Черчесов: «У Акинфеева плановый медосмотр в Германии. Смолов перешел в новую команду, решили его не вызывать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах невызове в команду на ближайшие матчи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Россияне 7 сентября встретятся в Турцией в Лиге наций, а 10-го проведут товарищескую игру с Чехией.

«С Акинфеевым мы пару дней назад разговаривали, у него плановый медосмотр в Германии. Поедет смотреть колено. Смолов перешел в новую команду, только-только начинает себя находить, решили его не вызывать. Я был на матче «Локомотива», решили, что пока не будем его трогать, пусть проявляет себя в новом клубе. Чтобы и там закрепился и нам был полезен. Потому что в последнее время вокруг него много шума. Мы это и с Артемом Дзюбой делали, когда он перешел в «Арсенал». После этого он нам помог.

Мы не хотим никакой состав обновлять, но нас ситуация заставляет! Если бы 20 человек не меняли, мы были бы самые счастливые люди в мире, а вы – самые несчастные, потому что вам не о чем было бы писать», – сказал Черчесов.

Новый состав сборной России. Очень необычный