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    Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо


    3.5
    Голосов: 12
    18.08.2018 20:15
    Странный момент от вратаря «Спартака».

    20-летний Александр Максименко с этого сезона стал основным вратарем «Спартака». Его ошибка оказалась решающей в еврокубковом противостоянии с ПАОКом. Теперь – новый промах. Мяч спокойно летел к штрафной «Спартака», а вокруг Максименко не было игроков соперника. Вратарь немного потерялся и схватил мяч за пределами штрафной площади. Такого не ожидали даже судьи, поэтому момент пропустили. Молодой кипер снова рискует.

    Болельщики уже реагируют:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак», YouTube
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 12
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 20 августа 2018, 14:59

      ошибся-бывает. Зато уже 4 игры(360 мин) на ноль!

      0
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      Рейтинг: -20

      xamz 19 августа 2018, 17:40

      Спартак лучший клуб в мире.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > xamz 19 августа 2018, 22:23

      Во вселенной.

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 19 августа 2018, 15:05

      "Спартаку" в России многое прощают ( в отличии от Европы), а он в общий зачёт чего-то забыл занести!

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Vitaly1960 19 августа 2018, 23:43

      1 раз дали в европе красную карточку и все Спартак часто прощают в РПЛ в отличии от европы, посмотри прошлый групповой этап ЛЧ и матчи ЛЕ много ли там Спартак получил красных и желтых, одинаково херово судят, как у нас так и в европе нужно просто вводить Видеоповторы в РПЛ и тогда таких разговоров будет намного меньше.

      1
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      Рейтинг: +10458

      ivany4 19 августа 2018, 13:37

      Это к вопросу о судьях в нашем чемпионате.
      Следующий раз он так в ЛЕ играть будет?)

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 12:55

      честно признаться так же показалось что он мяч взял немного за пределами штрафной, но молодой и неопытный поэтому вполне объяснимо. то что судья должен был среагировать это конечно так. но хорошо что он не заметил :)

      3
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 19 августа 2018, 08:19

      Свиньи ваще обарьзели до нельзя !!

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 19 августа 2018, 07:05

      Это то же самое что и проезд на пустынной улице на красный где нет камеры!

      2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 18 августа 2018, 23:54

      Ха, а Максименко за штрафной руками взял и вбросы даже затем. Благо, эта такая мелочь для дворового ногомяча, но по букве закона - штрафной
      все сказано

      2
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      Рейтинг: +1095

      ZAITZEFF2011 18 августа 2018, 22:47

      Трудно сказать по какой причине судья не поставил штрафной. Может не заметил, а может сделал вид , что не видел. Эпизод мог повлиять на результат матча и это факт.

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > ZAITZEFF2011 19 августа 2018, 04:44

      Полностью согпасен!

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 18 августа 2018, 22:27

      после драки кулаками не машут ,тем более у нас так пол лиги играет

      -2
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