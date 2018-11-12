Карпин был приоритетным кандидатом для Федуна на пост главного тренера «Спартака»

По информации Sport24, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун хотел, чтобы команду возглавил тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что российский специалист провел встречу с представителями московского клуба, но отказался от предложения принять управление командой. Во время встречи с Карпиным один из руководителей «Спартака» заявил тренеру, что его кандидатура – приоритетная для Федуна.

Карпин уже работал в московском клубе с 2009 по 2014 год.

По информации СМИ, сегодня «Спартак» возглавит тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.

Что ждет Кононова в «Спартаке»?