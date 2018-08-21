Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Краснодар - Спартак

18.08.2018, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 4 тур Краснодар - Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
18 ноября, суббота 16:30 Краснодар 1:4 Спартак
3 тур
31 июля, понедельник 19:30 Спартак 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Спартак
4 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Краснодар
Товарищеские матчи 2016

8 февраля, понедельник 18:30 Краснодар 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
22 ноября, воскресенье 19:30 Спартак 3:2 Краснодар
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 13:30 Спартак 1:3 Краснодар
3 тур
14 августа, четверг 21:00 Краснодар 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 19:00 Краснодар 4:0 Спартак
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Спартак 3:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 19:30 Краснодар 0:1 Спартак
15 тур
11 ноября, воскресенье 20:15 Спартак 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Краснодар 2:4 Спартак
10 тур
21 мая, суббота 18:30 Спартак 4:0 Краснодар
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Спартак 2:1 Краснодар
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
...
  • ...
    Рейтинг: +2655

    swot1205 19 августа 2018, 13:43

    красавцы. Ари конечно исполнил ужас

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 18 августа 2018, 21:25

    ВСЕХ КБ С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +151

    Димон9 18 августа 2018, 21:16

    Очень слабое начало сезона у Спартака.Слишком осторожничают в нападении.Ударов по воротам уже в нескольких матчах почти нет.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда > Димон9 18 августа 2018, 21:24

    в матче с Анжи 32 удара так то )мало?) вы слишком много кушать батенька))

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +142

    Сергёга 18 августа 2018, 21:05

    Ну слава Богу! Победа! Беру свои слова о потерянных очках назад. Но всё равно, слабо. Хотелось бы видеть уверенность, агрессивность в команде. Надо играть сильней, мощней, Больше разнообразия. За победу СПАСИБО!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +68

    Rustam85 18 августа 2018, 21:01

    ари конечно идиот, второй раз ударить после свистка в России это уже слишком

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +265

    releboy 18 августа 2018, 21:00

    Да, что тут не ясного - Лапочкину очень хорошо проплатили. А комментаторы - клоуны слепые...

    -2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович > releboy 18 августа 2018, 21:12

    В чем проплата? Лапочкин вместо Зе гол забил или пеналь левый поставил? В чем? Ари просто *********** надо в раздевалке за такие дела чтобы команду не подставлял, это будет правильно.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +265

    releboy > Иванов Иван Иванович 19 августа 2018, 09:34

    На Ари было нарушение. И вообще Лапочкин закрыл глаза на многие грехи Спартака и они этим воспользовались. У меня претензий нет к Спартаку, с его игрой уровня ПАОК в Европе не фига ловить и в чемпионате у Спартака шансов не много

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1362

    STAFOR13 18 августа 2018, 20:55

    судья клоун...

    -3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +21134

    derrik2000 > STAFOR13 18 августа 2018, 21:00

    Обоснуй.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23534

    Мары 18 августа 2018, 20:55

    Красная .
    Ари просто идиот.Пытался симулировать и получил.По полной.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +142

    Сергёга 18 августа 2018, 20:54

    Неужели забили? Ура! Гол! Хотя бы дотянули до победы.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23534

    Мары 18 августа 2018, 20:53

    Гооооооооооооооооооооооооооолллллллллллллллллллллллллл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Зе Луиш !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 