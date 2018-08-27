Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «У Акинфеева плановый медосмотр в Германии. Смолов перешел в новую команду, решили его не вызывать»

Черчесов: «У Акинфеева плановый медосмотр в Германии. Смолов перешел в новую команду, решили его не вызывать»

27 августа 2018, 15:21
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах невызове в команду на ближайшие матчи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Россияне 7 сентября встретятся в Турцией в Лиге наций, а 10-го проведут товарищескую игру с Чехией.

«С Акинфеевым мы пару дней назад разговаривали, у него плановый медосмотр в Германии. Поедет смотреть колено. Смолов перешел в новую команду, только-только начинает себя находить, решили его не вызывать. Я был на матче «Локомотива», решили, что пока не будем его трогать, пусть проявляет себя в новом клубе. Чтобы и там закрепился и нам был полезен. Потому что в последнее время вокруг него много шума. Мы это и с Артемом Дзюбой делали, когда он перешел в «Арсенал». После этого он нам помог.

Мы не хотим никакой состав обновлять, но нас ситуация заставляет! Если бы 20 человек не меняли, мы были бы самые счастливые люди в мире, а вы – самые несчастные, потому что вам не о чем было бы писать», – сказал Черчесов.

Новый состав сборной России. Очень необычный

Источник: Sport24
Россия Россия ЦСКА Локомотив Акинфеев Игорь Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dieter Günther Bohlen
1535372660
Поедет смотреть в колено. Вы где не нужно свою безграмотность проявляете) Не "в" колено, а "на". Так же как и "в" Украниу, а не "на"...
Ответить
BallWer
1535373374
Акинфеева и не надо вызывать, попа молодежь наигрывать, а то потом через несколько лет опять плакать будут, что нету хорошего вратаря. Игорь и так в случае чего приедет и сыграет!
Ответить
Flame2045
1535374760
С Акинфеем всё понятно,а Смолов пусть пенальти бить тренируется!
Ответить
1bear
1535377384
...Смолов не заслужил играть в сборной...
Ответить
vasminov
1535383563
Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/mblog
Ответить
GoLenaStop
1535399786
Корректно сказал - отдохните, ребята!.. За сборную найдётся кому играть, состав формировать. Пластилин, однако...
Ответить
+50/-50
1535427326
Да не приглашайте Федю в сборную. Пригласите, например в.... Монако. В том княжестве наши бомбардиры показывают себя всегда с лучшей стороны.
Ответить
vovan55
1535446048
да сколько же можно на одном игорьке выезжать... натаскивайте и других, сломать ведь можно...
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+