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    Что ждет Кононова в «Спартаке»?


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    Голосов: 14
    12.11.2018 13:49
    Только самые неприятные факты.

    Пауза на матчи сборных, очередное поражение и все последние слухи – повод поговорить о смене тренера в «Спартаке». По всей логике Рауль Рианчо наконец-то должен уступить место Олегу Кононову. Все уже обговорено, но работы новому тренеру предстоит очень много. Выделим только несколько актуальных проблем, которые сделают жизнь нового главного тренера «Спартака» еще сложнее.

    • Придется выходить в трех турнирах без хорошей скамейки. Лига Европы, Кубок России и РПЛ – все это хорошо, но «Спартак» не готов. Концовка встречи с «Уфой» и общий выбор состава ярко иллюстрировали весь ужас. Рианчо хаотично проводил ротацию, но во многом он был прав. Молодежь пока не тянет игру во всех турнирах, а номинальная основа портит атмосферу, лечится от травм и диктует условия. Придется наводить порядок.

    Оборона и функциональная подготовка – главные проблемы этого «Спартака». 15 пропущенных мячей в 14-ти играх выглядят показательно, но надо смотреть чуть глубже. 10 из них «Спартак» пропустил в последних пяти турах. Соперники в этих матчах: «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал» и «Уфа». Ни одна из этих команд вообще не относится к грандам РПЛ. В начале сезона форма «Спартака» была лучше, а в воротах подтаскивал Максименко. Сейчас что-то надломилось.

    • У «Спартака» очень размытые задачи. Перед началом сезона все было ясно: нужно бороться за чемпионство и выходить из группы в Лиге чемпионов. Еще летом все испортил вылет в квалификации от ПАОКа. Сейчас все сложно даже в Лиге Европы, а в РПЛ у «Спартака» к середине сезона уже 12-очковое отставание от лидирующего «Зенита» (до его матча с ЦСКА). За что-то можно зацепиться в Кубке России, но так ли нужно это «Спартаку»?

    • Между болельщиками и клубом нет взаимопонимания. В подкасте мы рассуждали, что излишнее внимание к клубу часто мешает «Спартаку» добиваться результата. Все подтверждается с каждым матчем. Болельщики перестают ходить на стадион, ругают руководство и не признают капитана. Глушаков с ними так и не встретился, а клуб не объяснил фанатам отставку их любимого тренера. Массимо Каррера уехал, но проблему не увез.

    В этой команде нет лидера. У чемпионского «Спартака» выделялись Глушаков и Промес. Денис тащил команду морально, забивал важные мячи на последних секундах и в нужный момент разряжал обстановку. Промес просто много забивал и отдавал, чем наконец-то наработал на место в топ-чемпионате. У Квинси стало все хорошо в «Севилье», у Глушакова – плохо в «Спартаке». У «Спартака» нет ни одной звезды даже по меркам РПЛ, хотя клубу это очень необходимо.

    • «Спартак» может потерять Еременко уже зимой. По последним матчам Роман был одним из немногих футболистов с игровой мыслью. Он раздавал классные передачи и доказал, что два года без футбола можно быстро забыть. Но Еременко хочет получать много денег и играть в Европе. Даже скромных показателей в РПЛ и автогола в Лиге Европы хватило, чтобы понять класс Еременко. Если из «Спартака» уйдет и он, то новый тренер лишится еще одной хорошей опции в составе.

    • Федун слетал в отпуск, а команда развалилась еще больше. В этом факте весь ужас работы тренером в «Спартаке». Высшее руководство редко оказывает какую-то поддержку и спускается до внутренних дел. Тоже самое будет и с назначением нового главного тренера. Если что-то не получится, то никакой помощи ждать не стоит. Скорее всего, выигрывать придется только этим составом и летом заменяться на другого человека с громким именем. Все прогнозы говорят только об этом. Олегу Кононову в «Арсенале» работалось бы явно спокойнее.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 13 ноября 2018, 22:07

      +++

      0
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      Рейтинг: +20

      Александр Робертович 13 ноября 2018, 10:49

      Виноват Федун. Он развел в Спартаке бардак. И где сейчас взять Бескова и Старостина? Тяжко будет Кононову... Не съели бы его с одной стороны Федун с компанией, а с другой - Глушаков с компанией.

      А вообще-то даже страшно сказать: Спартак оказался - как во времена Древнего Рима - в рабстве... У него появился хозяин - олигарх Федун. А Спартак опять в раба превратили! Не пора ли вновь восстание Спартака поднимать?

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 12 ноября 2018, 17:12

      Не удержусь опять вставить свои пять копеек про Промеса. Говорил же, как бы (сравнительно) плохо он не играл, все равно он оставался лидером, а теперь Спартак как Кай пытается выложить слово "счастье" из четырех кубиков с буквами Ж / О / П / А.

      2
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      Рейтинг: +43

      ЕВЧ 12 ноября 2018, 15:34

      Справится - не справится, будет Спартаку польза или всё бесполезно... Столько вариантов, чтобы ставки делать! И ведь хрен угадаешь, что из этого выйдет.

      3
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 12 ноября 2018, 14:26

      Если руководство в отпуске, а команда в его отсутствие разваливается...
      Есть один резонный вопрос: Чем занимается спортивный директор?! Функционалы клуба......
      Мне кажется надо прежде всего с них спросить, как так получилось что клуб развалился на глазах. Они несут такую же ответственность за команду, наравне с тренером.
      Или я чего то не знаю? Или не понимаю?)

      4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 ноября 2018, 13:56

      нельзя повесить фотку жопа?!

      1
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      Рейтинг: +20

      Александр Робертович 11 ноября 2018, 22:32

      Единственный шанс - дать тренеру работать с молодыми и теми из стариков, которые ХОТЯТ играть в Спартаке не за деньги, а за великий клуб. Раньше тренер имел возможность готовить команду года два-три- спокойно, без истерик. Сейчас3-4 поражения - и до свидания.

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 11 ноября 2018, 21:47

      Могу ошибаться, но думаю тренерские перепетии в Спартаке закручены круто, как в Голливудском блокбастере. Похоже зря спартаковские болельщики кусают локти и льют слезы по Каррере. Мол при нем то игра была, и какая-то стабильность. Чушь! И это ясно руководству клуба. Похоже чемпионство Спартака было липовое, видать там были деньги. И деньги там всё решили. Была задача возродить победные традиции в клубе, путем победной эйфории. Спартак повели буквально по головам, делалось всё ради победного результата. И на этой волне было решено продолжать победное шествие. Ан нет. И как оказалось, без стороннего вмешательства дело не пошло. Надежды не оправдались, план не заработал. Каррера не смог развить успех, чем и разочаровал руководство клуба. Итог сего начала ясен и понятен. Теперь всё встало на свои места. Карреру в аут, Спартак на свои законные позиции.

      -3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Бестолковый 12 ноября 2018, 21:13

      Чемпионство Спартака не было липовое, но тем е менее оно "неправильное". В тот год ВАДА лишила российское допинговое агенство прав, и вся премьер-лига замерла в ожидании - что будет? Каррера первым сориентировался и загрузил ребят по полной. Это не значит, что остальные клубы были "чистыми", просто они перестраховывались, и зря. А как только вернули антидопинговые проверки, Спартак поплыл, одно связано с другим.

      -1
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Бестолковый 14 ноября 2018, 11:01

      Все правильно написано.Зря заминусовали.

      0
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > maxpav 14 ноября 2018, 18:33

      Тут заминусовали не зря меня. Видать в моих догадках есть весомая доля правды!!! Правды, которая для тех кто минусовал мой комментарий очень неудобна. О таком как говориться - Не принято говорить в слух. Считаю так, - если уж у нас в стране реально подтусовать результаты выборов на любом уровне, то уж замутить интригу в РПЛ вообще ни чего не стоит. Кому-то горькая правда, а кому-то сладкая ложь.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 ноября 2018, 20:44

      для кононова это вызов профессиональный конечно - поднять спартак. но прогноз помоему не очень.. тут жесткий чел нужен..

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 11 ноября 2018, 20:26

      Машине нужен ремонт .Но на ходу ремонтировать....увы.
      Им бы ,,академический,, отпуск,но впереди серьезные экзамены,так что ситуация серьезная....
      Бум посмотреть.

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