Новый состав сборной России. Очень необычный

От состава ЧМ-2018 – лишь половина

Игнашевич, Жирков и Самедов не вызваны по понятным причинам – карьеры в сборной они завершили. У Головина и Дзагоева – травмы. Братья Миранчуки и Смолов пока смотрятся не очень уверенно на старте сезона. О невызове Акинфеева, Габулова и Граната тренер наверняка еще расскажет.

Новые лица в команде после ЧМ: два вратаря – Гилерме и Шунин, оправившиеся от травм Джикия и Камболов, играющий теперь в основе «Зенита» Набиуллин, подвижный Рауш, ярко проявляющие себя на старте Ионов, Могилевец и Полоз, начавший забивать Заболотный, подоснова сборной в лице Швеца и Нойштедтера, как это было и перед ЧМ, а также новичок Стоцкий, укрепившийся в составе «Краснодара». Кстати, из этого состава только Стоцкий никогда не играл за сборную.

«Зенит» – базовый клуб сборной

«Зенит» представлен сразу семью футболистами. Следующий, и это неожиданно, «Рубин», который делегировал в сборную четверых игроков. Еще три – от «Спартака». По два – от «Краснодара», «Динамо» и «Ахмата», по одному – от «Локомотива», ЦСКА и «Ростова». Плюс два легионера.

Кто еще мог бы попасть

По итогам пяти туров в РПЛ понравились края в «Ростове» – интересно было бы посмотреть на Скопинцева и Паршивлюка. «Оренбург» здорово начал, много говорят о Козлове и Сутормине. Глушаков – основа «Спартака», Мамаев регулярно играет за «Краснодар», в «Рубине» обращают внимание на Коновалова, но этих футболистов нет в списке вызванных. Интересно, попадет ли кто-нибудь из них в октябрьскую заявку.

Полный список

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз (все – «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»).

Когда и где готовимся

3 сентября, в понедельник, запланирован сбор в Новогорске.

С кем сыграем

7 сентября сборная России сыграет первый матч в Лиге Наций – против Турции в Трабзоне (21:45 мск).

10 сентября – товарищеский матч Россия – Чехия в Ростове-на-Дону (19:00 мск).

UPD. Невызов Акинфеева Черчесов объяснил плановым медосмотром, который состоится у вратаря в Германии. Смолова решили не вызывать из-за перехода в новый клуб.