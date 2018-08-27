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  • Черчесов не вызвал Акинфеева, Смолова и братьев Миранчуков на сентябрьские матчи сборной России

Черчесов не вызвал Акинфеева, Смолова и братьев Миранчуков на сентябрьские матчи сборной России

27 августа 2018, 13:46
74

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заявку команды на ближайшие матчи.

7 сентября россияне в гостях сыграют против Турции в Лиге наций, а 10-го проведут товарищескую встречу с чехами.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз (все – «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»).

Новый состав сборной России. Очень необычный

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Локомотив Смолов Федор Миранчук Алексей Миранчук Антон Черчесов Станислав
Комментарии (74)
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Sanches65
1535368045
Почему Чалова не взял, вместо полена в самый раз.
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Caniggia
1535368538
Миранчуки и Смолов сейчас в плачевной форме, так что здесь все правильно. Акинфеева, видимо не хочет перенапрягать перед ЛЧ, тоже логично. А вот Чалова, вместо дубины Заболотного, мог бы вызвать.
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mialkov
1535369342
Удивил "набор" нападающих...
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Чикомас
1535371320
Ну хочет просто новых посмотреть в деле...Хотя не понятно что он ждет например от Заболотного ? смольников тоже уже себя показал..
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Рубик Докоян
1535379976
Турнир Лиги наций и "товарняки" будут смотринами для кандидатов в сборную к отборочным играм ЧЕ 2020г., я так полагаю. Просмотрят тех кто был в составе на ЧМ, но не играл и новых футболистов. А там подтянутся и Кокорин со Смоловым в нападение, ЦЗ Васин, да и в середину поля былые сборники.
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KalterJax
1535380536
Я понимаю, что Федя не блещет! понимаю, что Дзюба набрал форму, понимаю даже, что Заболотный в паре с ним смотрится в последних играх неплохо! но почему бы Чалова не вызвать, хотя бы на перспективу! Добротный нападающий всё-таки !
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vasminov
1535383679
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Artemka69
1535384103
Странный конечно состав!!!Но тренеру виднее!
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zigbert
1535385629
Состав экспериментальный ,Черчесов проверяет ближайший резерв.
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OfaZavr
1535385874
насчет Смолова и Миранчуков можно согласиться но вот отсутствие Акинфеева удивляет. хотя может просто решил его не дергать и попробовать других в деле. а то они только сидеть в сборную каждый раз приезжают)
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