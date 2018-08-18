Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

20-летний Александр Максименко с этого сезона стал основным вратарем «Спартака». Его ошибка оказалась решающей в еврокубковом противостоянии с ПАОКом. Теперь – новый промах. Мяч спокойно летел к штрафной «Спартака», а вокруг Максименко не было игроков соперника. Вратарь немного потерялся и схватил мяч за пределами штрафной площади. Такого не ожидали даже судьи, поэтому момент пропустили. Молодой кипер снова рискует.
Болельщики уже реагируют:
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— cuggxa (@cuggxa) 18 августа 2018 г.
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— Dre1 (@DremanerDre1) 18 августа 2018 г.
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— Eugenij Onegin (@keidg007) 18 августа 2018 г.
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— Decabrist (@decabrist_c) 18 августа 2018 г.