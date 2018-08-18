Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • У «Краснодара» мощная молодежь. План Галицкого работает

У «Краснодара» мощная молодежь. План Галицкого работает

Место в ФНЛ

«Сибирь», «СКА-Хабаровск», «Мордовия», «Тюмень», «Тамбов», «Чертаново», «Луч» – список команд, которые были соперниками «Краснодара-2» в этом розыгрыше ФНЛ. Ни в одном из этих матчей краснодарцы не проиграли. «Краснодар-2» набрал 17 очков и уверенно возглавляет таблицу, хотя только пару месяцев назад команду приняли во второй по силе дивизион России.

Такого яркого дебюта могло и не быть. Но в июне «Амкар» исчез из-за денег, а проблемный «Анжи» занял место пермяков в РПЛ. Свободное место занял «Краснодар-2».

Кто за них играет?

Главным тренером «Краснодара-2» стал бывший коуч молодежки «быков» Игорь Пикущак. Изначально планировалась комплектовать состав из выпускников академии краснодарцев. План поменяли, поэтому в состав команды начали попадать даже те, кого брали для глубины состава основы. Здесь же и молодые игроки, проявившие себя на взрослом уровне в прошлом сезоне Премьер-лиги. Так, например, за «Краснодар-2» в этом сезоне ФНЛ забивают Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Илья Жигулев – главные юниоры академии Сергея Галицкого. Периодически в старте появляются бывший капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов. В основе второй команды «быков» выходит бывший полузащитник московского «Динамо» Анатолий Катрич. Получается зажигательная смесь.

Что с ними происходит?

У многих потенциальных конкурентов есть один матч в запасе, но даже в случае выигрыша они не догонят команду Игоря Пикущака. «Каждая игра для нас маленькое достижение. Сегодня первая крупная победа в ФНЛ, которая позволила нам возглавить турнирную таблицу. Первый матч, который мы проводили в качестве фаворита, потому что до этого фаворитами были другие команды», – рассказал Пикущак после того, как его команда разделала амбициозный «Чертаново» со счетом 3:1.

Молодежь «Краснодара», разрывающая в ФНЛ настолько удивила своей игрой, что о великолепных исполнителях команды высказался даже Александр Григорян: «Посмотрел, во что играл стартовые 30 минут «Краснодар-2», во что играл «Чертаново». И задался вопросом: а нужны ли в ФНЛ пердуны, которые не умеют играть в футбол и калечат его?! То, что делают мальчишки, как они быстро думают, а это важнейший компонент в футболе, как оснащены дриблингом – это предел мечтаний любой возрастной команды. В остальных клубах максимум по одному дриблеру. А тут все дриблеры и взаимодействуют быстрее, чем взрослые мужики. Я под впечатлением».

Почему это важно?

Пару лет назад Сергей Галицкий заявил, что хочет сделать лучшую футбольную академию в России. Тогда его слова не восприняли всерьез. Но через некоторое время, когда Галицкий построил крутейшую базу, критики подзаткнулись. «Краснодар-2» – подтверждение того, что план функционера работает.

Важное дополнение к материалу: в ПФЛ с этого лета появился «Краснодар-3». Можно много шутить по типу «Нужно больше Краснодаров», а можно просто смотреть, как Галицкий делает наш серый отечественный футбол чуть лучше.

Материалы по теме:

Один из лучших вратарей РПЛ, о котором вы ничего не знаете

Новосельцев снова зажигает в РПЛ. Полезная аренда

«Кубань» возродили фанаты. Получилось грандиозно!

Россия. ФНЛ ФНЛ Краснодар-2 Пикущак Игорь Жигулев Илья Уткин Даниил
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1534597907
Талантов в России всегда было достаточно. Неслучайны были успехи на юношеском уровне. А вот перевод игроков на взрослый уровень - Ахиллесова пята нашего футбола. Вот если эта проблема решена будет, ситуация кардинально измениться в лучшую сторону. Пока эту проблему в рамках клуба пыталось решить Динамо, но в итоге вылетело, постепенно старается Спартак, явно стремится ЦСКА из необходимости ( первые успехи видны). Жаль Зенит не старается, а у Краснодара успехов на этом поприще нету пока. Краснодар 2,3 итд - прекрасно, но в основе молодежи стабильно играющей увы нету пока. Даже Жигулеву не удалось закрепиться.
Ответить
sochi-2013
1534597988
Такими темпами, лет через 5, можно будет проводить чемпионат "Краснодара".))
Ответить
swot1205
1534598621
красава
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1534599859
Это единственный путь. Надо в процессе перенимать опыт лучших академий мира по адаптации молодых в основном составе
Ответить
Фотон
1534644104
Молодежь нужно как можно больше обкатывать, чтоб дрожи не было в коленках. Так что путь правильный.
Ответить
KOLBIS
1534648317
Интересно бы было на них в премьере посмотреть,но невозможно...
Ответить
artur 10
1534661124
Галицкий- мужик,всё правильно, делает упор на молодёжь....давно надо всем клубам из рпл воспитывать и заигрывать в основе молодёжь,тогда и уровень футбола в России повысится,нет *** они будут негров покупать)))
Ответить
Gory I
1538412964
Всё. Убедили. Теперь только за Чертаново и Быков-2 и наверное Сочи. Серьезно.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
16:01
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
Вчера, 14:29
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
Вчера, 12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+