли потерпят. В Москве Кононову нужно самостоятельно выбирать состав, а не опираться на некоторые просьбы руководства: если ты не видишь Глушакова в составе, то его нужно либо снова ссылать в дубль, либо срочно продавать.

Кононов – это хороший выбор, но только на данный момент. Команде за полмесяца нужно подняться максимально высоко, чтобы в более-менее хорошем настроении перейти в весеннюю часть сезона. Я уже писал: Кононову нужно быть жестче, чтобы сотрудничество не ограничилось концом этого сезона РПЛ.

Почему Федун рассуждает о спасении русского футбола, если не может спасти свою команду?

Месяц назад в «Спорт Экспрессе» вышла колонка Леонида Федуна о том, как спасти российский футбол. Здесь будет один короткий вопрос – стоит ли прислушиваться к человеку, который, пусть и предложил абсолютно дельные методы, но не может урегулировать работу в собственной команде?

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