Черчесов не вызвал Акинфеева, Смолова и братьев Миранчуков на сентябрьские матчи сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заявку команды на ближайшие матчи.

7 сентября россияне в гостях сыграют против Турции в Лиге наций, а 10-го проведут товарищескую встречу с чехами.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз (все – «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»).

Новый состав сборной России. Очень необычный