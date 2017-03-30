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Сборная России и сборная Украины попали в один дивизион Лиги наций

30 марта 2017, 20:35
23

Сборная России предварительно попала в группу B Лиги наций. Турнир будет включать в себя 55 сборных, разбитых на четыре дивизиона – А, В, С, D, составленные в соответствии рейтинга УЕФА на конец ЧМ-2018.

В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров.

В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих – в лигу B, следующие 15 – в лигу C, а еще 16 – в лигу D.

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Победитель Лиги наций будет определен в финальном турнире, участие в котором примут четыре команды. Дата турнира – июнь 2019 года.

Источник: УЕФА
Европа Россия Украина
Комментарии (23)
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sergey_86-76
1490896251
любят ажиотаж навести. а ни че, что по регламенту состав дивизионов определится после кубка конфедераций. Украина против России, бля пипец. составители новостей на бомбардире полные клоуны, заебали уже наводить движуху между Украиной и Россией.
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ArReal
1490896751
Что Вы все во всех новостях Украину к нам лепите? Ну написали бы просто куда мы попали!!!Про Беларусь главное ни слова!!!
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super.zenitchik
1490896897
В Б не потянем, нам бы в Е.
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ЖОРРО
1490897358
Думаю Босния и Герцеговина в А не надолго)))
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Shaitan.
1490897849
Слетим в дивизион D, в котором нам самое место. Там хоть на ничью можно надеяться. Удачного просмотра.
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absent32
1490901176
что за куйня?????
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Мары
1490904376
Не надоело везде и всюду лепить к нам сборную Украины ? Чё до них докопались то ? У них своя свадьба, у нас своя.Нам бы свою сборную поднять, а не о Украине разглагольствовать. Бред какой то.Лучше б о Белорусах написали.
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olic29ivica
1490904913
Если честно России дорога в дивизион D
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STALKER27
1490907061
Шо це такэ?
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Protosser
1490953810
В следующей разблюдовке - будут в Дивизионе С. Там - самое место.
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