Извините, но Лига наций − хрень

У меня ровно три претензии.

Во-первых, почему так сложно? Четыре дивизиона, внутри каждого дивизиона отдельные группы, затем еще и плей-офф. И по итогу все это не упирается в потолок, а ведет куда-то еще: либо к финишу отбора Евро, либо просто к миграции между кластерами.

Во-вторых, почему так долго? Один цикл Лиги наций длится год − от осени 2018-го до середины 2019-го. Команды сначала разберутся в группах и только к лету выйдут на итоговую стадию плей-офф. При этом изначально понятно, что в этот самый чемпионский плей-офф попадут только сборные из топовой группы А. Все остальные − ну, терпите и верьте, что через два года тоже сыграете.

В-третьих, почему вообще? Далее − сплошные вопросы. В чем кайф гарантированно играть по две встречи с двумя командами практически подряд? Почему турнирная сетка разломана так криво (в Лиге С вообще первая группа состоит из 3 команд, а остальные из четырех)?

И главный. Какой смысл проводить этот турнир, если:

А) Он дает места на Евро, но совсем мало и только тем, кто и так туда попадет. Потому что да, классическая квалификация никуда не делась.

Б) Он якобы дает бодрую замену товарищеским матчам, но товарищеские матчи тоже никуда не делись.

Ок, возможно, я туповат − вы сами знаете, какие сейчас бывают авторы. Но проблемы с восприятием Лиги наций не только у меня. Вот две цитаты, которые, возможно, уже мелькали в ваших новостных лентах.

Харри Магуайр, новая звезда сборной Англии: «Тренер пытался объяснить нам это, как мог. Думаю, он во всем разобрался, но на это ушло много времени. Формат сбивает с толку, но мы пытаемся разобраться».

Георгий Джикия, новая звезда сборной России: «Я вообще ничего не понял, честно говоря – кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир, что ли?».

***

Футболу сборных давно нужны реформы. Однозначный факт. Экономическое превосходство клубного уровня и стирание различий между национальностями, культурами и границами серьезно шатают привычный институт. УЕФА − красавцы, что пытаются что-то придумать и как-то освежить давние конструкции.

Но есть ощущение: они провалятся. Потому что выбирают не то направление. Суть проблемы − (за редким всплеском во время ЧМ и Евро) зарубы сборных глобально по миру возбуждают все меньше и все реже. Роналду пропускает сентябрьские матчи Португалии, чтобы адаптироваться к «Ювентусу». Топ-тренеры разминают молодежь даже в схватках друг с другом. Целая сборная Дании не едет биться за страну из-за споров вокруг имиджевых прав. И вместо того, чтобы максимально отчистить индустрию сборных от шелухи, выведя интерес к каждому шоу на пик, УЕФА только пичкает календарь все новыми и новыми матчами. Это очевидно плохо. Так же, кстати, как очевидно плохо расширять Евро до 24 команд, превращая отбор на 55 европейских стран в простейшую рулетку с шансами 50/50. Возможно, угодить всем − это грамотный ход. Но иногда кажется, что в дипломатических изгибах организаторы забывают о важной предосторожности. Вот она: чем проще сложность добывания, тем ниже ценность триумфа.

Я, конечно, в любом случае буду следить за всеми раскладами Лиги наций, болеть за Россию там, копаться в турнирных раскладах и балдеть от каждой победы. Но все-таки сейчас упорно кажется так: Лига наций − сырая быстрая попытка евроменеджеров заштопать кризис.

И она не поможет.

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