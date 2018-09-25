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«Краснодар» без Смолова стал только лучше. По фактам

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (3:0) и вышел на второе место в чемпионате. С учетом первого тура ЛЕ «Краснодар» не пропускает три матча подряд, не теряет очки – четыре матча подряд, не проигрывает – пять матчей подряд. Мощно. Все это случилось уже после ухода главной звезды клуба Федора Смолова. Форвард ушел после начала сезона, и «Краснодар» (который провел довольно скромное лето на рынке) заявлял, что не будет тратиться на его замену. Тогда это решение выглядело странно. Сейчас понятно: клуб все делает правильно.

Вот почему:

• «Краснодар» вернул русифицированного, но стареющего Ари. Хотя сам форвард прямо говорил, что не вернется, а клуб был против большой зарплаты. Но Ари оказался в порядке: вернулся в РПЛ после дисквалификации в игре со «Спартаком» и положил Самаре дубль за три минуты.

• Мурад Мусаев научился играть на флангах. При Шалимове фланги почти не использовались, ведь Смолов обитал в центре. Теперь же с бровок атакуют Классон и Вандерсон (суммарно в новом сезоне РПЛ они забили 5 голов) и периодически организовывают моменты на кого-то из нападающих (либо на Ари, либо на Игнатьева). Во-вторых, Мусаев наладил связь между фланговыми защитниками и полузащитниками. Теперь атаки идут не на вынос и не на развитие через центральных игроков, а в их организации часто участвуют Стоцкий, Петров и Рамирес.

• За весь прошлый сезон Вандерсон забил 3 гола, сейчас – столько же. Павел Мамаев забил уже два. а за весь прошлый сезон – всего три. Главный ветеран клуба Александр Мартынович – абсолютный лидер по сыгранным минутам (единственный, кто провел все матчи полностью). Похоже, важная фишка нового «Краснодара» – умение Мусаева перенастроить тех футболистов, что ему достались и запустить в них новые навыки.

• Организованная игра работает: «Краснодар» точнее всех в лиге пасует (82,8%) и вместе со «Спартаком» чаще всех бьет по воротам (по 16,6 ударов за игру). Сезон назад «Краснодар» так же был лидером по точности пасов почти с теми же цифрами, зато заметно отставал по количеству ударов (15,1). Получается, клуб, сохранив ту же точность, научился лучше превращать движение с мячом в моменты. То есть стал играть более качественно. Это подтверждает процент реализованных атак – 45,1% ( больше только у ЦСКА и «Зенита»).

• Вот еще простая, но надежная статистика. Ровно год назад после тех же 8 туров у Краснодара были:

15 очков (сейчас – 16)
разница голов 11-7 (сейчас – 14-6)
3-4 четвертое место (сейчас – чистое второе)

• С этого сезона в ФНЛ играет «Краснодар-2». Были опасения, что у молодого клуба будут проблемы с растягиванием состава сразу на два чемпионата. Но все хорошо. В РПЛ краснодарцы вторые, в ФНЛ – пятые. А молодые парни из дублирующей команды регулярно мелькают в вышке. Магомед-Шапи Сулейманов, Илья Жигулев, Иван Игнатьев – они уже появились как ФНЛ, так и в РПЛ.

• Давайте подробнее про Сулейманова. 18-летний форвард в этом сезоне четыре раза выходил за взрослый «Краснодар» на замену, сыграл суммарно 75 минут, но забил уже три мяча (все разы – в последнюю десятиминутку). Это тот самый вундеркинд, что в прошлом сезоне стал самым молодым игроком в истории клуба и забивал в Лиге Европы в свои полные 17 лет. Сулейманов сейчас – наиболее яркий выпускник академии «Краснодара». После ухода Смолова он получил гораздо больше возможностей себя проявлять. Пока справляется.

• Уже сейчас очевидно, что «Краснодар» в целом верно выбирал новичков. Урош Спайич твердо вошел в центр обороны, Дмитрий Стоцкий благодаря универсализму и старанию продолжает рост, который запустил в «Уфе», перуанец Куэва пока не раскрылся, но постепенно привыкает к лиге (Мусаев выпускает его почти в каждом матче) и обозначает потенциал. Даже 33-летний Николай Марков, которого подобрали в утонувшей «Кубани», приносит реальную пользу.

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Смолов Федор Классон Виктор Сулейманов Магомед-Шапи Вандерсон Мусаев Мурад
Комментарии (30)
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Старикан
1537851003
Пока ЦСКА, Спартак и Локомотив жуют сопли Краснодар опять наверху! ...надолго ли?
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Yuriy_Shahta
1537852866
Краснодар пока единственный кто порадовал победой в на групповом этапе в европе.... Так держать!!!
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Denis SPb
1537865445
Ох, скоро должны появиться ещё бОльшие результаты работы Академии!!!!! Всё здорово организованно: филлиалы по всему Краснодарскому краю!!! Удачи, удачи, удачи!!!!!
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maslenitsa
1537873780
После своего "косяка" на ЧМ Смолов не вернется "в обойму" уже никогда. "Обойма" в данном случае - это объятия, всеобщее признание...
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sochi-2013
1537874020
Не зря, выходит, я желал Феде всяческих успехов, но в другой команде. При своей результативности, он тормозил развитие командной игры Краснодара.
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латунный
1537885970
они играют каждый год нормально а потом сдуваются одним словом как были просрочка такими и остались
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владимир миронов
1537894996
К этой просрочке причастны и судьи, и нередко.
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mihail200606
1537895711
ну и хорошо.. а галицкий почувствовал когда федю сливать надо..
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Чуни Муни
1538198459
Смолов как начал мазать на ЧМ, так и продолжает мазать. Стыдно Федя, разочаровываешь.
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fortune-bva
1538331675
что за статья, выиграли у "убитого" Локо, по факту проиграли Рубину и Спартаку и порастаскали середняков+команды ведущие борьбу за выживание... о чем ты бредишь, автор...
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