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    Новый состав сборной России. Очень необычный


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    Голосов: 19
    27.08.2018 14:40
    Вместо героев ЧМ теперь игроки «Рубина».

    От состава ЧМ-2018 – лишь половина

    Игнашевич, Жирков и Самедов не вызваны по понятным причинам – карьеры в сборной они завершили. У Головина и Дзагоева – травмы. Братья Миранчуки и Смолов пока смотрятся не очень уверенно на старте сезона. О невызове Акинфеева, Габулова и Граната тренер наверняка еще расскажет.

    Новые лица в команде после ЧМ: два вратаря – Гилерме и Шунин, оправившиеся от травм Джикия и Камболов, играющий теперь в основе «Зенита» Набиуллин, подвижный Рауш, ярко проявляющие себя на старте Ионов, Могилевец и Полоз, начавший забивать Заболотный, подоснова сборной в лице Швеца и Нойштедтера, как это было и перед ЧМ, а также новичок Стоцкий, укрепившийся в составе «Краснодара». Кстати, из этого состава только Стоцкий никогда не играл за сборную.

    «Зенит» – базовый клуб сборной

    «Зенит» представлен сразу семью футболистами. Следующий, и это неожиданно, «Рубин», который делегировал в сборную четверых игроков. Еще три – от «Спартака». По два – от «Краснодара», «Динамо» и «Ахмата», по одному – от «Локомотива», ЦСКА и «Ростова». Плюс два легионера.

    Кто еще мог бы попасть

    По итогам пяти туров в РПЛ понравились края в «Ростове» – интересно было бы посмотреть на Скопинцева и Паршивлюка. «Оренбург» здорово начал, много говорят о Козлове и Сутормине. Глушаков – основа «Спартака», Мамаев регулярно играет за «Краснодар», в «Рубине» обращают внимание на Коновалова, но этих футболистов нет в списке вызванных. Интересно, попадет ли кто-нибудь из них в октябрьскую заявку.

    Полный список

    Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз (все – «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»).

    Когда и где готовимся

    3 сентября, в понедельник, запланирован сбор в Новогорске.

    С кем сыграем

    7 сентября сборная России сыграет первый матч в Лиге Наций – против Турции в Трабзоне (21:45 мск).

    10 сентября – товарищеский матч Россия – Чехия в Ростове-на-Дону (19:00 мск).

    UPD. Невызов Акинфеева Черчесов объяснил плановым медосмотром, который состоится у вратаря в Германии. Смолова решили не вызывать из-за перехода в новый клуб.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 октября 2018, 05:13

      Информация тухлая. Пора сменить августовские новости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 10 сентября 2018, 15:24

      Смолова все таки не хватает в составе. Он наверняка исправился за это время. Чем больше вы будете пренебрегать этим талантов тем больше он зачахнет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ,jk 28 августа 2018, 20:55

      Отлично. Акинфеев давно отыгрался еще до чм 2018.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 28 августа 2018, 18:39

      Почему нет вундеркинда, стоимостью 30 млн евро, Головина и нашего народного достояния, Дзагоева? Затянулось лечение? Самое удивительное, не публикуются диагнозы. Может отравление организмов, как у Ерёменко.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Spiridonovich 28 августа 2018, 22:40

      ты же с ними нюхал, тебе виднее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 28 августа 2018, 13:34

      Судя по всему тренер не видет нападающих кроме Дзюбы и Болота. Болото на мой взгляд ещё не дорос до уровня сборной. С Дзюбой согласен. Но есть ещё ряд нормальных нападающих, да и молодежь пора наигрывать. Короче половина состава не нужна в сборной, сугубо мое мнение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 28 августа 2018, 13:11

      пускай экспериментирует,лишь бы в нужный момент выставил кого надо!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 28 августа 2018, 10:33

      К таким играм молодых подпускать надо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 28 августа 2018, 04:10

      Лунев
      Фернандес Джикия Кутепов Набиуллин
      Полоз Ерохин Кузяев Зобнин Черышев
      Дзюба

      2
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      Рейтинг: +238

      za logiku > loko-the_best 7 сентября 2018, 13:03

      Вместо Кутепова кудряшев и вместо ерохина газинский.
      Имхо

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 28 августа 2018, 03:56

      Скопинцев точно заслужил вызов в сборную, у Валеры он играет стабильно хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 27 августа 2018, 22:56

      Зачем опять берут в сборную Нойштедтера - он же мертвый!!!
      Чем Заболотного брать лучше бы Чалова вызвали бы - нормально начал чемпионат!!!

      7
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      Рейтинг: +238

      za logiku > I_R_O_N_M_A_N 7 сентября 2018, 13:04

      Согласен. Надо вызвать и показать всем его уровень. Как смолова.

      0
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