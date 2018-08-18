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    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки


    4.5
    Голосов: 16
    18.08.2018 21:10
    Сумасшедшее завершение игры в Краснодаре.

    «Спартак» минимально выиграл у «Краснодара» в главном матче 4-го тура РПЛ. Главный антигерой матча – русский бразилец Ари. Этот парень совершенно не хотел возвращаться в «Краснодар», а теперь испортил своему клубу важный матч. Хотя очень старался помочь.

    Ари классно играл за «Краснодар» три с половиной сезона. Он составлял результативную связку с Вандерсоном, забил 22 гола в РПЛ и нравился болельщикам. Проблемы начались после ухудшения отношений с Игорем Шалимовым. Тренер часто оставлял русского бразильца на скамейке, а тот начал бунтовать. Версия Шалимова в том, что Ари портил атмосферу в коллективе и не хотел бороться за место в основе. Ари вешает всю вину на тренера, о чем рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу»:

    «Кто смущает? Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в «Краснодар», то первым делом добьюсь личной встречи с президентом».

    Кажется, встреча состоялась. В этом сезоне он уже выходил на замену, а теперь без проблем появился в стартовом составе «Краснодара» на игру со «Спартаком». Его аренда в «Локомотиве» завершилась, а клуб выкупил на место Ари Федора Смолова из того же «Краснодара». Теперь «Краснодар» не собирается искать нового нападающего, что открывает Ари место в основе. В конкурентах у него только молодые Игнатьев и Сулейманов. В перспективе эти парни могут стать звездами, но пока еще слишком молоды.

    «Спартак» – любимый соперник Ари. «Люблю эту команду, но забивать ей очень приятно», – рассказывал нападающий. В семи матчах против «Спартака» на счету Ари было семь голов. В «Краснодар» он перебрался именно из московского клуба, а в перерыве своей восьмой игры с москвичами без эмоций рассуждал о тактических решениях.

    Во втором тайме все изменилось. Ари сильно поддавался эмоциям, а при счете 0:0 запорол выход один на один. Потом «Спартак» забил, нападающий сильно поверил в себя и показал ужасный характер. Сначала он симулировал нарушение в штрафной соперника, а потом боднул подбежавшего Жиго. Арбитр показал нападающему «Краснодара» красную карточку, после чего на поле полетели бутылки. По счету «Краснодар» уже не отыгрался.

    Настоящая жесть!

    Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

    Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 16
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 20 августа 2018, 12:39

      Этот поступок говорит только о психологической неустойчивости и недисциплинированности Ари. В таких матчах надо держать себя в руках и где-то наступать себе на горло! А иначе никак...Короче, подвел быков...

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 20 августа 2018, 09:42

      Посмотрите на игру Ещенко-костоправ.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 19 августа 2018, 21:03

      Бабок срубил, пусть теперь уходит в бизнес к Галицкому.

      0
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 19 августа 2018, 12:10

      На этом фоне возникает вопрос: а зачем Ари дали российский паспорт?

      6
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 19 августа 2018, 12:10

      Там еще и физическое воздействие на судью было: Ари как минимум касался Лапочкина, а это тоже запрещено и является путем к дискве.

      3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 августа 2018, 11:56

      месяц покурит,4 матча должны дать

      4
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 19 августа 2018, 11:38

      ***** ещё гражданство выпросил
      ,кому что доказал,только то что бестолковкой бодаться,ладно зидан так он и как игрок перцем был,а это дишовка

      3
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      Рейтинг: +52

      artur 10 19 августа 2018, 09:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как обосраться в Европе вшивому клубу нормально,а быка безрогово порвать желаете....не ребята со своими игрочишками только будете терять болельщиков,и будет у вас не народная команда,а ............

      -4
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      Рейтинг: +368

      mik1954 19 августа 2018, 08:35

      Все, потащили судьи мясо, впрочем как и во все прошедшие годы....стыдобища...Здесь не только головой боднешь, стрелять начнешь, когда все твои усилия судилка уничтожает одним свистком...

      -3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > mik1954 19 августа 2018, 09:27

      И не говори. Симулировали-симулировали игроки
      Краснодара, а судья никак не реагировал, так? Вот , к примеру, приведем Спайича. Ударил сзади Адриано по почкам и потом отошел метра на 2 и сам упал на поле. А судья ну никак не отреагировал на
      страдания игрока Краснодара.))))) https://twitter.com/fanat1k70rus/status/1030859742812487680

      6
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Blossiya 19 августа 2018, 14:53

      извини,а как тебя зовут?)МБ ВСТРЕТИМСЯ НА СТАДИОНЕ И ЕЩЕ сколько тебе лет?)

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 августа 2018, 06:00

      Никогда он не нравился,не искренний какой-то и глаза все время бегают...

      1
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