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    У «Краснодара» мощная молодежь. План Галицкого работает


    4.5
    Голосов: 10
    18.08.2018 16:00
    Юные звезды удивляют.

    Место в ФНЛ

    «Сибирь», «СКА-Хабаровск», «Мордовия», «Тюмень», «Тамбов», «Чертаново», «Луч» – список команд, которые были соперниками «Краснодара-2» в этом розыгрыше ФНЛ. Ни в одном из этих матчей краснодарцы не проиграли. «Краснодар-2» набрал 17 очков и уверенно возглавляет таблицу, хотя только пару месяцев назад команду приняли во второй по силе дивизион России.

    Такого яркого дебюта могло и не быть. Но в июне «Амкар» исчез из-за денег, а проблемный «Анжи» занял место пермяков в РПЛ. Свободное место занял «Краснодар-2».

    Кто за них играет?

    Главным тренером «Краснодара-2» стал бывший коуч молодежки «быков» Игорь Пикущак. Изначально планировалась комплектовать состав из выпускников академии краснодарцев. План поменяли, поэтому в состав команды начали попадать даже те, кого брали для глубины состава основы. Здесь же и молодые игроки, проявившие себя на взрослом уровне в прошлом сезоне Премьер-лиги. Так, например, за «Краснодар-2» в этом сезоне ФНЛ забивают Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Илья Жигулев – главные юниоры академии Сергея Галицкого. Периодически в старте появляются бывший капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов. В основе второй команды «быков» выходит бывший полузащитник московского «Динамо» Анатолий Катрич. Получается зажигательная смесь.

    Что с ними происходит?

    У многих потенциальных конкурентов есть один матч в запасе, но даже в случае выигрыша они не догонят команду Игоря Пикущака. «Каждая игра для нас маленькое достижение. Сегодня первая крупная победа в ФНЛ, которая позволила нам возглавить турнирную таблицу. Первый матч, который мы проводили в качестве фаворита, потому что до этого фаворитами были другие команды», – рассказал Пикущак после того, как его команда разделала амбициозный «Чертаново» со счетом 3:1.

    Молодежь «Краснодара», разрывающая в ФНЛ настолько удивила своей игрой, что о великолепных исполнителях команды высказался даже Александр Григорян: «Посмотрел, во что играл стартовые 30 минут «Краснодар-2», во что играл «Чертаново». И задался вопросом: а нужны ли в ФНЛ пердуны, которые не умеют играть в футбол и калечат его?! То, что делают мальчишки, как они быстро думают, а это важнейший компонент в футболе, как оснащены дриблингом – это предел мечтаний любой возрастной команды. В остальных клубах максимум по одному дриблеру. А тут все дриблеры и взаимодействуют быстрее, чем взрослые мужики. Я под впечатлением».

    Почему это важно?

    Пару лет назад Сергей Галицкий заявил, что хочет сделать лучшую футбольную академию в России. Тогда его слова не восприняли всерьез. Но через некоторое время, когда Галицкий построил крутейшую базу, критики подзаткнулись. «Краснодар-2» – подтверждение того, что план функционера работает.

    Важное дополнение к материалу: в ПФЛ с этого лета появился «Краснодар-3». Можно много шутить по типу «Нужно больше Краснодаров», а можно просто смотреть, как Галицкий делает наш серый отечественный футбол чуть лучше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +64

      Gory I 1 октября 2018, 19:56

      Всё. Убедили. Теперь только за Чертаново и Быков-2 и наверное Сочи. Серьезно.

      0
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      Рейтинг: +52

      artur 10 19 августа 2018, 09:45

      Галицкий- мужик,всё правильно, делает упор на молодёжь....давно надо всем клубам из рпл воспитывать и заигрывать в основе молодёжь,тогда и уровень футбола в России повысится,нет *** они будут негров покупать)))

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 августа 2018, 06:11

      Интересно бы было на них в премьере посмотреть,но невозможно...

      3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > KOLBIS 20 августа 2018, 06:02

      Команду не увидеть, конечно, но лидеров Краснодара-2 вполне на следующий год сможем увидеть в основной команде. А вообще здорово, что есть играющая молодежь и что есть люди, готовые развивать эту молодежь. Диаметрально противоположные результаты Краснодара-2 и Зенита-2 много говорят о стратегии клубов. Зенит явно не скоро получит пополнение из дубля в основу, там, скорее всего, купят очередного готового игрока

      5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Petrak86 20 августа 2018, 07:28

      Cогласен с тобой полностью...

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 августа 2018, 05:01

      Молодежь нужно как можно больше обкатывать, чтоб дрожи не было в коленках. Так что путь правильный.

      2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 августа 2018, 16:44

      Это единственный путь. Надо в процессе перенимать опыт лучших академий мира по адаптации молодых в основном составе

      8
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 августа 2018, 16:23

      красава

      3
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 18 августа 2018, 16:13

      Такими темпами, лет через 5, можно будет проводить чемпионат "Краснодара".))

      5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 августа 2018, 16:11

      Талантов в России всегда было достаточно. Неслучайны были успехи на юношеском уровне. А вот перевод игроков на взрослый уровень - Ахиллесова пята нашего футбола. Вот если эта проблема решена будет, ситуация кардинально измениться в лучшую сторону. Пока эту проблему в рамках клуба пыталось решить Динамо, но в итоге вылетело, постепенно старается Спартак, явно стремится ЦСКА из необходимости ( первые успехи видны). Жаль Зенит не старается, а у Краснодара успехов на этом поприще нету пока. Краснодар 2,3 итд - прекрасно, но в основе молодежи стабильно играющей увы нету пока. Даже Жигулеву не удалось закрепиться.

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