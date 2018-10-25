Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

Что о нем известно.

Сегодня появилась информация о том, что «Спартак» провел переговоры с главным тренером «Арсенала» Олегом Кононовым. По данным журналиста Василия Конова, для этого коуч даже ездил на «Открытие Арену».

Кажется, Федун выбрал самый неочевидный вариант из всех. Но Кононов – действительно неплохой тренер. Рассказываем, почему.

1. У Кононова есть своя манера игры

В «Краснодаре» он экспериментировал с различными расстановками и пропагандировал смелый стиль игры. Кроме того, при Кононове у краснодарцев была одна из самых сильных защит в Премьер-лиге (эффективность – 74,12%. Лучше только у ЦСКА и «Зенита»): этот факт говорит определенно в пользу Кононова, если на него всерьез запал «Спартак». Кроме того, в нашем интервью капитан «Краснодара» Александр Мартынович отмечал: «Пришел потом Кононов: вместе с ним пришли контроль, проникающие передачи»

На данный момент «Арсенал» идет на десятом месте турнирной таблицы. Туляки показывают футбол не такой интересный, какой был при Миодраге Божовиче. Но преимущество у «Арсенала» Кононова все же есть: команда стала больше атаковать (за 90 минут «Арсенал» в сравнении с прошлым сезонов проводит времени в атаке больше на 12%) и ударять по воротам. Любопытно, что в атакующем стиле Кононов пытался играть и в «Ахмате», и в Туле, но особо результатов это не принесло.

2. Кононов – неплохой тактик

В РПЛ мало тренеров умеют подстраиваться под тактические новшества. Кононов – один из них. Когда он учился в Высшей школе экономики на программе «Спортивный менеджмент», то познакомился с 22-летним парнем, увлекающимся футболом и тактикой. Как только Кононов подписал контракт с «Арсеналом», он сразу же пригласил его в свой тренерский штаб.

Люди, работавшие с Кононовым, отмечали: тренер много и регулярно читает о футболе. Он просматривает аналитические статьи, записывает что-то в своих заметках. И, самое главное – пытается выбрать из прочитанного самое главное и перенести это на свою игру.

3. С Кононовым приятно работать

Еще одна отличительная черта Олега Кононова – вежливость и обходительность. Футболисты «Краснодара» неоднократно отмечали: Кононов спокойно реагирует на самые простые ситуации, он редко выходит из себя и повышает голос. В ситуации со «Спартаком», кстати, это может быть, скорее, минусом, чем плюсом. На данный момент команде нужен именно жесткий тренер, а не спокойный и миролюбивый специалист.

4. Кононов – главный стиляга Премьер-лиги

Ничего не говорим – просто смотрите фотографии.

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