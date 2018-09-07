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Извините, но Лига наций − хрень

У меня ровно три претензии.

Во-первых, почему так сложно? Четыре дивизиона, внутри каждого дивизиона отдельные группы, затем еще и плей-офф. И по итогу все это не упирается в потолок, а ведет куда-то еще: либо к финишу отбора Евро, либо просто к миграции между кластерами.

Во-вторых, почему так долго? Один цикл Лиги наций длится год − от осени 2018-го до середины 2019-го. Команды сначала разберутся в группах и только к лету выйдут на итоговую стадию плей-офф. При этом изначально понятно, что в этот самый чемпионский плей-офф попадут только сборные из топовой группы А. Все остальные − ну, терпите и верьте, что через два года тоже сыграете.

В-третьих, почему вообще? Далее − сплошные вопросы. В чем кайф гарантированно играть по две встречи с двумя командами практически подряд? Почему турнирная сетка разломана так криво (в Лиге С вообще первая группа состоит из 3 команд, а остальные из четырех)?

И главный. Какой смысл проводить этот турнир, если:

А) Он дает места на Евро, но совсем мало и только тем, кто и так туда попадет. Потому что да, классическая квалификация никуда не делась.
Б) Он якобы дает бодрую замену товарищеским матчам, но товарищеские матчи тоже никуда не делись.

Ок, возможно, я туповат − вы сами знаете, какие сейчас бывают авторы. Но проблемы с восприятием Лиги наций не только у меня. Вот две цитаты, которые, возможно, уже мелькали в ваших новостных лентах.

Харри Магуайр, новая звезда сборной Англии: «Тренер пытался объяснить нам это, как мог. Думаю, он во всем разобрался, но на это ушло много времени. Формат сбивает с толку, но мы пытаемся разобраться».

Георгий Джикия, новая звезда сборной России: «Я вообще ничего не понял, честно говоря – кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир, что ли?».

***

Футболу сборных давно нужны реформы. Однозначный факт. Экономическое превосходство клубного уровня и стирание различий между национальностями, культурами и границами серьезно шатают привычный институт. УЕФА − красавцы, что пытаются что-то придумать и как-то освежить давние конструкции.

Но есть ощущение: они провалятся. Потому что выбирают не то направление. Суть проблемы − (за редким всплеском во время ЧМ и Евро) зарубы сборных глобально по миру возбуждают все меньше и все реже. Роналду пропускает сентябрьские матчи Португалии, чтобы адаптироваться к «Ювентусу». Топ-тренеры разминают молодежь даже в схватках друг с другом. Целая сборная Дании не едет биться за страну из-за споров вокруг имиджевых прав. И вместо того, чтобы максимально отчистить индустрию сборных от шелухи, выведя интерес к каждому шоу на пик, УЕФА только пичкает календарь все новыми и новыми матчами. Это очевидно плохо. Так же, кстати, как очевидно плохо расширять Евро до 24 команд, превращая отбор на 55 европейских стран в простейшую рулетку с шансами 50/50. Возможно, угодить всем − это грамотный ход. Но иногда кажется, что в дипломатических изгибах организаторы забывают о важной предосторожности. Вот она: чем проще сложность добывания, тем ниже ценность триумфа.

Я, конечно, в любом случае буду следить за всеми раскладами Лиги наций, болеть за Россию там, копаться в турнирных раскладах и балдеть от каждой победы. Но все-таки сейчас упорно кажется так: Лига наций − сырая быстрая попытка евроменеджеров заштопать кризис.

И она не поможет.

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Лига наций Европа
Комментарии (59)
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Леший88
1536311247
Ничего сложного. 4 лиги дают путевку на Евро 2020 4 победителям, по одной, на каждую лигу. Вот за эти путевки и борьба. Прикол в том, что по-любому на Евро попадёт кто-то из лиги Д , где играют такие команды, как Грузия, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан, Латвия, Люксембург, Лихтенштейн, Гибралтар, Фареры, Мальта, Косово, Сан-Марино, Андоррра, Македония. В отборе на Евро им точно ничего не светило бы, а так - кто-то из них впервые в истории попадёт. Ну а для остальных - это замена товарищеских матчей. Конечно, никто не запрещает и отдельно товарищеские матчи проводить, но не все федерации между собой могли бы договориться о проведении встреч и денежном вопросе, а в Лиге Наций никуда не денешься - придётся играть.
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giluxa1963
1536313003
Извините, но Лига наций − хрень. Причем -полная ,без оговорочная и абсолютная.
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kosmonaft
1536314909
кто писал эту статью походу не хрена не понял не только из лиги А попадут команды на евро а из каждой лиги по одной сборной и те команды которые играют в последней лиги они на евро либо совсем не попадали либо раз в жизни а тут шанс играя с равными себе соперниками получить шанс выйти на евро автор читай правила потом пиши не путай народ
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kupryaev
1536316003
С автором однозначно не согласится как минимум 30 млн любителей футбола ,чьи сборные играют в группе Д...да и вообще довольно глупо делать выводы после первого тура ,тем более явных на то причин нет- вчерашний матч Германия -Франция показал ,что уровень этого турнира несравним с товарищескими матчами
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badzan
1536316835
желчь сплошная от автора статьи,пусть играют,больше игр,больше ответственности,агрессию смените на благость,а то сгорите в ней
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johnny983
1536317164
По крайней мере это лучше,чем товарняки катать.
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hjvfybcn
1536318600
Все гениально и просто!))) Теперь у каждой команды есть 2 шанса попасть на ЧЕ или ЧМ!
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mgordeev
1536320354
Кто про что, а я про деньги. Плюсы: 1) сборным России, Польши и т. п. не надо платить за спарринги с грандами 2) есть возможность поднять денег у РФС и планировать доходы, продать права на матч подороже например 3) какая-никакая турнирная мотивация 4) простота понимания для болельщика и популяризация футбола. Ведь товарняк может быть вообще с одной задачей: обороняемся и бегаем в контратаку. Для тренера - нормальная работа. Для зрителя - непонятно, почему нет прессинга. А тут - нормально. Ну и самое главное - первый шаг в этом направлении, пусть хромой и кривой, это намного лучше чем ровно стоять на месте.
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Dan93
1536321379
Что за сленг от автора? Бомбардир после перехода от Соккера скатывается всё ниже и ниже.
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m40
1536328118
Автор сам себе поставил диагноз в середине статьи: ,,возможно я туповат − вы сами знаете, какие сейчас бывают авторы,,. И по содержанию действительно похоже на это. Это просто какой то всёпропальщик. Турнир только начался, а он уже не доволен. Сам же говорит, что нужны перемены, перемены есть и тут же ноет. На самом деле многие начинания в первое время воспринимаются в штыки, те же еврокубки когда то у многих тоже вызывали недоумение. По мне же эта Лига Наций- идея интересная, надо её только обкатать и довести до ума. В футболе, особенно европейском, очень высока цена победы- ведь претендентов много, а разыгрывается титул раз в 4 года. Жаль, что нельзя как в хоккее разыгрывать первенство раз в год. А тут появляется альтернатива. При грамотном подходе в будущем может получиться интересный турнир.
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