Глушаков, Ребров и Ещенко – в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

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Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком».
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилл, Сысуев, Игбун.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Адриано.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.