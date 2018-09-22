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Вы удивитесь, но «Рубин» выступает почти идеально

• Даже после возвращения Курбана Бердыева в «Рубин» едва ли кто-то всерьез надеялся на повторение успехов 2008 и 2009 годов, когда казанский клуб становился чемпионом в России и обыгрывал «Барселону». В первом сезоне ничего интересного не вышло – «Рубин» еле удержался на десятом месте и в конце чемпионата еще боролся за непопадание в зону стыков.

• Не так давно «Рубин» тратил десятки миллионов евро на новую команду, минувшее межсезонье прошло куда скромнее – Жемалетдинов продан в «Локомотив» за 1,5 миллиона евро, на Уремовича и Подберезкина затратили в целом не более 2 млн. Остальное – аренды и бесплатные переходы. Так из «Гранады» перебрался защитник Чико, у «Зенита» арендованы Полоз и Цаллагов, а у «Ростова» – Байрамян. Кроме того, возобновил карьеру Бухаров.

• Меньше «Рубина» в нынешнем сезоне по чужим воротам бьет только аутсайдер «Анжи». Реже игроков «Рубина» удачные обводки удаются лишь футболистам «Енисея». Зато по перехватам казанцы – лучшие в чемпионате, что и неудивительно при их тренере. Ведущая троица по перехватам – Навас, Камболов и Чико (3,4, 3,3, 3,3 в среднем за матч соответственно). В общем, типичный «Рубин» Бердыева.

• Больше «Рубина» в сборную России игроков делегирует только лишь «Зенит». На матчи с Турцией и Чехией были вызваны Кудряшов, Камболов, Могилевец и Полоз, последний сумел даже забить чехам. Что ж, тоже показатель. Интересно, кто из них отправится на октябрьские игры Лиги наций.

• «Рубин» – самая миролюбивая команда чемпионата, из восьми матчей РПЛ она сыграла вничью пять (при этом ни разу не было 0:0). В прошлом сезоне чаще «Рубина» (11) вничью играл только «Урал» (13).

• Ну и самое удивительное. Да, казанцы заняли в прошлом сезоне десятое место, а сейчас по итогам восьми туров находятся за пределами зоны еврокубков, но в нынешнем календарном году они вообще ни разу не проигрывали в гостях. Всего же за 2018-й «Рубин» пока что потерпел лишь два поражения и оба – дома: от «Спартака» в прошлом сезоне и «Зенита» в нынешнем. Всего прошло 18 матчей, пять из них казанский клуб выиграл, два проиграл. Остальное – ничьи, целых 11.

Задача перед «Рубином» была поставлена еще 10 июня. Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев объявил, что «Рубин» должен попасть в еврокубки по итогам сезона-2018/19.

[poll id=1750]

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (14)
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deinego77@yandex.ru
1537635332
Рубин крепыш! Но в Европе он не нужен . Крепыш он для нашего чемпа может любого из верхней таблицы нагнуть но и прогнуться может под команду пониже .
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xamz
1537638183
Днище пожизненное
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Smekaev
1537638318
В этом году вряд ли - слишком много надо наладить в клубе, как мне кажется. При таких финансах хорошо хоть что без стыков. Был бы другой тренер - могли бы и вообще вылететь.
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Denis SPb
1537643962
Пока раскачка идёт большая... Слишком много арендованных, которые могут уйти после удачного сезона, а значит, дальше придётся заново строиться... Но тенденция хорошая! Нужно укреплять сыгранность и лучше реализовывать моменты! Удачи, Рубин! Удачи, Курбан Бекиевич! Верим!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1537644133
....надо искать нового Чори, васся!!!!....пока такого фантазито в команде нет, ни чего им не светит.....3 года назад в два-три паса к воротам выходили, сейчас долгий поперечный розыгрыш ....это уже не рубин, васся
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Denis SPb
1537646720
И ещё нужно бы серьёзно отнестись к кубку! Почему бы оттуда не выйти напрямую в Европу?
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латунный
1537647072
10 место вот удел рубина
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DOCTOR PENALTY
1537648680
Всё будет хорошо, Рубин ещё позажигает!
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vgarakh
1537773807
Вряд ли
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El_Chori
1537876520
С такой игрой хрена лысого, а не еврокубки. Задачи ставят - а деньги где?
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