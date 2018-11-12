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    Восемь важных вопросов Федуну


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    Голосов: 13
    12.11.2018 14:03
    Один из них – по новому тренеру.

    «Спартак» представил нового главного тренера. Теперь командой до конца следующего сезона будет руководить Олег Кононов (а вместе с ним – весь тренерский штаб, который он перетащил из «Арсенала»). С одной стороны, Федун наконец-то принял важное решение. С другой стороны, к нему до сих пор есть много вопросов.

    Почему уволили Карреру?

    Самая странная отставка в этом десятилетии. После поражения от «Арсенала» «Спартак» отставал от второго места всего на два очка, в составе стабильно выходят юниоры (когда такое было?). Карреру называли тем самым тренером, способным заново собрать «Спартак» и вывести его из предсмертного состояния. Но даже это не уберегло его от увольнения. Были слухи, что это случилось из-за того, что клуб заплатил 25 млн евро агентам. Проскакивала информация, что руководители полностью разочаровались в нем, потому что им перестала нравиться игра. «Спартак» же никак не аргументировал свое решение.

    Почему клуб никак не выступил по конфликту Глушакова и Карреры?

    Ссылка во вторую команду из-за лайков – смешная причина. Но, кажется, Каррера просто нашел повод избавиться от главного бунтаря против себя. По некоторой информации, Глушаков давно выступал против Массимо, но ссора из раздевалки никто не выносил. После истории с инстаграмом, критикой Назарова и ее одобрением от футболистов основы Каррера взорвался. Глушаков и Ещенко улетели в дубль, болельщики поддержали (и продолжают поддерживать) Карреру. По этому моменту конфликту выступили все, кроме самой команды.

    C момента отставки Карреры прошел почти месяц. Тренер на прощальной пресс-конференции (как бы) извинился перед Ещенко, сказав, что так было нужно. Глушаков попрощался с Массимо в инстаграме и получил легендарную фразу «Are you serious?» от Франчески Карреры. Большая часть футболистов «Спартака» пожелала удачи бывшему тренеру. Клуб же ограничился новостью об увольнении Карреры, опубликовав в заглавном изображении общий вид домашнего стадиона, а не фото тренера, который привел к первому за 16 лет чемпионству.

    Почему так невовремя уехал в отпуск?

    После отставки Карреры Федун исчез из медиапространства и укатил в отпуск, чем моментально взбесил фанатов. Команда рвалась по швам, игры на поле не было вообще. Но Федун как будто просто не обращал на это внимание.

    Что Федун думает об акциях фанатов?

    В условиях, когда большая часть болельщиков настроены против Глушакова и остальных членов мифической ОПГ, Федун сделал очень неосторожное решение по своему отпуску: расслабился и оставил команду без управленца в такое важное и напряженное время. За это фанаты посвятили ему несколько баннеров. Сразу возникают вопросы: что Федун думает обо всем этом и планируется ли от него какой-нибудь болельщикам?

    «Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

    Зачем нужен был Рианчо?

    Все, как и всегда: после увольнения главного тренера командой некоторое время руководит его бывший ассистент. Вопрос лишь в том, почему «Спартак» доверили такому человеку, как Рианчо. В «Рубине» он не пытался конкурировать за должность главного тренера с Бердыевым, зато активизировался, когда в команду пришел Сергей Ребров. В сборной Украины он конфликтовал с Андреем Шевченко и ушел оттуда, потому что не видел перспектив у этой сборной.

    Рианчо работал ассистентом в киевском «Динамо», и многие сразу вспоминают клубные пристрастия Федуна из прошлого. В Казани Рианчо воспринимали как тщеславного человека, готового на многое (в том числе и на агитацию против главного тренера), лишь бы самостоятельно работать с командой. В «Спартаке», выражаясь цитатами Рианчо, его мечта стала реальностью. Но какой ценой: самый обожаемый тренер «Спартака» за последнее время уволен со скандалом, игры нет, результата нет, Ещенко и Глушаков (те самые, которые больше всех бунтовали против Карреры) вернулись в основу.

    Рианчо еще больше наэлектризовал и без того напряженную атмосферу в «Спартаке»: цитатами, непонятной ротацией в важных матчах, слухами о своем возможном участии в смещении Карреры. Тренер пообещал биться за цвета команды, но в шести матчах он победил лишь дважды (оба раза – нервозно и не без везения). Зато после поражения от «Уфы» он благородно пообещал принять решение о своем увольнении, если оно последует. Кажется, это самый комичный персонаж в истории «Спартака» в XXI веке.

    Почему так тянули с выбором нового тренера?

    В первую очередь это связано с отсутствием Федуна, но тогда возникают еще два вопроса. Первый – почему Федун не выбрал главного до своего отпуска? Второй – даже если Федун укатил на отдых, то почему он не оставил распоряжений для выбора нового тренера? Судя по имеющейся информации, «Спартак» довольно быстро договорился о трансфере Кононова и его тренерского штаба. Вряд ли другие руководители не смогли бы провести переговоры по личным контрактам.

    Итак, Кононов – новый главный тренер «Спартака». Но почему именно он? Изначально было несколько вариантов (Жардим, Черчесов, Карпин, Кононов), потом остался один Кононов. Но в итоге «Спартак» до самого последнего тянул, просто потому что сомневался в своем выборе. По факту – зря. Черчесова вряд ли бы отдал РФС. Карпин был кандидатом Федуна, но не хотел уходить из «Ростова», где у него все получалось. Жардим запросил огромную зарплату и большую сумму на укрепление состава – на такие расходы не пойдет ни Федун, ни кто-либо другой. В итоге получилось, что Кононов оказался самым доступным вариантом для «Спартака» на данный момент.

    Почему именно Кононов?

    С одной стороны, Кононов – хороший выбор. Он не боится играть жестко и дерзко против более сильных соперников, Кононов смотрит очень много футбола, впитывает важные для себя фишки (подтверждает Галицкий, который часто и подолгу болтал с Кононовым о его видении игры «Краснодара») и следит за современными тактическими трендами. Есть подозрение, что он может исправить игру «Спартака», которой, по сути, в последних матчах не было вообще.

    С другой стороны, кабинетные игры. «Спартак» – клуб, в котором можно построить карьеру, если ты жесткий и строгий человек. Кононову этого не хватает. В «Краснодаре» его характеризовали как трудолюбивого, но крайне мягкого тренера. В «Спартаке» такого вряд ли потерпят. В Москве Кононову нужно самостоятельно выбирать состав, а не опираться на некоторые просьбы руководства: если ты не видишь Глушакова в составе, то его нужно либо снова ссылать в дубль, либо срочно продавать.

    Кононов – это хороший выбор, но только на данный момент. Команде за полмесяца нужно подняться максимально высоко, чтобы в более-менее хорошем настроении перейти в весеннюю часть сезона. Я уже писал: Кононову нужно быть жестче, чтобы сотрудничество не ограничилось концом этого сезона РПЛ.

    Почему Федун рассуждает о спасении русского футбола, если не может спасти свою команду?

    Месяц назад в «Спорт Экспрессе» вышла колонка Леонида Федуна о том, как спасти российский футбол. Здесь будет один короткий вопрос – стоит ли прислушиваться к человеку, который, пусть и предложил абсолютно дельные методы, но не может урегулировать работу в собственной команде?

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    Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Спартак», ФК «Краснодар», Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 ноября 2018, 11:34

      Федун давно бы этот клуп продал, да Кремль не дает. Там все расписано: кто, кого и в каких суммах должен спонсировать!

      0
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      Рейтинг: +20

      Александр Робертович 13 ноября 2018, 22:15

      Федун не только подонок, но и бездарь.

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя 13 ноября 2018, 18:50

      Ну, я представляю, как Федун ответил бы.
      1. На все "почему" - анекдотным ответом "патамушта".
      2. О санча-панче - вопросом "Или вы будете готовить команду к ближайшим играм?"
      3. Насчет того, что думает об акциях фанатов: "Или мне думать более не о чем?"
      И все дела. Не впервой, не последнего физрука уволил.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 ноября 2018, 11:14

      Да всё норм, мне как болельщику ЦСКА нравятся перестановки, чем меньше конкурентов, тем лучше.
      Федун - топ! Добей Спартак иди в Зенит!

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      Рейтинг: +20

      Александр Робертович > Snek 13 ноября 2018, 22:18

      Как болельщику ЦСКА (если ты нормальный болельщик) ты должен жалеть, если у нас в стране не останется сильных команд. В том и сила была советского футбола, что там были Динамо Киев, Динамо Москва, ЦСКА, Спартак, Торпедо, Шахтер, Динамо Тбилиси, Арарат и т.д. А ты хочешь, чтобы ЦСКА становился бы чемпионом без конкуренции? Ты в следующий раз не только злорадствуй, но и думай. Желательно головой

      3
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      Рейтинг: +57

      sajra 13 ноября 2018, 11:05

      тренером быть может любой хоть кто то понимающий в футболе или хоть кто то поигравший в него, я бы тоже смог руководить Спартаком ..... Федун не понимает ни чего... просто у него есть деньги и он у руля нашей любимой команды...вот и все..

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      Рейтинг: +152

      sampos 13 ноября 2018, 11:05

      Ничего путного не получится, кроме очередной тренерской чехарды.

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      Рейтинг: +14

      Dzecson 13 ноября 2018, 05:12

      Спасибо. добротная статья!

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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 13 ноября 2018, 01:06

      А вот если за каждый ответ надо было бы платить, скажет по 1000 руб., сколько бы реально ответило из тех же 1688 голосов?

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      Рейтинг: +1298

      Taps 12 ноября 2018, 22:35

      Рианчо был как Сердюков для армии.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 19:07

      Для чего нужен был Рианчо? Для того, что бы развалить. Ведь после того, как уже развалено любой вектор в сторону созидания станет приветствоваться.
      Если бы после увольнения Карреры взяли нового тренера сразу, то всё, что произошло с Рианчо, со стороны болельщиков, вылилось бы на нового тренера.
      Всё просто - Пришёл бы Кононов после Карреры сразу - все стали бы сравнивать футбол Карреры и Кононова, а т.к. Каррера уже стал своим, то Кононову было бы очень сложно найти общий язык с болельщиками.
      Теперь Кононова станут сравнивать, в первую очередь, с Рианчо, т.к. Рианчо по сравнению с Каррерой - дно, а Кононов по сравнению с Каррерой - не известно. Ведь Спартак достался Кононову в разваленном состоянии после Рианчо. И теперь любые действия Кононова будут восприниматься, как в лучшую сторону, т.к. хуже , как при Рианчо, уже и быть не может.
      Что-то типа того...

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