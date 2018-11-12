Что ждет Кононова в «Спартаке»?

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Пауза на матчи сборных, очередное поражение и все последние слухи – повод поговорить о смене тренера в «Спартаке». По всей логике Рауль Рианчо наконец-то должен уступить место Олегу Кононову. Все уже обговорено, но работы новому тренеру предстоит очень много. Выделим только несколько актуальных проблем, которые сделают жизнь нового главного тренера «Спартака» еще сложнее.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 ноября 2018 г.

• Придется выходить в трех турнирах без хорошей скамейки. Лига Европы, Кубок России и РПЛ – все это хорошо, но «Спартак» не готов. Концовка встречи с «Уфой» и общий выбор состава ярко иллюстрировали весь ужас. Рианчо хаотично проводил ротацию, но во многом он был прав. Молодежь пока не тянет игру во всех турнирах, а номинальная основа портит атмосферу, лечится от травм и диктует условия. Придется наводить порядок.

• Оборона и функциональная подготовка – главные проблемы этого «Спартака». 15 пропущенных мячей в 14-ти играх выглядят показательно, но надо смотреть чуть глубже. 10 из них «Спартак» пропустил в последних пяти турах. Соперники в этих матчах: «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал» и «Уфа». Ни одна из этих команд вообще не относится к грандам РПЛ. В начале сезона форма «Спартака» была лучше, а в воротах подтаскивал Максименко. Сейчас что-то надломилось.

• У «Спартака» очень размытые задачи. Перед началом сезона все было ясно: нужно бороться за чемпионство и выходить из группы в Лиге чемпионов. Еще летом все испортил вылет в квалификации от ПАОКа. Сейчас все сложно даже в Лиге Европы, а в РПЛ у «Спартака» к середине сезона уже 12-очковое отставание от лидирующего «Зенита» (до его матча с ЦСКА). За что-то можно зацепиться в Кубке России, но так ли нужно это «Спартаку»?

• Между болельщиками и клубом нет взаимопонимания. В подкасте мы рассуждали, что излишнее внимание к клубу часто мешает «Спартаку» добиваться результата. Все подтверждается с каждым матчем. Болельщики перестают ходить на стадион, ругают руководство и не признают капитана. Глушаков с ними так и не встретился, а клуб не объяснил фанатам отставку их любимого тренера. Массимо Каррера уехал, но проблему не увез.

• В этой команде нет лидера. У чемпионского «Спартака» выделялись Глушаков и Промес. Денис тащил команду морально, забивал важные мячи на последних секундах и в нужный момент разряжал обстановку. Промес просто много забивал и отдавал, чем наконец-то наработал на место в топ-чемпионате. У Квинси стало все хорошо в «Севилье», у Глушакова – плохо в «Спартаке». У «Спартака» нет ни одной звезды даже по меркам РПЛ, хотя клубу это очень необходимо.

• «Спартак» может потерять Еременко уже зимой. По последним матчам Роман был одним из немногих футболистов с игровой мыслью. Он раздавал классные передачи и доказал, что два года без футбола можно быстро забыть. Но Еременко хочет получать много денег и играть в Европе. Даже скромных показателей в РПЛ и автогола в Лиге Европы хватило, чтобы понять класс Еременко. Если из «Спартака» уйдет и он, то новый тренер лишится еще одной хорошей опции в составе.

• Федун слетал в отпуск, а команда развалилась еще больше. В этом факте весь ужас работы тренером в «Спартаке». Высшее руководство редко оказывает какую-то поддержку и спускается до внутренних дел. Тоже самое будет и с назначением нового главного тренера. Если что-то не получится, то никакой помощи ждать не стоит. Скорее всего, выигрывать придется только этим составом и летом заменяться на другого человека с громким именем. Все прогнозы говорят только об этом. Олегу Кононову в «Арсенале» работалось бы явно спокойнее.

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