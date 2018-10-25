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    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»


    3.5
    Голосов: 11
    25.10.2018 11:10
    Что о нем известно.

    Сегодня появилась информация о том, что «Спартак» провел переговоры с главным тренером «Арсенала» Олегом Кононовым. По данным журналиста Василия Конова, для этого коуч даже ездил на «Открытие Арену».

    Кажется, Федун выбрал самый неочевидный вариант из всех. Но Кононов – действительно неплохой тренер. Рассказываем, почему.

    1. У Кононова есть своя манера игры

    В «Краснодаре» он экспериментировал с различными расстановками и пропагандировал смелый стиль игры. Кроме того, при Кононове у краснодарцев была одна из самых сильных защит в Премьер-лиге (эффективность – 74,12%. Лучше только у ЦСКА и «Зенита»): этот факт говорит определенно в пользу Кононова, если на него всерьез запал «Спартак». Кроме того, в нашем интервью капитан «Краснодара» Александр Мартынович отмечал: «Пришел потом Кононов: вместе с ним пришли контроль, проникающие передачи»

    На данный момент «Арсенал» идет на десятом месте турнирной таблицы. Туляки показывают футбол не такой интересный, какой был при Миодраге Божовиче. Но преимущество у «Арсенала» Кононова все же есть: команда стала больше атаковать (за 90 минут «Арсенал» в сравнении с прошлым сезонов проводит времени в атаке больше на 12%) и ударять по воротам. Любопытно, что в атакующем стиле Кононов пытался играть и в «Ахмате», и в Туле, но особо результатов это не принесло.

    2. Кононов – неплохой тактик

    В РПЛ мало тренеров умеют подстраиваться под тактические новшества. Кононов – один из них. Когда он учился в Высшей школе экономики на программе «Спортивный менеджмент», то познакомился с 22-летним парнем, увлекающимся футболом и тактикой. Как только Кононов подписал контракт с «Арсеналом», он сразу же пригласил его в свой тренерский штаб.

    Люди, работавшие с Кононовым, отмечали: тренер много и регулярно читает о футболе. Он просматривает аналитические статьи, записывает что-то в своих заметках. И, самое главное – пытается выбрать из прочитанного самое главное и перенести это на свою игру.

    3. С Кононовым приятно работать

    Еще одна отличительная черта Олега Кононова – вежливость и обходительность. Футболисты «Краснодара» неоднократно отмечали: Кононов спокойно реагирует на самые простые ситуации, он редко выходит из себя и повышает голос. В ситуации со «Спартаком», кстати, это может быть, скорее, минусом, чем плюсом. На данный момент команде нужен именно жесткий тренер, а не спокойный и миролюбивый специалист.

    4. Кононов – главный стиляга Премьер-лиги

    Ничего не говорим – просто смотрите фотографии.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ахмат», ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +701

      Хведя 27 октября 2018, 07:03

      Тут вот феньку написали, шо Арнольдыч в уровне Кононова "сумлеватса, однако".
      https://www.rusfootball.info/pliga/1146516473-smi-leonid-fedun-somnevaetsya-v-urovne-olega-kononova.html
      И это непосредственно после того, как именно Кононов им и вложил, причем на их собственной арене. Парадокс, однако.

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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 26 октября 2018, 18:57

      А тренер с именем Спартаку уже не подходит? А ведь совсем нехилые деньги за Рошу, Петковича и иже с ними, г-н Федун зря потратил. Лучше бы раздвижную крышу на Открытии -Арены сгондобил, всё бы лучше, чем эти покупки, да и выплаты им з/плат по контрактам.

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 25 октября 2018, 16:13

      После Карреры. по мне только Карпин.
      1. он знает эту кухню. он уже здесь питался.
      2. набрался опыта.
      3. кому как не ему знать Спартачей

      1
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      Рейтинг: +41

      thereddog 25 октября 2018, 14:44

      статейка заказная. не выдерживает никакой критики - если рассматривать по пунктам. кратко - во всех клубах, где работал кононов после его ухода дела шли лучше, чем при нем, а при его появлении - хуже. чем тогда Божович плох, или еще лучше вариант - Рахимов (тот хоть 10 матчей сыграл за Спартак). нет - выбирают по принципу "федун нравится как он одевается" - женский подход. и женское взбалмошное решение.

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 25 октября 2018, 13:01

      Большое заблуждение выбирать главного тренера в Спартаке из числа специалистов ((( да именно так, там вся проблема во владельце клуба, некомпетентность накладывается на манеру управления во главе которой стоит вспыльчивость и принятие непродуманных решений (((((((( Никто из специалистов, а они знают себе цену и решают задачи самостоятельно не сможет работать в таких условиях когда над тобой давлеет дилетант.

      3
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 25 октября 2018, 12:53

      кто угодно но не Кононов. Кононов по натуре спокойный в Спартаке его просто сожрут если не будет ходить к интриганам на встречу. Здесь нужен тиран, чтоб наказывал за любые вылазки. Каррера тоже пытался но его убрали в чем я думаю Федун допустил большую ошибку.

      2
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      Рейтинг: +127

      xxJack 25 октября 2018, 07:01

      Да Валеру надо возвращать!Придет,раздаст лещей и всё норм будет.

      6
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      Рейтинг: +1513

      balam > xxJack 25 октября 2018, 14:59

      а его спросили?

      0
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      Рейтинг: +41

      Колхоз 25 октября 2018, 04:37

      Кононов просто тренер. Таких как он, сотни в мире. А СМ нужен креатив. Хоть с плюсом,хоть с минусом.

      2
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      Рейтинг: +81

      pld > Колхоз 27 октября 2018, 15:57

      Спартачишкам ничего не поможет.
      Будут взбрыкивать иногда на один сезон и
      петь себе дифирамбы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 24 октября 2018, 23:58

      Предположительно, все будет хорошо. Или плохо. 50/50.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 октября 2018, 23:28

      Только Черчесов...

      -2
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