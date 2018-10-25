Интервью капитана «Краснодара», после которого вы лучше поймете философию клуба

Сергей Беседин задал много неудобных вопросов.

Белорус Александр Мартынович − главный ветеран «Краснодара». Он пришел в клуб еще в 2010-м (когда тот был в ФНЛ) и до сих пор остается его лидером. Например, в этом сезоне Мартынович − единственный игрок, который отыграл без замен во всех 11 турах.

Сергей Беседин встретился с Мартыновичем и спросил у того про самые волнующие темы:

● Почему «Краснодар» не покупает звезд?

● Как сами игроки оценивают игру при Шалимове?

● Смолов переоценен?

● Куда делся прогресс результатов?

● Лимит − зло?

● Кстати, Лига Наций − хрень?

Полный разговор − ниже.

− Ты подписал первый контракт с «Краснодаром» в 2010-м. Помнишь свои впечатления?

− Сначала я попал на сборы в Кисловодск. Главным тренером тогда был Ташуев. Там мы были дней 10-12 и провели хорошую тренировочную подготовку. После этого приехал уже в Краснодар, познакомился с городом, увидел инфраструктуру и был приятно удивлен всеми условиями.

Я пообщался сначала с генеральным директором, потом с президентом. Понял, что это серьезный проект. Клуб ставил перед собой четкую и постепенную задачу развития, а не какие-то шараханья из стороны в сторону. Важно, что как тогда, так и сейчас есть стабильность в финансовом плане и это продолжается на протяжении всех этих лет. Благодаря этому мы двигаемся к своим целям и дошли до такого рубежа, что попадаем на протяжении последних лет в топ-4 лучших российских клубов. Дальше нам нужно сделать пару шажков, чтобы в следующие годы уже быть стабильно в призерах на постоянной основе и не выпадать из этой обоймы.

− А что мешало раньше бороться за тройку и за попадание в Лигу чемпионов? Никогда не мог понять одной вещи: у Галицкого достаточно денег, чтобы подписать игроков сильного уровня. Почему он не хочет купить трех-четырех опытных легионеров с именем вам в помощь?

− У нашего президента свой взгляд на футбол и своя стратегия развития. Возможно, он не хочет повторять ошибок «Анжи». Вложить много денег ради сиюминутного разового результата – не тот путь, ради которого выстраивается такой клуб, как «Краснодар».

− Но, согласись, можно было бы подключить парочку «звезд» хотя бы в этом сезоне, чтобы занять уверенное второе место. У ЦСКА проблемы с составом и смена поколений, у «Спартака» проблемы, «Локомотив» неудачно стартанул и провалил начало чемпионата. В этом году у вас отличный шанс взять серебро и попасть в ЛЧ…

− Ни для кого не секрет, как устроен российский футбольный рынок. Футболисты в Европу едут играть за одни деньги, а в России просят уже совсем другие условия. Бывает такое, что наши клубы переплачивают в 2-3 раза, лишь бы только подписать футболиста, но в европейских клубах он готов играть за гораздо меньшую зарплату. В «Краснодаре» не хотят переплачивать легионерам только из-за того, что мы играем в российском чемпионате. Это не совсем рационально. Кто-то платит миллионы Сэму ЭтоʼО, а кто-то строит инфраструктуру, стадион, детские академии. Повторюсь, у каждого свой путь.

− Четыре года назад вы заняли третье место. Чего не хватило тогда, чтобы закончить чемпионат строчкой-двумя выше?

− Наверное, сказалась нехватка опыта, отсутствие в нашем составе каких-то больших громких звездных имен и фамилий. Видимо, мы не готовы тогда были к тому, чтобы подняться выше.

− Считаешь, что каждый раз вы занимали свое место в таблице?

− Думаю, да. Плюс-минус одна строчка.

− В этом году «Краснодару» исполнилось 10 лет. За это время в клубном музее нет пока ни одного выигранного трофея. Вас это не напрягает? Даже «Тосно» сумел выиграть Кубок России.

− Да, «Тосно» выиграл Кубок России, но что с ним сейчас? Что стало с «Анжи» после их звездного сезона? Одноразовый успех не те достижения, которые интересуют «Краснодар». У нас свой путь и в будущем он должен привести нас не к одному трофею, и не к двум.

− Какой «Краснодар» был самым сильным и самым играющим?

− В какой сезон мы заняли третье место? В 2015-м?

− Да, это когда у вас и ЦСКА было одинаково очков. Считай, вы поделили второе место.

− Думаю, тогда была самая внушительная команда. В центре играли Марат Измайлов, Рома Широков, Одил Ахметов. С тем составом при определенных раскладах мы могли бы выжать больше, чем бронзовые медали.

− Кто самый сильный русский игрок, который когда-либо играл в «Краснодаре»?

− Федя Смолов, Марат Измайлов. Очень сильные игроки в плане индивидуального мастерства.

− А легионер?

− Гранквист.

− Гранквист?

− Да, а почему ты удивляешься? Футбол – это ведь не только голы или красивые пасы. Это и огромный объем черновой работы, действий в обороне, позиционной игры. Этого часто не видно по телевизору. Гранквист – идеальный пример образцового легионера и защитника.

***

− Мне всегда было интересно: не напрягает психологически, когда сегодня ты играешь вместе с футболистом, а завтра он уезжает от вас в Москву? Так было с Широковым, который ушел в ЦСКА, потом Ари в «Локомотив» уехал, сейчас Смолов…

− Каждый случай индивидуален. В случае с Ромой Широковым мы знали изначально, что он в аренде и вряд ли останется на долгое время. Федя – уже другая ситуация. Его продали, и, конечно, это большая потеря. Сам по себе он очень высококлассный футболист, и кем-то заменить его очень сложно. Вместо него так никого и не купили. Сейчас у нас осталось только два чистых нападающих – Ари и молодой Игнатьев. А сезон очень длинный и сложный: чемпионат, кубок, Лига Европы.

− Тебе не кажется, что Смолов очень переоцененный игрок? В «Краснодаре» все на него пахали. Когда на одного человека все заточено, это же большой минус для команды.

− Все на него заточено, но мы же работаем на тренировках с ним, и было видно, что это классный футболист. Он и технически оснащен, и работает двумя ногами, и готов физически. У человека есть все, что нужно нападающему. Он попал к нам в команду и своими качествами дополнял нас, а мы его. И у всех все здорово получалось.

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− Как тебе мнение о том, что «Краснодар» очень вовремя избавился от Смолова, который сейчас не в лучшем психологическом состоянии после проваленного чемпионата мира?

− Опять-таки: что значит провальный чемпионат мира? Первый матч он играл в старте, потом вышел вместо него на замену Дзюба, забил два, у него пошла игра. У Феди не было толком даже времени себя проявить.

− Нападающий выходит в конце матча, идет свежий бить пенальти и не делает то, что именно от него ждали в первую очередь. Это разве не провал?

− Такое с каждым может произойти. Сколько звезд мирового футбола не забивали пенальти. Да, случилось несчастье, он очень переживал. Но нужно забыть все и двигаться дальше.

***

− Почему вы так плохо играли при Шалимове и провалили прошлый сезон?

− А с чего ты взял, что мы его провалили?

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− Было много неудачных игр в чемпионате.

− Какое место мы заняли в итоге?

− Четвертое.

− Так в чем же тогда провал? До этого мы тоже два сезона подряд были на четвертом месте. Значит, точно не выступили хуже, чем было до этого.

− Но это ведь бег на месте. Если бы вы попали в Лигу чемпионов, тогда можно сказать, что это – прогресс.

− Опять, мы повторяемся. Это с этого сезона в ЛЧ попадают три команды. До этого было только два места. Чтобы их занять, нужно быть сильнее «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива». Три из этих четырех команд должны быть слабее нас и выступить не удачней, чем мы.

− В еврокубках вы вылетели от бедной «Црвены Звезды» и не вышли даже в группу Лиги Европы. «Црвена» тоже сильнее «Зенита» и ЦСКА и Шалимову не повезло со жребием?

− Насчет сербов – так получилось. Они настроились на одну домашнюю игру и выиграли ее с нужным для себя счетом. Это футбол, тем он и интересен. Такое бывает с каждым клубом. Если бы всегда заведомый фаворит проходил дальше, то никто бы не смотрел матчи. Ходил бы кто-то на стадионы, если бы сильнейший всегда побеждал, и всегда все было ясно?

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− Хорошо, давай по игре судить. В 2013-м и в 2014-м годах я включал по телеку матчи «Краснодара» и смотрел их с людьми, которые не сильно любят футбол. Но даже они кайфовали от шикарных пасов Широкова, от классных и нестандартных голов Ари, Вандерсона, Жоаозинью. Это смотрелось просто супер: пяточки, неожиданные забегания, комбинации. Включаешь ваши матчи в прошлом году, а там примитивизм: все скидывают мяч на Смолова и он просто тупо лупит по воротам.

− Не совсем правильно сравнивать ситуацию, которая была 4-5 лет назад и сейчас. Тогда мы еще не относились к лидерам, и против нас играли на встречных курсах: можно было найти свободные зоны, показывать какие-то красивые розыгрыши. Сейчас же на нас почти все команды выходят как на фаворита и всегда стараются действовать очень плотно. Уже нет такой свободы не то что в атаке, а даже в середине поля. Особенно команды, которые ниже нас в турнирной таблице. Они стараются строить очень насыщенную оборону и пытаются перекрывать все. Тут уже такой красоты не покажешь. Если с «Зенитом» и командами первой тройки еще можно играть так, потому что они тоже атакуют и дают играть, то команды с середины и ниже очень плотно защищаются.

***

− Несколько лет назад ты подал в суд за то, что в РПФЛ считаешься легионером, хотя у тебя есть российский паспорт. Что слышно сейчас по этому делу?

− Пока тишина. Ждем решения наверху. Мне бы не очень хотелось сейчас общаться на эту тему, она и так замусоленная.

− Расскажи хоть в двух словах, почему ты занялся этим вопросом? Что повлияло на тебя пойти в суд?

− Я считаю, что белорусы и русские − самые близкие народы по менталитету, по культуре, по традициям. Наши языки очень похожи. Вот скажи мне, какой еще народ настолько близок с Россией? Я уже восемь лет живу тут, говорю на русском языке, у меня есть российский паспорт. Так почему я считаюсь легионером? Это неправильно.

− Я с тобой согласен: если взять для примера людей других профессий, которые приехали из других стран и получили российские паспорта, то это несправедливо. Условный Иван Петрович, который, допустим, тоже прожил в России восемь лет, получил гражданство и трудится слесарем на заводе, не считается иностранным работником. А футболист Александр Мартынович, который работает защитником в футбольном клубе, − иностранный наемный сотрудник. Но в футболе свои законы, ты же знал об этом, когда шел судиться?

− Знал. Но эти законы позволяет получать российские паспорта бразильцам Ари, Жоаозинью, Гильерме. Они все не только получили гражданство, но и не считаются теперь легионерами. А я все равно легионер, хоть и с детства говорю на русском языке, который для меня родной. Ничего не имею против этих бразильских ребят, тем более, что они тоже долго прожили в России, а с двумя из них я играл вместе в одном клубе. Но, согласись, ситуация специфическая.

− Вся проблема упирается в сборную? Ари, Жоазиньо и Гильерме никогда не были заиграны за сборную Бразилии, поэтому и не считаются легионерами. Ты же – игрок сборной Белоруссии.

− Да, все дело в сборной. Я ни в коем случае не хочу никого обвинять и понимаю, что если бы не сборная, то, возможно, и не играл бы в «Краснодаре». Но хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала. Даже в КХЛ сейчас приняли закон, что белорусы не считаются легионерами. Надеюсь, после хоккея поменяется ситуация и в футболе.

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− Ты лицо заинтересованное, но все же спрошу: лимит в РПЛ это зло или нет?

− Я могу судить только по результатам. Сборная России в последнее время показывает сильный футбол, хорошо сыграла на чемпионате мира. Значит те правила и регламент, которые были установлены – правильные.

***

− Раз мы заговорили про сборную. Ты согласен, что Лига Наций – хрень?

− Нет, потому что это хороший шанс для таких маленьких сборных, как мы, попасть на чемпионат Европы.

Извините, но Лига наций − хрень

− Но само разделение на четыре дивизиона и система перехода из одного в другой уже противоречат спортивному принципу?

− Почему?

− Потому что на Евро, возможно, поедет сборная, которая добыла туда путевку в матчах с Косово, Сан-Марино, Лихтенштейном, Андоррой, Гибралтаром…

− Уже несколько сезонов подряд мы попадаем в такую отборочную группу, что выйти из нее нереально. Берем последний цикл: Франция – чемпион мира, Швеция – четвертьфиналист и Голландия. Как выйти из такой группы? До этого мы попали к той же Франция плюс Испания. Выходят только команды, занимающие первые места. Реально при столь жестких условиях регламента и этой конкуренции поехать на Евро такой маленькой команде, как наша? Думаю, нет. Это справедливо? Теперь же, если попадаешь в группу смерти, появляется шанс попасть на Евро не только через отбор.

− Предположим, вы занимаете первое место в дивизионе, едете на Евро, потом следующий цикл начинаете уже в третьем дивизионе. Если там вы не выходите из группы дальше, то вполне резонно слить оставшиеся матчи, спуститься обратно в четвертый дивизион и снова его выиграть с более слабыми соперниками.

− Это все в теории. Я не думаю, что в УЕФА сидят глупые люди. Когда они придумывали эту систему, они ведь чем-то руководствовались. Все команды разделены по рейтингу, значит, по силам примерно равны. Если сборная выходит в третий или во второй дивизионы, она соответствует этому уровню. Тогда почему бы и там не побороться за первое место?

***

− Задумывался, что будет дальше в жизни?

− У меня контракт на два года с «Краснодаром». Что будет потом, сказать сложно. Пока все мысли только на ближайшие два года – играть как можно лучше и побеждать. Может быть, потом останусь еще тут, если будут силы, или же уеду куда-то в другой клуб. Но в любом случае хочется еще поиграть.

− Тренерская карьера?

− Я учился на тренера и получил образование в этой сфере. Но сейчас понимаю: то, чему учили нас, и работа тренера в реальности очень отличаются. К этому нужно быть хорошо готовым, прочитать еще немало книжек.

− Каких книжек? Ты работал с такими тренерами, что ты сам можешь писать книгу: Кононов, Шалимов, Хацкевич, Муслин, который тренировал Зидана.

− Хороший игрок не всегда становится хорошим тренером. И много обратных примеров, когда люди не были выдающимися игроками, но добивались успехов как тренеры. Это не каждому дано и неважно, с кем ты работал до этого.

− Если ты станешь тренером, то что бы ты перенял от тех, кто тренировал тебя?

− У каждого тренера свой стиль. У Ташуева это хорошая физическая подготовка, высокий прессинг, все время просит накрывать, поджимать. У Муслина работа строилась по-другому. Пришел потом Кононов: контроль, проникающие передачи. В сборной все отличается от клуба: там любой тренер видит игроков 5-6 раз в год, и на первый план выходит психология.

− Тебе какой стиль ближе самому?

− Все зависит от уровня исполнителей. Когда был Ташуев, у нас была одна команда, при Кононове уже играли больше другие люди, сейчас – третьи. В сборной Хацкевич не может для усиления использовать легионеров, и там уже другие реалии. Я считаю, что тренерскую стратегию нужно выбирать в зависимости от того, с каким материалом работаешь.

− Самый сильный футболист, против которого тебе было тяжелее всего играть?

− Давай назовем Иско. Смотришь на него: такой небольшой паренек, вроде бы не представляет никакой опасности. Но как только получает мяч, не знаешь, что ожидать. Играешь против него и сразу понимаешь, почему этот футболист в таком большом клубе, как «Реал».

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