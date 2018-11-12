Карпин был приоритетным кандидатом для Федуна на пост главного тренера «Спартака»

Один из руководителей Спартака, хотел "свинью" подложить Федуну, пока тот отдыхал за кордоном. Возвращается Леня из отпусков, а тут в Спартаке уже главный тренер "сбитый летчик", третье пришествие. А для Федуна - нашествие. )))
По информации Sport24, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун хотел, чтобы команду возглавил тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Ранее сообщалось, что российский специалист провел встречу с представителями московского клуба, но отказался от предложения принять управление командой. Во время встречи с Карпиным один из руководителей «Спартака» заявил тренеру, что его кандидатура – приоритетная для Федуна.
Карпин уже работал в московском клубе с 2009 по 2014 год.
По информации СМИ, сегодня «Спартак» возглавит тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.
Что ждет Кононова в «Спартаке»?