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    Извините, но Лига наций − хрень


    2.1
    Голосов: 51
    07.09.2018 23:35
    Ничего не получится.

    У меня ровно три претензии.

    Во-первых, почему так сложно? Четыре дивизиона, внутри каждого дивизиона отдельные группы, затем еще и плей-офф. И по итогу все это не упирается в потолок, а ведет куда-то еще: либо к финишу отбора Евро, либо просто к миграции между кластерами.

    Во-вторых, почему так долго? Один цикл Лиги наций длится год − от осени 2018-го до середины 2019-го. Команды сначала разберутся в группах и только к лету выйдут на итоговую стадию плей-офф. При этом изначально понятно, что в этот самый чемпионский плей-офф попадут только сборные из топовой группы А. Все остальные − ну, терпите и верьте, что через два года тоже сыграете.

    В-третьих, почему вообще? Далее − сплошные вопросы. В чем кайф гарантированно играть по две встречи с двумя командами практически подряд? Почему турнирная сетка разломана так криво (в Лиге С вообще первая группа состоит из 3 команд, а остальные из четырех)?

    И главный. Какой смысл проводить этот турнир, если:

    А) Он дает места на Евро, но совсем мало и только тем, кто и так туда попадет. Потому что да, классическая квалификация никуда не делась.
    Б) Он якобы дает бодрую замену товарищеским матчам, но товарищеские матчи тоже никуда не делись.

    Ок, возможно, я туповат − вы сами знаете, какие сейчас бывают авторы. Но проблемы с восприятием Лиги наций не только у меня. Вот две цитаты, которые, возможно, уже мелькали в ваших новостных лентах.

    Харри Магуайр, новая звезда сборной Англии: «Тренер пытался объяснить нам это, как мог. Думаю, он во всем разобрался, но на это ушло много времени. Формат сбивает с толку, но мы пытаемся разобраться».

    Георгий Джикия, новая звезда сборной России: «Я вообще ничего не понял, честно говоря – кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир, что ли?».

    ***

    Футболу сборных давно нужны реформы. Однозначный факт. Экономическое превосходство клубного уровня и стирание различий между национальностями, культурами и границами серьезно шатают привычный институт. УЕФА − красавцы, что пытаются что-то придумать и как-то освежить давние конструкции.

    Но есть ощущение: они провалятся. Потому что выбирают не то направление. Суть проблемы − (за редким всплеском во время ЧМ и Евро) зарубы сборных глобально по миру возбуждают все меньше и все реже. Роналду пропускает сентябрьские матчи Португалии, чтобы адаптироваться к «Ювентусу». Топ-тренеры разминают молодежь даже в схватках друг с другом. Целая сборная Дании не едет биться за страну из-за споров вокруг имиджевых прав. И вместо того, чтобы максимально отчистить индустрию сборных от шелухи, выведя интерес к каждому шоу на пик, УЕФА только пичкает календарь все новыми и новыми матчами. Это очевидно плохо. Так же, кстати, как очевидно плохо расширять Евро до 24 команд, превращая отбор на 55 европейских стран в простейшую рулетку с шансами 50/50. Возможно, угодить всем − это грамотный ход. Но иногда кажется, что в дипломатических изгибах организаторы забывают о важной предосторожности. Вот она: чем проще сложность добывания, тем ниже ценность триумфа.

    Я, конечно, в любом случае буду следить за всеми раскладами Лиги наций, болеть за Россию там, копаться в турнирных раскладах и балдеть от каждой победы. Но все-таки сейчас упорно кажется так: Лига наций − сырая быстрая попытка евроменеджеров заштопать кризис.

    И она не поможет.

    Еще тексты по теме Лиги наций:

    Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?

    Новый состав сборной России. Очень необычный

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.1 Голосов: 51
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 сентября 2018, 21:20

      Думаю, что в скором будущем сетку турнира и мотивацию команд доведут до ума! Всё лучше, чем было...Жаль, что в Москве игры не проводят!

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 сентября 2018, 08:59

      Да всё нормально сделали...гораздо смотреть интересней чем товарнеки....а это было задумкой

      0
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      Рейтинг: +11

      костя мазино 9 сентября 2018, 08:02

      Извините,но Тупой бл...пишешь хз всякую.Может писать статьи просто не твое.Если сложно понять Товарники неинтересны никому,а футбол соревновательное мероприятие, тем и привлекает людей,в любом виде спорта,или в гладиаторских боях,хотя о чём я все равно не поимешь)).Ешь хлеб в стране где взглянув на глобус половина мира,а жил бы к примеру Сан-Марино и Люксембурге посмотрел бы на тебя и на то как смотрел бы на других вещи.Люди которые работают в сфере футбола понимают что делают в отличие от глупого,да кого тупового зажравшегося писаки

      0
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 9 сентября 2018, 00:45

      С чего-то надо было начинать. Поживем увидим .

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска 8 сентября 2018, 22:52

      Не разобрался не пи*ди,нормальный турнир.появилось удовольствие смотреть в отличии от товарняков

      1
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      Рейтинг: -20

      xamz 8 сентября 2018, 22:09

      я вообще смотреть не буду этот цирк - хватило чемп мира - глупый турнир для убогих любителей футбола.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 8 сентября 2018, 18:58

      конечно туповат, и много. и качестве примера цитаты таких же тупых

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 сентября 2018, 10:06

      Автор хочет всего и сразу. Но революции и эволюция так не проходят. Надо ждать, смотреть, если выстрелит - замечательно, нет - обсудим другой формат. Я с радостью вчера смотрел на ОФИЦИАЛЬНУЮ игру России и такую же у Италии. Вопросы есть, но давайте добавим позитива и веры - остальное накрутится!

      3
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      Рейтинг: +52

      artur 10 8 сентября 2018, 08:59

      Всё там понятно,но по моему есть как +,так и -.....не буду их писать,и так всем ясно.....ну а итоги будем делать после завершения первой Лиги Нации.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 сентября 2018, 08:55

      статья, наверное, готовилась под поражение сборной России, а они неожиданно выиграли :)

      иначе не объяснить почему статья появилась не вчера и не неделю назад, а именно после игры сборной

      3
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > Masteralex 8 сентября 2018, 11:26

      "Статья" вышла утром сильно до матча сборной

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Роман Абрамов 8 сентября 2018, 19:48

      07.09.2018 23:35

      1
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