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  • Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

«Спартак» минимально выиграл у «Краснодара» в главном матче 4-го тура РПЛ. Главный антигерой матча – русский бразилец Ари. Этот парень совершенно не хотел возвращаться в «Краснодар», а теперь испортил своему клубу важный матч. Хотя очень старался помочь.

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Ари классно играл за «Краснодар» три с половиной сезона. Он составлял результативную связку с Вандерсоном, забил 22 гола в РПЛ и нравился болельщикам. Проблемы начались после ухудшения отношений с Игорем Шалимовым. Тренер часто оставлял русского бразильца на скамейке, а тот начал бунтовать. Версия Шалимова в том, что Ари портил атмосферу в коллективе и не хотел бороться за место в основе. Ари вешает всю вину на тренера, о чем рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Кто смущает? Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в «Краснодар», то первым делом добьюсь личной встречи с президентом».

Кажется, встреча состоялась. В этом сезоне он уже выходил на замену, а теперь без проблем появился в стартовом составе «Краснодара» на игру со «Спартаком». Его аренда в «Локомотиве» завершилась, а клуб выкупил на место Ари Федора Смолова из того же «Краснодара». Теперь «Краснодар» не собирается искать нового нападающего, что открывает Ари место в основе. В конкурентах у него только молодые Игнатьев и Сулейманов. В перспективе эти парни могут стать звездами, но пока еще слишком молоды.

«Спартак» – любимый соперник Ари. «Люблю эту команду, но забивать ей очень приятно», – рассказывал нападающий. В семи матчах против «Спартака» на счету Ари было семь голов. В «Краснодар» он перебрался именно из московского клуба, а в перерыве своей восьмой игры с москвичами без эмоций рассуждал о тактических решениях.

Во втором тайме все изменилось. Ари сильно поддавался эмоциям, а при счете 0:0 запорол выход один на один. Потом «Спартак» забил, нападающий сильно поверил в себя и показал ужасный характер. Сначала он симулировал нарушение в штрафной соперника, а потом боднул подбежавшего Жиго. Арбитр показал нападающему «Краснодара» красную карточку, после чего на поле полетели бутылки. По счету «Краснодар» уже не отыгрался.

Настоящая жесть!

Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Спартак»

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Спартак Ари
Комментарии (45)
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bzfar
1534616049
"Полетели бутылки..." Болельщики предлагали отметить красную карточку!)))
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turist82
1534616285
Ари конечно быдло.
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Спартач_навсегда
1534616420
быдло надеюсь ему впаяют матча 4-5 дисквы с победой!!!!!!!
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slavа0508
1534616970
Это даже не красная а фиолетовая за такое должны на матчей пять выгонять
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Eddyson
1534617015
В прошлом году в Локомотиве 6 матчей отдыхал, теперь Краснодар подставит. Такими темпами и паспорт в будущем не поможет хороший контракт заиметь.
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docndoc
1534617601
Оправдывает прозвище "быки", хорошо ещё, что судью не забодал)) А то сразу бы в Испанию продали на корриду))) А за бутылки команду штрафанут..
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Red-Green_fan
1534617725
Мнения, как всегда, разные) прямо видно, как болелы Спартака на говно исходят после этого эпизода. Появился повод желчью полить игрока Краснодара))) Смешные
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ufos73
1534617760
Ари трешку, Краснодару штраф и пустые трибуны в следующем домашнем.
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Мары
1534619576
Ари просто козёл.Взял и подставил свой клуб.Ну не получается у тебя игра, не лезь в бутылку. Кормчий Краснодара должен этот факт учесть и не выпускать этого идиота в подобных ситуациях.Или если видишь, что дело пахнет керосином , убирай этого быка безрогого.
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mik1954
1534656924
Все, потащили судьи мясо, впрочем как и во все прошедшие годы....стыдобища...Здесь не только головой боднешь, стрелять начнешь, когда все твои усилия судилка уничтожает одним свистком...
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