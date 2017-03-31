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    Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?


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    Голосов: 10
    31.03.2017 19:30
    Стал известен примерный состав дивизионов нового турнира сборных – Лиги наций. Он очень запутанный и интересный. «Бомбардир» объясняет ключевые моменты нового изобретения УЕФА.

    Зачем он нужен?

    УЕФА хочет поднять значимость и престиж футбола сборных, поскольку с годами интерес к их матчам капитально рухнул. Эта проблема обсуждалась с 2011 года, и примерно пару лет назад УЕФА объявил о создании Лиги наций, а теперь уже ясен формат турнира и примерные расклады по нему. Все это наверняка приподнимет интерес к матчам сборных, к тому же четыре победителя Лиги наций получат путевку на Евро-2020.

    Каков формат турнира?

    Ох, приготовьтесь, тут будет жарко. Итак, 55 европейских команд распределят по четырем дивизионам согласно рейтингу национальных сборных УЕФА на 15 ноября 2017 года.

    12 команд в Лиге А: четыре группы по три сборные.

    12 команд в Лиге В: также четыре группы по три сборные.

    15 команд в Лиге С: одна группа из трех команд и еще три группы по четыре сборные.

    16 команд в Лиге D: четыре группы по четыре команды. Как на рисунке:

    Всего получается 16 групп (запомните это число). Четыре победителя групп каждого дивизиона заработают повышение в классе (или выйдут в финальный турнир), а четыре худшие команды в следующем розыгрыше турнира 2020 года сыграют дивизионом ниже.

    Все это веселье стартует осенью-2018: на групповом этапе команды проведут шесть туров в сентябре, октябре и ноябре. «Финал четырех» среди победителей групп в Лиге А состоится в июне-2019 по кубковой системе – полуфиналы и финал. Таким образом, выясняется победитель Лиги наций.

    В марте-2019 стартует обычный понятный нам квалификационный турнир УЕФА с 10 группами по пять или шесть команд. Там выходят по две лучшие без всяких стыков – итого 20 сборных.

    В марте-2020 определяются оставшиеся четыре команды для Евро-2020 по результатам стыковых матчей. Каких? Вспомните – мы выше писали о 16 группах Лиги наций. Так вот, их победители (всего их 16) разбиваются на четыре группы по четыре команды, где проводят одноматчевые полуфиналы и финал. Итого: четыре триумфатора отправляются на Евро-2020.

    Вроде бы не так сложно, но очень непривычно. Впрочем, создатели всех этих футбольных лабиринтов наверняка полагают, что мы быстро ко всему привыкнем.

    А если выиграл группу в Лиге наций и вышел по итогам квалификации Евро – надо ли играть в стыковых матчах?

    Нет, тогда в стыковые матчи отправляется следующая лучшая команда в дивизионе с учетом ее общего рейтинга. Возможен даже «пропуск» ниже с учетом рейтинга конкретного дивизиона. Но в это сейчас лучше не вникать – хватит поначалу и самого принципа.

    Есть ли уже составы групп Лиги наций?

    Нет, есть пока промежуточные составы дивизионов.

    Судя по составам дивизионов, на Евро-2020 точно поедет одна из 16 слабейших сборных Европы?

    Так и есть. Андорре, Мальте, Гибралтару и Сан-Марино до сих пор вряд ли что-либо грозит, а вот эстонцы, белорусы, грузины или финны вполне могут побороться за путевку. Бесперспективные сражения в квалификациях и так им ничего не приносили, зато сейчас кто-то из них станет лучшей командой дивизиона D и отправится на чемпионат Европы.

    А почему Россия во втором дивизионе? Мы что, сильнее Дании, Греции или Румынии?

    Здесь учитывается общий рейтинг, связанный с чемпионатами Европы и его квалификацией. То есть, влияния рейтинга ФИФА здесь нет вообще. Сборная России ездила на четыре предыдущих Евро, так что наше место во второй корзине совсем не удивляет. Но вот наблюдать боснийцев или исландцев в первой – довольно забавно.

    Россия и Украина в одной лиге – что это значит?

    Абсолютно ничего особенного. Как говорилось выше – будут четыре группы по три команды, и нас с украинцами просто разделят. Так же, как и Армению с Азербайджаном. Об этом уже предупредил сайт УЕФА.

    Товарищеские матчи окончательно вымрут?

    Не совсем. Окна еще будут оставаться, возможно, сборные ими воспользуются, чтобы поиграть против команд с других континентов. Но обычных «товарняков», конечно, станет куда меньше. Впрочем, не исключено, что определенная часть сборных будет и Лигу наций считать за товарищеский турнир.

    Это и правда будет интересно?

    Точно интереснее красивых, но бессмысленных вывесок, вроде недавнего матча Германия – Англия, где и составы не оптимальны, и качество игры страдает. Запутанный формат квалификации на Евро-2020 – это и минус, и плюс новой задумки. Минус в том, что привыкнуть к этому лабиринту довольно тяжело, ощущение путаницы и нагромождения пока не покидает. Плюс же в том, что конкуренции станет больше – в любом случае команды на турнире Лиги наций будут стремиться выиграть, чтобы попасть в плей-офф и заработать место на чемпионате Европы. Не все, но большинство.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA, Daily Mail
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +24

      seawave 1 апреля 2017, 14:46

      А чего команд в группах не одинаковое количество?))

      0
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 1 апреля 2017, 06:37

      сейчас пару сильных сборных сольют несколько матчей свалятся в лигу D а от туда можно вторым составом на евро выходить а основной состав будет через квалификацию проходить

      2
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 1 апреля 2017, 06:33

      Заманчиво

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 апреля 2017, 02:53

      Должно быть интересно. Это будет похоже на Лигу Европы примерно, только продолжительность дольше и концовка немного другая.

      0
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 31 марта 2017, 23:01

      Короче, ни хрена непонятно, разберёмся по ходу дела.

      0
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 31 марта 2017, 21:45

      снова работает для больших команд Европы(Англия,Германия,Италия идт)лучший бизнес в ЕС и мире.правильно это со всех континентов, чтобы иметь те же числа, представляющие команды.хотите сделать Лиги чемпионов ЕС в мире.лучше сделать турниры только с Италии,Франции,Германии и Англии.и чернорабочий Испания.....лучше остальных, чтобы сделать их собственный турнир без ФИФА или УЕФА..

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 31 марта 2017, 21:07

      блин интересно придумано )))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 31 марта 2017, 20:46

      точно платини придумал... в его стиле бредятина такая запутанная..

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 31 марта 2017, 18:43

      будет играть как всегда-плохо

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 31 марта 2017, 17:15

      нашим в своём чемпионате силёнок не хватает,какая к лешему лига!

      2
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