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Новый состав сборной России. Очень необычный

От состава ЧМ-2018 – лишь половина

Игнашевич, Жирков и Самедов не вызваны по понятным причинам – карьеры в сборной они завершили. У Головина и Дзагоева – травмы. Братья Миранчуки и Смолов пока смотрятся не очень уверенно на старте сезона. О невызове Акинфеева, Габулова и Граната тренер наверняка еще расскажет.

Новые лица в команде после ЧМ: два вратаря – Гилерме и Шунин, оправившиеся от травм Джикия и Камболов, играющий теперь в основе «Зенита» Набиуллин, подвижный Рауш, ярко проявляющие себя на старте Ионов, Могилевец и Полоз, начавший забивать Заболотный, подоснова сборной в лице Швеца и Нойштедтера, как это было и перед ЧМ, а также новичок Стоцкий, укрепившийся в составе «Краснодара». Кстати, из этого состава только Стоцкий никогда не играл за сборную.

«Зенит» – базовый клуб сборной

«Зенит» представлен сразу семью футболистами. Следующий, и это неожиданно, «Рубин», который делегировал в сборную четверых игроков. Еще три – от «Спартака». По два – от «Краснодара», «Динамо» и «Ахмата», по одному – от «Локомотива», ЦСКА и «Ростова». Плюс два легионера.

Кто еще мог бы попасть

По итогам пяти туров в РПЛ понравились края в «Ростове» – интересно было бы посмотреть на Скопинцева и Паршивлюка. «Оренбург» здорово начал, много говорят о Козлове и Сутормине. Глушаков – основа «Спартака», Мамаев регулярно играет за «Краснодар», в «Рубине» обращают внимание на Коновалова, но этих футболистов нет в списке вызванных. Интересно, попадет ли кто-нибудь из них в октябрьскую заявку.

Полный список

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз (все – «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»).

Когда и где готовимся

3 сентября, в понедельник, запланирован сбор в Новогорске.

С кем сыграем

7 сентября сборная России сыграет первый матч в Лиге Наций – против Турции в Трабзоне (21:45 мск).

10 сентября – товарищеский матч Россия – Чехия в Ростове-на-Дону (19:00 мск).

UPD. Невызов Акинфеева Черчесов объяснил плановым медосмотром, который состоится у вратаря в Германии. Смолова решили не вызывать из-за перехода в новый клуб.

Лига наций Россия
Комментарии (47)
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Dieter Günther Bohlen
1535370206
Герои ЧМ? А они разве были? Или обыграть две дворовые команды и скатать дог с Испанией это героизм?
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Olga85
1535372733
В принципе, не вызов Мамаева и Глушакова в сборную можно объяснить. Глушакову 31 год, Мамаеву 29 лет. С одной стороны, вроде бы, и не возраст, если оглядываться на того же Игнашевича, но с другой стороны надо смотреть на перспективу. Не известно, в какой форме оба подойдут к ЧЕ через два года, ведь тогда им будет 33 года и 31 год соответственно. Они и сейчас не всегда стабильно выступают. В сборной есть опытные футболисты, необходимо вызывать более молодых и подбирать состав, который сможет не только сыграть на ЧЕ в 2020 году, но и участвовать в отборе к ЧМ 2022 и, при удачном исходе, там выступить. Не очень понятно, как будет выглядеть Кутепов, если его будут ставить в основу. С одной стороны, они вместе с Джикией играют в Спартаке, т.е. вместе тренируются. Но с другой стороны ни в РПЛ, ни в отборочных матчах к ЛЧ Кутепов не провел на поле ни минуты. Думаю, ему нужно искать новый клуб, чтобы хотя бы иметь постоянную игровую практику, поскольку, если обойдется без травм, Жиго и Джикия - явно основная пара центральных защитников в Спартаке. Для Спартака это хорошо, для сборной - нет. Опять же на ЧМ 2018 Кутепов играл с опытным Игнашевичем, который многое подчищал, неизвестно как Илья проявит себя сейчас. Жалко будет, если он потеряется, как игрок, поскольку на ЧМ этим летом в его игре наметился явный прогресс. Интересно, кто все же займет место №1 в воротах на предстоящие матчи - Гилерме или Лунев. В любом случае желаю сборной не только побед, но и уверенной и красивой игры!
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ARTHUR19
1535373986
Не совсем понятно, зачем взяли из Зенита Заболотного и Смольникова.
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Всем привет, я тут время
1535374588
Заболотный лишний, лучше было звать Чалова
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Бан
1535381167
Турция закатит три безответных, Чехия выиграет 2:1. ПС. Состав бессмысленный. Нет чтобы начать наигрывать молодежь, а он опять тянет старых пердунов.
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I_R_O_N_M_A_N
1535399805
Зачем опять берут в сборную Нойштедтера - он же мертвый!!! Чем Заболотного брать лучше бы Чалова вызвали бы - нормально начал чемпионат!!!
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Flame2045
1535451070
пускай экспериментирует,лишь бы в нужный момент выставил кого надо!
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R015RK
1535452478
Судя по всему тренер не видет нападающих кроме Дзюбы и Болота. Болото на мой взгляд ещё не дорос до уровня сборной. С Дзюбой согласен. Но есть ещё ряд нормальных нападающих, да и молодежь пора наигрывать. Короче половина состава не нужна в сборной, сугубо мое мнение.
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Spiridonovich
1535470751
Почему нет вундеркинда, стоимостью 30 млн евро, Головина и нашего народного достояния, Дзагоева? Затянулось лечение? Самое удивительное, не публикуются диагнозы. Может отравление организмов, как у Ерёменко.
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,jk
1535478913
Отлично. Акинфеев давно отыгрался еще до чм 2018.
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