Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Странный момент от вратаря «Спартака».

20-летний Александр Максименко с этого сезона стал основным вратарем «Спартака». Его ошибка оказалась решающей в еврокубковом противостоянии с ПАОКом. Теперь – новый промах. Мяч спокойно летел к штрафной «Спартака», а вокруг Максименко не было игроков соперника. Вратарь немного потерялся и схватил мяч за пределами штрафной площади. Такого не ожидали даже судьи, поэтому момент пропустили. Молодой кипер снова рискует.

Болельщики уже реагируют:

twit text — cuggxa (@cuggxa) 18 августа 2018 г.

twit text — Dre1 (@DremanerDre1) 18 августа 2018 г.

twit text — Eugenij Onegin (@keidg007) 18 августа 2018 г.