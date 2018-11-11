Глушаков, Ребров и Ещенко – в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком».

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилл, Сысуев, Игбун.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Адриано.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.