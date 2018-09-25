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    «Краснодар» без Смолова стал только лучше. По фактам


    4.2
    Голосов: 5
    25.09.2018 10:00
    На него приятно смотреть.

    «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (3:0) и вышел на второе место в чемпионате. С учетом первого тура ЛЕ «Краснодар» не пропускает три матча подряд, не теряет очки – четыре матча подряд, не проигрывает – пять матчей подряд. Мощно. Все это случилось уже после ухода главной звезды клуба Федора Смолова. Форвард ушел после начала сезона, и «Краснодар» (который провел довольно скромное лето на рынке) заявлял, что не будет тратиться на его замену. Тогда это решение выглядело странно. Сейчас понятно: клуб все делает правильно.

    Вот почему:

    • «Краснодар» вернул русифицированного, но стареющего Ари. Хотя сам форвард прямо говорил, что не вернется, а клуб был против большой зарплаты. Но Ари оказался в порядке: вернулся в РПЛ после дисквалификации в игре со «Спартаком» и положил Самаре дубль за три минуты.

    • Мурад Мусаев научился играть на флангах. При Шалимове фланги почти не использовались, ведь Смолов обитал в центре. Теперь же с бровок атакуют Классон и Вандерсон (суммарно в новом сезоне РПЛ они забили 5 голов) и периодически организовывают моменты на кого-то из нападающих (либо на Ари, либо на Игнатьева). Во-вторых, Мусаев наладил связь между фланговыми защитниками и полузащитниками. Теперь атаки идут не на вынос и не на развитие через центральных игроков, а в их организации часто участвуют Стоцкий, Петров и Рамирес.

    • За весь прошлый сезон Вандерсон забил 3 гола, сейчас – столько же. Павел Мамаев забил уже два. а за весь прошлый сезон – всего три. Главный ветеран клуба Александр Мартынович – абсолютный лидер по сыгранным минутам (единственный, кто провел все матчи полностью). Похоже, важная фишка нового «Краснодара» – умение Мусаева перенастроить тех футболистов, что ему достались и запустить в них новые навыки.

    • Организованная игра работает: «Краснодар» точнее всех в лиге пасует (82,8%) и вместе со «Спартаком» чаще всех бьет по воротам (по 16,6 ударов за игру). Сезон назад «Краснодар» так же был лидером по точности пасов почти с теми же цифрами, зато заметно отставал по количеству ударов (15,1). Получается, клуб, сохранив ту же точность, научился лучше превращать движение с мячом в моменты. То есть стал играть более качественно. Это подтверждает процент реализованных атак – 45,1% ( больше только у ЦСКА и «Зенита»).

    • Вот еще простая, но надежная статистика. Ровно год назад после тех же 8 туров у Краснодара были:

    15 очков (сейчас – 16)
    разница голов 11-7 (сейчас – 14-6)
    3-4 четвертое место (сейчас – чистое второе)

    • С этого сезона в ФНЛ играет «Краснодар-2». Были опасения, что у молодого клуба будут проблемы с растягиванием состава сразу на два чемпионата. Но все хорошо. В РПЛ краснодарцы вторые, в ФНЛ – пятые. А молодые парни из дублирующей команды регулярно мелькают в вышке. Магомед-Шапи Сулейманов, Илья Жигулев, Иван Игнатьев – они уже появились как ФНЛ, так и в РПЛ.

    • Давайте подробнее про Сулейманова. 18-летний форвард в этом сезоне четыре раза выходил за взрослый «Краснодар» на замену, сыграл суммарно 75 минут, но забил уже три мяча (все разы – в последнюю десятиминутку). Это тот самый вундеркинд, что в прошлом сезоне стал самым молодым игроком в истории клуба и забивал в Лиге Европы в свои полные 17 лет. Сулейманов сейчас – наиболее яркий выпускник академии «Краснодара». После ухода Смолова он получил гораздо больше возможностей себя проявлять. Пока справляется.

    • Уже сейчас очевидно, что «Краснодар» в целом верно выбирал новичков. Урош Спайич твердо вошел в центр обороны, Дмитрий Стоцкий благодаря универсализму и старанию продолжает рост, который запустил в «Уфе», перуанец Куэва пока не раскрылся, но постепенно привыкает к лиге (Мусаев выпускает его почти в каждом матче) и обозначает потенциал. Даже 33-летний Николай Марков, которого подобрали в утонувшей «Кубани», приносит реальную пользу.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 1 октября 2018, 09:02

      А Локомотив со Смловым стал хуже)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 30 сентября 2018, 21:21

      что за статья, выиграли у "убитого" Локо, по факту проиграли Рубину и Спартаку и порастаскали середняков+команды ведущие борьбу за выживание... о чем ты бредишь, автор...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 29 сентября 2018, 08:20

      Смолов как начал мазать на ЧМ, так и продолжает мазать. Стыдно Федя, разочаровываешь.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 сентября 2018, 20:15

      ну и хорошо..
      а галицкий почувствовал когда федю сливать надо..

      3
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > mihail200606 29 сентября 2018, 08:28

      Есть такая поговорка - чувствуют уй в жопе, а Галицкий понимает, что и как, и почему.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 25 сентября 2018, 20:03

      К этой просрочке причастны и судьи, и нередко.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > владимир миронов 25 сентября 2018, 20:54

      особенно в матче со Спартаком!!!

      1
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      Рейтинг: +1905

      латунный 25 сентября 2018, 17:32

      они играют каждый год нормально а потом сдуваются одним словом как были просрочка такими и остались

      20
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      Рейтинг: +1905

      латунный > 25 сентября 2018, 20:46

      краснодар был деревней и останица деревней на всегда.деревня

      21
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      Рейтинг: +1905

      латунный > 26 сентября 2018, 19:17

      деревня и есть деревня ***....её

      21
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > латунный 29 сентября 2018, 08:30

      "Останица" латунным твой башка.))) Двоечник.

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > 29 сентября 2018, 08:35

      Ну как такому хорошему человеку минус непоставить?

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > латунный 29 сентября 2018, 08:43

      Город специфический, но не деревня. Ростов на Дону, тоже не мировая столица. Негативные воспоминания и у меня присутствуют, одностороннее + узкие улочки и эвокуаторы.

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > латунный 30 сентября 2018, 21:22

      а у тебя в стольном граде видимо не учат уже русскому языку?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Чуни Муни 30 сентября 2018, 21:24

      РнД говно полнейшее, грязный, серый, переизбыток кавказа.... в общем ни одного + за 31 год моего с ним знакомства)

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 25 сентября 2018, 14:13

      Не зря, выходит, я желал Феде всяческих успехов, но в другой команде. При своей результативности, он тормозил развитие командной игры Краснодара.

      4
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      Рейтинг: +53

      maslenitsa 25 сентября 2018, 14:09

      После своего "косяка" на ЧМ Смолов не вернется "в обойму" уже никогда. "Обойма" в данном случае - это объятия, всеобщее признание...

      3
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > maslenitsa 29 сентября 2018, 08:33

      Время покажет.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 сентября 2018, 13:17

      Краснодар без смолова - второй , Локо со Смоловым на дне. Вывод: Федя кэшбэк - дно.

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 25 сентября 2018, 11:50

      Ох, скоро должны появиться ещё бОльшие результаты работы Академии!!!!! Всё здорово организованно: филлиалы по всему Краснодарскому краю!!! Удачи, удачи, удачи!!!!!

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