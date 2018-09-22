Вы удивитесь, но «Рубин» выступает почти идеально

• Даже после возвращения Курбана Бердыева в «Рубин» едва ли кто-то всерьез надеялся на повторение успехов 2008 и 2009 годов, когда казанский клуб становился чемпионом в России и обыгрывал «Барселону». В первом сезоне ничего интересного не вышло – «Рубин» еле удержался на десятом месте и в конце чемпионата еще боролся за непопадание в зону стыков.

• Не так давно «Рубин» тратил десятки миллионов евро на новую команду, минувшее межсезонье прошло куда скромнее – Жемалетдинов продан в «Локомотив» за 1,5 миллиона евро, на Уремовича и Подберезкина затратили в целом не более 2 млн. Остальное – аренды и бесплатные переходы. Так из «Гранады» перебрался защитник Чико, у «Зенита» арендованы Полоз и Цаллагов, а у «Ростова» – Байрамян. Кроме того, возобновил карьеру Бухаров.

• Меньше «Рубина» в нынешнем сезоне по чужим воротам бьет только аутсайдер «Анжи». Реже игроков «Рубина» удачные обводки удаются лишь футболистам «Енисея». Зато по перехватам казанцы – лучшие в чемпионате, что и неудивительно при их тренере. Ведущая троица по перехватам – Навас, Камболов и Чико (3,4, 3,3, 3,3 в среднем за матч соответственно). В общем, типичный «Рубин» Бердыева.

• Больше «Рубина» в сборную России игроков делегирует только лишь «Зенит». На матчи с Турцией и Чехией были вызваны Кудряшов, Камболов, Могилевец и Полоз, последний сумел даже забить чехам. Что ж, тоже показатель. Интересно, кто из них отправится на октябрьские игры Лиги наций.

• «Рубин» – самая миролюбивая команда чемпионата, из восьми матчей РПЛ она сыграла вничью пять (при этом ни разу не было 0:0). В прошлом сезоне чаще «Рубина» (11) вничью играл только «Урал» (13).

• Ну и самое удивительное. Да, казанцы заняли в прошлом сезоне десятое место, а сейчас по итогам восьми туров находятся за пределами зоны еврокубков, но в нынешнем календарном году они вообще ни разу не проигрывали в гостях. Всего же за 2018-й «Рубин» пока что потерпел лишь два поражения и оба – дома: от «Спартака» в прошлом сезоне и «Зенита» в нынешнем. Всего прошло 18 матчей, пять из них казанский клуб выиграл, два проиграл. Остальное – ничьи, целых 11.

Задача перед «Рубином» была поставлена еще 10 июня. Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев объявил, что «Рубин» должен попасть в еврокубки по итогам сезона-2018/19.

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