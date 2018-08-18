Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

20-летний Александр Максименко с этого сезона стал основным вратарем «Спартака». Его ошибка оказалась решающей в еврокубковом противостоянии с ПАОКом. Теперь – новый промах. Мяч спокойно летел к штрафной «Спартака», а вокруг Максименко не было игроков соперника. Вратарь немного потерялся и схватил мяч за пределами штрафной площади. Такого не ожидали даже судьи, поэтому момент пропустили. Молодой кипер снова рискует.

Болельщики уже реагируют:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

[poll id=1716]