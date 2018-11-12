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    Карпин был приоритетным кандидатом для Федуна на пост главного тренера «Спартака»

    По информации Sport24, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун хотел, чтобы команду возглавил тренер «Ростова» Валерий Карпин.

    Ранее сообщалось, что российский специалист провел встречу с представителями московского клуба, но отказался от предложения принять управление командой. Во время встречи с Карпиным один из руководителей «Спартака» заявил тренеру, что его кандидатура – приоритетная для Федуна.

    Карпин уже работал в московском клубе с 2009 по 2014 год.

    По информации СМИ, сегодня «Спартак» возглавит тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: Sport24

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    12.11.2018 12:59
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 ноября 2018, 00:03

      Один из руководителей Спартака, хотел "свинью" подложить Федуну, пока тот отдыхал за кордоном. Возвращается Леня из отпусков, а тут в Спартаке уже главный тренер "сбитый летчик", третье пришествие. А для Федуна - нашествие. )))

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 12 ноября 2018, 21:05

      Карпин Был.........., а может ещё и будет)))

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 ноября 2018, 21:04

      Ключевое слово "был"..
      Годится!!

      3
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      Рейтинг: +1340

      ruded 12 ноября 2018, 21:00

      лучше Аленя, не было у мясных тренера за много последних лет..

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 ноября 2018, 20:47

      Карпина задача вытащить Ростов в лидирующую тройку, а потом уже пойдут предложения от других клубов с большим бюджетом....удачи Валерию ))

      3
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 12 ноября 2018, 20:01

      карпин правильно все делал - пока масть идет в ростове , зачем в болото, хоть и родное, залазить.. это чисто с практической точки зрения. тем более такими темпами с ростовом можно выше спартака оказаться..
      а с точки зрения психологии - сбитый летчик все таки не забылся видимо))

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 ноября 2018, 18:37

      Георгичу и в Ростове хорошо.Хорошая атмосфера,адекватное руководство,неплохой и боевитый(хоть и средний по уровню) состав,перспектива доказать тому же Федуну что он не сбитый лётчик.И это ему пока что удаётся.осталось только завершить чемпионат на достойном,желательно призовом месте.Так что Карпин поступил абсолютно верно не приняв предложение москвичей.

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 12 ноября 2018, 18:01

      Карпин будет следующим после Кононова...

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 12 ноября 2018, 17:26

      ВГ предпочел синицу в руках, чем...... Ростов показывает очень хороший футбол и я думаю ему там комфортно. А Спартак в него уже раз плевал, зачем еще раз нарываться.

      5
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Retiremen_VMF 12 ноября 2018, 17:55

      "А Спартак в него уже раз плевал, зачем еще раз нарываться."
      Уже не раз плевал...
      Карпин дважды был тренером Спартака

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 16:49

      Пора уже всем за 15 лет усвоить, что не в "Спартак" идут тренером работать, а к Федуну наёмным работником...

      5
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