Почему мини-футбол − это классно. Репортаж с чемпионата Европы

Прямо сейчас в Словении проходит чемпионат Европы по мини-футболу. Сергей Беседин отправился туда, и ему очень понравилось.

Кайф за 5 евро

Чемпионаты Европы по мини-футболу прописываются на Балканском полуострове. Уже три из четырех последних турниров принимают страны бывшей Югославии: в 2012 – Хорватия, в 2016 – Сербия, теперь – Словения. УЕФА делает ставку на Балканы неслучайно. В условиях современной конкуренции игровые виды спорта бьются друг с другом за зрителя, спонсоров и денежные контракты:

«Мини-футбол называют младшим братом футбола. Но хоть цели и правила у них схожи, с маркетинговой точки зрения и целевой аудитории у них мало общего, – говорит президент клуба «Дина» и один из основателей всего мини-футбола России Сергей Козлов. − Основные конкуренты мини-футбола − это игры, которые также проводятся в залах: гандбол, баскетбол, волейбол, водное поло. А где, как не в балканских странах, они популярны?».

УЕФА явно хочет отобрать с помощью мини-футбола часть популярности у других «индор-игр» и захватить новую для себя аудиторию, которая выбирает не поход на уличный стадион, а комфортное время под крышей. Многие люди не ходят на стадионы, потому что там жгут фаеры, взрывают петарды, летом – жарко, зимой – холодно и всегда есть риск нарваться на неадекватных фанатов. В залах всего этого нет. Можно спокойно прийти с девушкой, с семьей, с детьми и получить удовольствие. Комфортно, безопасно, зрелищно.

Убедиться в этом можно прямо сейчас и в Любляне. Все матчи турнира принимает крутой спортивный комплекс «Арена Стожице», расположенный в центре словенской столицы. Здесь проводят свои домашние матчи баскетбольная «Олимпия», гандбольный «Крим» и волейбольный «АЧ Волей». В 2013-м комплекс принимал чемпионат Европы по баскетболу, а за год до этого сборная Словении играла даже матчи чемпионат мира по хоккею.

Организация приема зрителей на «Арена Стожице» налажена до мелочей. Начиная от парковочных мест на автомобильной стоянке и заканчивая нахождением в зале – здесь делают все, чтобы заплатившие за билет люди получали кайф от посещения эвента. Вход в зал больше напоминает поход в театр: на первом этаже есть гардероб, где можно оставить верхнюю одежду, никаких обысков при входе и хамоватой полиции. Вместо них − стюарды, которые даже говорят на русском языке:

«Меня с другом пригласили сюда из Молдавии, − рассказывает парень в оранжевой манишке по имени Себастьян. − Нашей сборной далеко до Евро, но тут играют Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан и Румыния, а мы говорим на русском и румынском языках. Наша задача помогать болельщикам и гостям именно из этих стран – а это почти половина команд, которые играют».

В самом зале также очень уютно, на любом месте с трибуны прекрасно видно всю игровую площадку, буфеты − в минуте ходьбы. Церемония открытия также в полном порядке: песни, танцы, музыка, футбольный фристайл и даже акробатические трюки на велосипеде. Публику заводят МС и DJ, а веселит и развлекает забавный талисман. Стоит все удовольствие лишь 5 евро с человека. И это цена билета на один игровой день, который включает в себя два матча. Первый выпущенный в продажу билет сразу же купил президент УЕФА Александер Чеферин.

Главный чиновник европейского футбола обещает сделать все возможное, чтобы Евро на его родине получился лучшим в истории. По всей Любляне развешаны билборды с рекламой и анонсами, на местных каналах только и говорят о футзале, а матчи турнира официально будут транслироваться более чем в 50 странах мира. УЕФА с подачи Чеферина усиленно взялся за развитие мини-футбола. Со следующего года теперь будут проводиться женский и юношеский чемпионаты Европы, а самый престижный клубный турнир Кубок УЕФА переименован в Лигу чемпионов. Поменялось не только название, но и его формат − теперь игр станет значительно больше.

Идеальный матч-открытие

В матче открытия, как и два года назад, встречаются Словения и Сербия. Хозяйские команды меняются местами, а этому предшествует церемония футбольных послов УЕФА. Серб Деян Станкович передает символическую эстафету словенцу Миленко Ачимовичу. Оба футболиста вспоминают о том, как играли друг против друга 18 лет назад на Евро-2000, а матч между их сборными завершился зрелищной ничьей − 3:3.

А вот у команд по мини-футболу − свои счеты. В матче открытия прошлого чемпионата Европы Сербия у себя дома разгромила Словению 5:1. У словенских болельщиков еще не стерлись эти неприятные воспоминания двухлетней давности, и они ждут ответного реванша на своей площадке.

Уже на третьей минуте Фетич взрывает зал, забив первый гол на турнире. Нападающий сборной Словении посылает мяч, «по хоккейному», как шайбу «в домик» вратарю между ног. Проходит 10 минут и счет уже 2:0. Врховец после навесной передачи с углового вколачивает мяч с лета в угол, как в пляжном футболе. Кажется, все идет к тому, что словенцы поквитаются с соседями за крупное поражение. Но за пару минут до перерыва Рамич возвращает сербов в игру, забив дальним ударом и не без помощи рикошета от защитника. На последних секундах Младен Коцич исполняет баскетбольный элемент. Со звуком сирены, которая означает конец тайма, он бьет со своей половины поля по воротам соперника, словно баскетболист, закидывающий дальний трехочковый. Но на радость зрителям вратарь Момчилович переводит этот удар на угловой.

Затем все тот же Коцич, который играет в российском клубе «Тюмень», надевает вратарскую майку, и на последней минуте помогает своей команде удачно разыграть большинство. Его дальний удар не успевают накрыть сразу трое соперников, а мяч при этом на дальней штанге находит ногу Томича – чисто футзальный гол, и 2:2. Табло показывает, что до конца матча и до желанной победы хозяевам не хватило всего лишь 28 секунд. В зале гробовая тишина, которую нарушают немногочисленные сербские болельщики. Разочарование на трибунах колоссальное.

«Мы так надеялись на победу, а теперь для выхода из группы нам надо рубиться с Италией. Проклятые 28 секунд! Так обидно. В прошлые разы, когда турнир проходил в Хорватии и Сербии, обе команды хозяев занимали четвертые места. Надеюсь, мы тоже дома сыграем не хуже и дойдем до полуфинала», − говорит колоритный болельщик Словении в маске с черепом.

«Играли без двух наших лидеров – вратаря Аксентиевича и нападающего Перича. Если бы они были, то мы бы выиграли этот матч. Так что пусть радуются этой ничье», − анализирует итог сербский фанат, укрывшись огромным флагом своей страны.

У сборной России тут тоже проблемы

Что отличает футзальные трибуны от футбольных – уважение к сопернику. Сербские и словенские болельщики ни разу не кричат друг другу оскорблений и не затевают массовых драк. Полностью дружеская атмосфера и на втором матче дня между Польшей и Россией. Если в большом футболе наши и польские фаны открыто не скрывают ненависти друг к другу, часто устраивая жестокие бои, то в мини-футболе все наслаждаются игрой, дружелюбно фотографируются до игры и в перерыве и поддерживают свои команды без агрессии.

Букмекеры считают сборную России вторым фаворитом на турнире после Испании, и в победе над Польшей не сомневался никто. Рискнувшие поставить на то, что поляки не проиграют в этом матче, увеличили бы свой доход в 11 раз. В начале игры Россия на правах фаворита забирает инициативу и активно идет вперед, но с каждой минутой становится все яснее и яснее, кто на самом деле лидер.

Главный факт, который вы должны знать о сборной России по мини-футболу − давно и прочно там прописано очень много бразильцев. И сейчас они совсем не радуют. Эдер Лима с лишним весом, Робиньо без прежних резкости и скорости, а Ромуло, не игравший полгода и проваливший финал чемпионата мира, ожидаемо плох. Не лучшим образом выглядит и еще один натурализованный бразилец Эскердинья. Остальные тоже теряются на площадке. Поляки понимают, что соперник не так опасен, и даже создают несколько опаснейших моментов, но голкипер Замтарадзе раз за разом выручает, став лучшим игроком первого тайма. В итоге поляки драматично вытащили ничью за 9 секунд до конца и вышли из сложного матча героями.

«Мы не попадали на чемпионаты Европы 17 лет! А тут возвращение, да еще и такой приятный и неожиданный результат! Честно, я думала, что если мы крупно не проиграем России, то это уже будет достойным результатом», − радуется приехавшая из Варшавы Ядвига.

Кстати, польских болельщиков приехало гораздо больше, чем россиян. Почему так, объясняет фанат сборной России Александр. На его голове колоритная шляпа с памятными значками с предыдущих футзальных матчей и турниров, на которых он побывал:

«Я стараюсь не пропускать ни одного матча нашей сборной. А вот большинство наших собираются к плей-офф. Многие специально не приехали на Польшу, потому что думали, что будет не интересный левый матч, и Россия их легко раскатает. Но с такой игрой до плей-офф можно и не дожить. Будь на месте поляков Казахстан, они бы нас прибили».