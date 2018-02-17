Воевать с чиновниками и продавать место в составе за миллион. Невероятный президент, о котором вы не знали

Чумовой репортаж из молдавской глубинки о приключениях клуба-неудачника и его авантюрного владельца.

Сергей Беседин съездил в молдавский город Бельцы, который хранит уникальный футбольный колорит. Однажды там владелец местной «Олимпии» возил своих игроков праздновать победы не в ресторан, а в природный заповедник, приглашал в команду гонщика Шумахера, собирался отдать управление клубом болельщикам в интернете и прямо обвинял судей в коррупции.

Кризис молдавского Питера

Бельцы – типичный провинциальный городок республики бывшего СССР. Серые улицы, раздолбанные дороги, коробчатые пятиэтажки, центральная улица, по которой уныло плетется троллейбус, доставляющий рабочих на фабрики и заводы, и обязательный атрибут на главной площади – памятник Ленину.

«В советское время здесь проживало около 160 тысяч людей, сейчас, дай бог, чтобы было 100-110 тысяч. Молодежь уезжает кто куда, работы нет, перспектив тоже, − рассказывает в одном из таких троллейбусов инженер-технолог Галина, − Раньше у нас работала куча производственных предприятий, была развита пищевая и легкая промышленность, машиностроение. Сейчас все стоит мертвым грузом. Хорошо хоть, что не умерла фабрика детских игрушек. У меня вся семья там пашет».

Гуляя возле городского стадиона, знакомлюсь с местным болельщиком-ветераном Яковом:

«Бельцы – это как Питер в России. Нас называют северной столицей. Кстати, город также построен на болотах. Вот тебе еще одно сходство. Раньше здесь проживало очень много евреев, но когда Союз распался, многие сразу дернули в Израиль, США, Россию. Футбол тут всегда любили. Наша «Заря» в советской Молдавии была третьей силой после кишиневского «Нистру» и тираспольского «Автомобилиста»/«Тилигула». Кишиневцы несколько раз добирались до вышки Союза, тираспольчане играли в первой лиге, а наши уже бегали по второй лиге».

С распадом СССР типичное для многих команд того времени название «Заря» поменялось на более европейское «Олимпия». Уже под новым именем бельчане вошли в независимый чемпионат Молдовы, но особых перемен и достижений это не принесло. Целых 18 лет «Олимпия» не только всегда была позади ведущих клубов из Кишинева и Тирасполя, но и клубов из других городов Молдовы. Бельчане лишь раз добирались до третьего места в 1995 году. А в 2001-м и вовсе вылетели из высшей лиги.

«Да, результатов громких не было, но «Олимпия» всегда славилась своей детско-юношеской школой и талантливыми пацанами, − продолжает Яков. − Более упакованные на тот момент «Зимбру», «Конструктор» и «Шериф» забирали себе всех наших лучших игроков. Были даже такие пацаны, кто пробился из Бельц в чемпионат России».

В середине нулевых годов «Олимпия» возвращается в высшую лигу, но дела идут не очень, и клуб снова стоит на вылет. На помощь приходит местный бизнесмен Сергей Киселев − владелец магазинов, оптовых баз, компаний в сфере IT и телефонии.

Главное в нем не сферы деятельности, а нестандартный взгляд на многие вещи. Киселев пришел в «Олимпию», чтобы доказать: даже из скромного молдавского клуба можно сделать успешный проект и узнаваемый в Европе бренд.

Гимн от рок-группы и война с судьями

В свой первый сезон новый владелец «Олимпии» находит в одном из низших дивизионов Швеции украинского тренера Михаила Дунца. Тот привозит с собой несколько украинских легионеров, и клуб из Бельц выдает шикарную победную серию: обыгрывает многих лидеров и с последнего места поднимается на шестое.

Но быть середняком Киселева явно не устраивает, поэтому он ставит задачу на еврокубки. Несколько сезонов подряд «Олимпии» не хватает 3-5 очков до попадания в Европу, но ее владелец не отчаивается и упорно идет к цели. За это время «Олимпия» делает огромные шаги по привлечению болельщиков и зрителей. О клубе все время говорят в медиа, у него появляется красивая атрибутика и многофункциональный сайт, в дни матчей Бельцы пестрят афишами с анонсами, команда регулярно встречается с болельщиками, а игроки ходят по школам и вузам и приглашают всех поболеть за них на стадионе. У команды появляется даже свой гимн, который ей пишет известная в Молдове и в России группа Zdob si Zdub.

Отдельного колорита добавляет и сам Киселев. Он открыто критикует федерацию и некоторые клубы, которые, по его мнению, находятся в финансово-коррупционном сговоре, не стесняется выражений в прямом эфире в адрес судей, воюет с федерацией футбола Молдовы и уводит команду с поля во время игры в знак предвзятого судейства.

«Открытость и откровенность Киселя сделали его клуб популярным не только в городе, но и во всей Молдове, − вспоминает мой рассказчик Яков. − На домашние матчи «Оли» приходило по 7-8 тысяч зрителей! Бельцы стали самым посещаемым городом чемпионата. Стадион был забит. Болельщики жили командой и новостями о ней. Для нас это было золотое время».

Провал футбольной демократии

Когда в Молдове о Сергее Киселеве и его команде узнали почти все, ему захотелось большего. Первую попытку международного пиара владелец «Олимпии» предпринимает в 2009 году. Он предлагает партнерство российскому проекту «Мой футбольный клуб», созданному для появления первой в России народной команды, которую должны были финансировать и контролировать простые болельщики. За все время деятельности проект не заинтересовал ни один российский клуб. А вот Киселев этой идеей загорелся.

«Мы встретились с представителями сайта MyFootballClub.ru (MFC), аналога английского проекта myfootballclub.co.uk, участники которого уже управляют своим футбольным клубом «Эббслифт Юнайтед». Согласно достигнутым договоренностям, «Чемпионат.ру» должен был стать информационным спонсором проекта MyFootballClub.ru и соответственно клуба, который будет приобретен участниками сообщества, − говорил тогда руководитель проекта «Чемпионат.ру» Дмитрий Сергеев.

В итоге ничего толкового из этого не вышло. Проект «Мой футбольный клуб» умер, сайт MyFootballClub.ru не работает, а вернули ли деньги спонсорам, которые вносили свои взносы – тема для отдельного материала.

Футбольный туризм

Через год после провала с Трастом «Олимпия» укрепляет состав и становится самой многонациональной командой Молдовы. Помимо дежурных легионеров из соседней Украины, Сергей Киселев подписывает сразу восемь африканцев и нападающего сборной Гаити Жана-Жерома-Роббинса, который забил гол за свою сборную в ворота «Баварии» (правда, это был матч с ветеранами мюнхенского клуба, которые выиграли Лигу чемпионов в 2001 году). Для покорения азиатского рынка впервые в молдавский клуб приезжают два футболиста из Японии, позже появляется и первый мексиканец. До кучи к ним добавляют граждан США.

Собрав такую пеструю банду, владелец «Олимпии» наконец-то получает заветное еврокубковое место. Отпраздновать это событие Киселев решает тоже нестандартно – в природном заповеднике, где обитают одни из самых редких животных − зубры. Потому что именно в матче против клуба «Зимбру», названного в честь этих животных, его ребята добиваются исторического выхода в Лигу Европы.

Возможность сыграть в Европе наводит Киселева на идею, благодаря которой о нем все-таки заговорил почти весь мир: купить любому желающему место в его команде за миллион евро и сыграть в еврокубках! Этот проект он называет «Стань футбольной звездой».

Покупателем мог стать любой дееспособный мужчина от 18 до 60 лет. Не смущала Киселева ни физическая форма потенциального клиента, ни его навыки игры в футбол: «Наш тренерский и медицинский штаб сделают все возможное и невозможное, чтобы вывести этого человека на максимальную физическую форму. Мы обучим его тактике и определим оптимальную позицию на поле».

Многие футбольные эксперты открыто критиковали владельца «Олимпии» за такую идею:

«Продать место в составе своего клуба на игру в еврокубках любому желающему это – проституция. Не понимаю, как такой человек, вообще, руководит командой. Кто станет с ним иметь дело после этого? Это ведь все равно, что предложить переспать за деньги любому желающему со своей женой!» – говорил российский футбольный агент Владимира Дайнеко.

Но сам Киселев считал по-другому:

«Не вижу в этом ничего постыдного. Мы открываем новое развлекательное направление: футбольный туризм. Есть же люди, которые платят деньги за то, чтобы слетать в космос – и есть компании, которые продают такую возможность. Так почему мы не можем продавать услугу по игре в футбол? Кому-то хочется почувствовать себя космонавтом, кому-то − футболистом. Почему одним можно, а нам должно быть стыдно? К тому же этот миллион евро мы перечислим на счет нашей детской школы. Тысячи молдавских пацанят получат возможность тренироваться в суперских условиях, и мы сможем обеспечить их всем необходимым на много лет вперед. Человек, который купит у нас эту услугу, сделает большое доброе дело для детей нашей страны».

Михаэль Шумахер и «говновозка»

Потенциального покупателя Киселев тоже искал сам, например, предложив свою услугу за миллион евро знаменитому немецкому гонщику Михаэлю Шумахеру, который давно и сильно любит футбол. Но тот все-таки отказался.

Желающих выложить миллион евро так и не нашлось. Тогда Киселев сделал на сайте клуба аукцион. Победителем стал 36-летний бразильский бизнесмен Вальдеси Эустакио Пессоа. За уникальную функцию он был готов заплатить 300 тысяч евро. Но как только дошло до перевода средств, оказалось, что денег у Пессоа нет, и на самом деле он не солидный бизнесмен, а владелец скромной птицефабрики. Вместо 300 тысяч бразилец предложил всего 30. За такие деньги, разумеется, ему отказали, зато продавец куриного мяса получил хорошую порцию рекламы и пиара, как первый футбольный турист, хоть и не состоявшийся.

Позднее «Олимпия» заработала традиционным способом, получив бонус от УЕФА за победу в первом раунде над более состоятельным азербайджанским «Хазаром». Во втором раунде бельчане уступили в двух матчах румынскому «Динамо» из Бухареста, но по игре оставили хорошее впечатление. Все это оставляло надежду на попадание в еврокубки и на следующий год, а вместе с ней и на удачный поиск нового футбольного туриста в будущем.

Но сезон-2011/12 стал провальным в чемпионате, а в финале Кубка Молдовы «Олимпия» проиграла «Искре-Сталь» из Рыбницы (которую тренировал некогда тренер «Рубина» Валерий Чалый) и упустила еще один шанс на Европу.

Следующий год «Олимпия» завершает в компании аутсайдеров прямо на границе зоны вылета. Киселев продолжает воевать с Федерацией футбола Молдовы, обвиняет ее президента Павла Чебану в воровстве и невыплате премий солидарности от УЕФА, судей – в коррупции, а взамен чиновники засыпают его денежными штрафами и дисквалификациями. В 2013 году его энтузиазм полностью иссяк, и он собирается снять команду прямо по ходу чемпионата:

«Я устал возиться в этом говне! Молдавский футбол превращается в говновозку. Пока им будет рулить Павел Чебану, мы и дальше будем деградировать, а сборная скоро будет проигрывать карликам типа Люксембурга и Сан-Марино. Семь лет вся моя компания работала на команду «Олимпия». Мы построили стадион, стали бронзовыми призерами в 2010 году, играли первый раз в истории «Олимпии» в Лиге Европы. В это же время мы делали проект «Стань звездой в один миг». Об «Олимпии» узнали во всем мире. Но было слишком много и негативных моментов, которые убивали желание тратить деньги на ветер. Все остановилось из-за несправедливости со стороны молдавской федерации. У нас в руках была лопата, а против нас ехал грейдер».

Вместе с Киселевым из «Олимпии» ушли и все его игроки, и вскоре команду взяли под контроль городские власти. Местными молодыми воспитанниками ДЮСШ «Олимпия» доиграла чемпионат до конца, а Киселев ушел в политику и заявил свою кандидатуру на пост мэра города Бельцы.

На выборах он занял второе место. Победивший его Ренато Усатый первым делом вернул главной команде города советское название «Заря». Новый владелец влил в команду приличные по молдавским меркам деньги, подписал опытных игроков на хорошие зарплаты − и это сразу дало результат. Клуб из Бельц впервые в истории выиграл Кубок Молдовы, а в Лиге Европы прошел боснийский «Сараево» на глазах одой из самых воинственных фанатских группировок Европы – Horde Zla.

А вот Сергей Киселев вместе со своими напарниками попробовал себя в футзале и в пляжном футболе. Бренд «Олимпия» он никому не отдал. Команда с этим названием играет осенью, зимой и весной в чемпионате Молдовы по футзалу, а летом пытается выиграть золото в пляжном футболе.

С помощью Якова я добрался до старенького зала «ДСО Профсоюзы», где «Олимпия» холодным воскресным вечером принимает соперника по четвертьфиналу Кубка Молдовы по футзалу – кишиневский «Драфт». К 10-й минуте команда Киселева уступает в счете 0:3, а с учетом результата первого матча – 1:5. Бельчанам надо забивать 6 голов. Миссия кажется невыполнимой, но «Олимпия» забивает не 6, а даже 7 мячей и выигрывает 7:4!

«Мы занимали дважды второе место в «пляжке» и брали бронзовые медали в «миньке», − рассказывает Александр, один из лучших бомбардиров футзальной «Олимпии», − Играем без зарплат, бегаем на энтузиазме. Поэтому очень сложно. Наши конкуренты в футзале могут себе позволить привести даже легионеров из Украины и платить им деньги. У нас таких возможностей нет. Сергей Киселев дает нам экипировку и иногда помогает по возможности, но у него нет такого интереса, какой был к футбольному клубу».

«Кисель редко появляется на матчах, а все игры проходят уже не так, как раньше в футболе: все буднично, тихо, спокойно и − что самое скучное − без его острых комментариев и необычных идей, которые всегда цепляли», − грустит Яков.

Неизвестно, как Сергей Киселев живет без активного участия в жизни города, но тут по его энтузиазму и разбивающему рутину мышлению явно скучают.

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