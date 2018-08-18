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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 18 августа 2018
Краснодар
18.08.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
88'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
Красная карточка
Ари
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:1!
З. Луиш
Пас отдал
С. Жиго
Желтая карточка
Ари
85'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Вандерсон
83'
Замена
М. Перейра
️️️️
П. Мамаев
78'
75'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
72'
Желтая карточка
А. Ташаев
Замена
К. Куэва
️️️️
В. Классон
69'
66'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Самедов
61'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Фернандо
55'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Д. Стоцкий
45'
+1
10'
Травма
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
94
Вандерсон
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
20
Фернандо
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-3-2-1
33
Крицюк
13
Марков
25
Спайич
14
Мартынович
89
Стоцкий
18
Газинский
10
Мамаев
77
Каборе
7
Классон
94
Вандерсон
39
Ари
4-3-2-1
98
Максименко
19
Самедов
2
Жиго
14
Джикия
38
Ещенко
88
Глушаков
20
Фернандо
47
Зобнин
10
Мельгарехо
10
Промес
4
Адриано
10
Мамаев
10
Перейра
10
Перейра
10
Мамаев
7
Классон
99
Куэва
99
Куэва
7
Классон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
18
Игнатьев
94
Вандерсон
20
Фернандо
94
Тимофеев
94
Тимофеев
20
Фернандо
19
Самедов
88
Ташаев
88
Ташаев
19
Самедов
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Краснодар - Спартак
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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