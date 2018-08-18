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Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

20-летний Александр Максименко с этого сезона стал основным вратарем «Спартака». Его ошибка оказалась решающей в еврокубковом противостоянии с ПАОКом. Теперь – новый промах. Мяч спокойно летел к штрафной «Спартака», а вокруг Максименко не было игроков соперника. Вратарь немного потерялся и схватил мяч за пределами штрафной площади. Такого не ожидали даже судьи, поэтому момент пропустили. Молодой кипер снова рискует.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Максименко Александр
Комментарии (36)
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за ЦСКА с 1980г
1534612691
Красная вратарю! У Конифея такое было..
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Viper for CSKA
1534613231
Издержки чрезмерного желания. Ничего страшного. Наберётся опыта ещё, и не будет спешить там, где не следует. А вот к судье вопросы есть.
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bzfar
1534615443
Молодому надо всыпать хорошенько. Но данный момент никак не влиял на игру
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x-x-x-x-x
1534615631
вопрос глупый ( надо было свистеть?). эпизод был таким что ничего не мешало ему и ногами играть и подождать и забрать. другое дело если там рядом находился бы игрок соперника и пресинговал. а так если свистнул бы судья то это была бы ошибка судьи и предвзятость воспользовавший служебными обязонностями. так что все нормально что так и оставили.
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Vickont
1534617125
Интересно, кто эти 26%?)
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avera
1534618348
А судьи кто? Те же бездари.
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Спартач_навсегда
1534620438
после драки кулаками не машут ,тем более у нас так пол лиги играет
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ZAITZEFF2011
1534621670
Трудно сказать по какой причине судья не поставил штрафной. Может не заметил, а может сделал вид , что не видел. Эпизод мог повлиять на результат матча и это факт.
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Евгений Трошин
1534655993
Свиньи ваще обарьзели до нельзя !!
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OfaZavr
1534672536
честно признаться так же показалось что он мяч взял немного за пределами штрафной, но молодой и неопытный поэтому вполне объяснимо. то что судья должен был среагировать это конечно так. но хорошо что он не заметил :)
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