У «Краснодара» мощная молодежь. План Галицкого работает

Место в ФНЛ

«Сибирь», «СКА-Хабаровск», «Мордовия», «Тюмень», «Тамбов», «Чертаново», «Луч» – список команд, которые были соперниками «Краснодара-2» в этом розыгрыше ФНЛ. Ни в одном из этих матчей краснодарцы не проиграли. «Краснодар-2» набрал 17 очков и уверенно возглавляет таблицу, хотя только пару месяцев назад команду приняли во второй по силе дивизион России.

Такого яркого дебюта могло и не быть. Но в июне «Амкар» исчез из-за денег, а проблемный «Анжи» занял место пермяков в РПЛ. Свободное место занял «Краснодар-2».

Кто за них играет?

Главным тренером «Краснодара-2» стал бывший коуч молодежки «быков» Игорь Пикущак. Изначально планировалась комплектовать состав из выпускников академии краснодарцев. План поменяли, поэтому в состав команды начали попадать даже те, кого брали для глубины состава основы. Здесь же и молодые игроки, проявившие себя на взрослом уровне в прошлом сезоне Премьер-лиги. Так, например, за «Краснодар-2» в этом сезоне ФНЛ забивают Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Илья Жигулев – главные юниоры академии Сергея Галицкого. Периодически в старте появляются бывший капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов. В основе второй команды «быков» выходит бывший полузащитник московского «Динамо» Анатолий Катрич. Получается зажигательная смесь.

Что с ними происходит?

У многих потенциальных конкурентов есть один матч в запасе, но даже в случае выигрыша они не догонят команду Игоря Пикущака. «Каждая игра для нас маленькое достижение. Сегодня первая крупная победа в ФНЛ, которая позволила нам возглавить турнирную таблицу. Первый матч, который мы проводили в качестве фаворита, потому что до этого фаворитами были другие команды», – рассказал Пикущак после того, как его команда разделала амбициозный «Чертаново» со счетом 3:1.

Молодежь «Краснодара», разрывающая в ФНЛ настолько удивила своей игрой, что о великолепных исполнителях команды высказался даже Александр Григорян: «Посмотрел, во что играл стартовые 30 минут «Краснодар-2», во что играл «Чертаново». И задался вопросом: а нужны ли в ФНЛ пердуны, которые не умеют играть в футбол и калечат его?! То, что делают мальчишки, как они быстро думают, а это важнейший компонент в футболе, как оснащены дриблингом – это предел мечтаний любой возрастной команды. В остальных клубах максимум по одному дриблеру. А тут все дриблеры и взаимодействуют быстрее, чем взрослые мужики. Я под впечатлением».

Почему это важно?

Пару лет назад Сергей Галицкий заявил, что хочет сделать лучшую футбольную академию в России. Тогда его слова не восприняли всерьез. Но через некоторое время, когда Галицкий построил крутейшую базу, критики подзаткнулись. «Краснодар-2» – подтверждение того, что план функционера работает.

Важное дополнение к материалу: в ПФЛ с этого лета появился «Краснодар-3». Можно много шутить по типу «Нужно больше Краснодаров», а можно просто смотреть, как Галицкий делает наш серый отечественный футбол чуть лучше.

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