Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

«Спартак» минимально выиграл у «Краснодара» в главном матче 4-го тура РПЛ. Главный антигерой матча – русский бразилец Ари. Этот парень совершенно не хотел возвращаться в «Краснодар», а теперь испортил своему клубу важный матч. Хотя очень старался помочь.

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Ари классно играл за «Краснодар» три с половиной сезона. Он составлял результативную связку с Вандерсоном, забил 22 гола в РПЛ и нравился болельщикам. Проблемы начались после ухудшения отношений с Игорем Шалимовым. Тренер часто оставлял русского бразильца на скамейке, а тот начал бунтовать. Версия Шалимова в том, что Ари портил атмосферу в коллективе и не хотел бороться за место в основе. Ари вешает всю вину на тренера, о чем рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Кто смущает? Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в «Краснодар», то первым делом добьюсь личной встречи с президентом».

Кажется, встреча состоялась. В этом сезоне он уже выходил на замену, а теперь без проблем появился в стартовом составе «Краснодара» на игру со «Спартаком». Его аренда в «Локомотиве» завершилась, а клуб выкупил на место Ари Федора Смолова из того же «Краснодара». Теперь «Краснодар» не собирается искать нового нападающего, что открывает Ари место в основе. В конкурентах у него только молодые Игнатьев и Сулейманов. В перспективе эти парни могут стать звездами, но пока еще слишком молоды.

«Спартак» – любимый соперник Ари. «Люблю эту команду, но забивать ей очень приятно», – рассказывал нападающий. В семи матчах против «Спартака» на счету Ари было семь голов. В «Краснодар» он перебрался именно из московского клуба, а в перерыве своей восьмой игры с москвичами без эмоций рассуждал о тактических решениях.

Во втором тайме все изменилось. Ари сильно поддавался эмоциям, а при счете 0:0 запорол выход один на один. Потом «Спартак» забил, нападающий сильно поверил в себя и показал ужасный характер. Сначала он симулировал нарушение в штрафной соперника, а потом боднул подбежавшего Жиго. Арбитр показал нападающему «Краснодара» красную карточку, после чего на поле полетели бутылки. По счету «Краснодар» уже не отыгрался.

Настоящая жесть!

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Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Спартак»