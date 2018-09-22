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    Вы удивитесь, но «Рубин» выступает почти идеально


    2.8
    Голосов: 4
    22.09.2018 19:25
    А больших успехов у команды так и нет.

    • Даже после возвращения Курбана Бердыева в «Рубин» едва ли кто-то всерьез надеялся на повторение успехов 2008 и 2009 годов, когда казанский клуб становился чемпионом в России и обыгрывал «Барселону». В первом сезоне ничего интересного не вышло – «Рубин» еле удержался на десятом месте и в конце чемпионата еще боролся за непопадание в зону стыков.

    • Не так давно «Рубин» тратил десятки миллионов евро на новую команду, минувшее межсезонье прошло куда скромнее – Жемалетдинов продан в «Локомотив» за 1,5 миллиона евро, на Уремовича и Подберезкина затратили в целом не более 2 млн. Остальное – аренды и бесплатные переходы. Так из «Гранады» перебрался защитник Чико, у «Зенита» арендованы Полоз и Цаллагов, а у «Ростова» – Байрамян. Кроме того, возобновил карьеру Бухаров.

    • Меньше «Рубина» в нынешнем сезоне по чужим воротам бьет только аутсайдер «Анжи». Реже игроков «Рубина» удачные обводки удаются лишь футболистам «Енисея». Зато по перехватам казанцы – лучшие в чемпионате, что и неудивительно при их тренере. Ведущая троица по перехватам – Навас, Камболов и Чико (3,4, 3,3, 3,3 в среднем за матч соответственно). В общем, типичный «Рубин» Бердыева.

    • Больше «Рубина» в сборную России игроков делегирует только лишь «Зенит». На матчи с Турцией и Чехией были вызваны Кудряшов, Камболов, Могилевец и Полоз, последний сумел даже забить чехам. Что ж, тоже показатель. Интересно, кто из них отправится на октябрьские игры Лиги наций.

    • «Рубин» – самая миролюбивая команда чемпионата, из восьми матчей РПЛ она сыграла вничью пять (при этом ни разу не было 0:0). В прошлом сезоне чаще «Рубина» (11) вничью играл только «Урал» (13).

    • Ну и самое удивительное. Да, казанцы заняли в прошлом сезоне десятое место, а сейчас по итогам восьми туров находятся за пределами зоны еврокубков, но в нынешнем календарном году они вообще ни разу не проигрывали в гостях. Всего же за 2018-й «Рубин» пока что потерпел лишь два поражения и оба – дома: от «Спартака» в прошлом сезоне и «Зенита» в нынешнем. Всего прошло 18 матчей, пять из них казанский клуб выиграл, два проиграл. Остальное – ничьи, целых 11.

    Задача перед «Рубином» была поставлена еще 10 июня. Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев объявил, что «Рубин» должен попасть в еврокубки по итогам сезона-2018/19.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 25 сентября 2018, 14:55

      С такой игрой хрена лысого, а не еврокубки. Задачи ставят - а деньги где?

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 сентября 2018, 10:23

      Вряд ли

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 12:13

      Почти идеально выступает Оренбург.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 23 сентября 2018, 07:29

      Попасть в десятку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 сентября 2018, 23:38

      Всё будет хорошо, Рубин ещё позажигает!

      2
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      Рейтинг: +1905

      латунный 22 сентября 2018, 23:11

      10 место вот удел рубина

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 22 сентября 2018, 23:05

      И ещё нужно бы серьёзно отнестись к кубку! Почему бы оттуда не выйти напрямую в Европу?

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 22 сентября 2018, 22:22

      ....надо искать нового Чори, васся!!!!....пока такого фантазито в команде нет, ни чего им не светит.....3 года назад в два-три паса к воротам выходили, сейчас долгий поперечный розыгрыш ....это уже не рубин, васся

      3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 22 сентября 2018, 22:19

      Пока раскачка идёт большая... Слишком много арендованных, которые могут уйти после удачного сезона, а значит, дальше придётся заново строиться... Но тенденция хорошая! Нужно укреплять сыгранность и лучше реализовывать моменты! Удачи, Рубин! Удачи, Курбан Бекиевич! Верим!

      4
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 22 сентября 2018, 20:45

      В этом году вряд ли - слишком много надо наладить в клубе, как мне кажется. При таких финансах хорошо хоть что без стыков. Был бы другой тренер - могли бы и вообще вылететь.

      4
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