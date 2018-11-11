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    Глушаков, Ребров и Ещенко – в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком».

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилл, Сысуев, Игбун.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Адриано.

    Матч начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    11.11.2018 12:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 11 ноября 2018, 16:57

      всех п идоров решил поставить,говнотренер ипучий,нах из Спартака и забери ещё этих ушлёпков и ханни прихвати с собой

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 ноября 2018, 13:41

      Я так понимаю прощальный состав, Комбарова только ещё не хватает. Посмотрим какие новшества по составу и игре Кононов предложит.

      5
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 11 ноября 2018, 13:30

      С предпоследним местом решили поставить.. Но зачем Ребро...Макси молодой может посыпаться...хотя он лучше Ребра.

      1
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      Рейтинг: +3141

      m40 > Sky Spartak 11 ноября 2018, 13:34

      Да потому что Максименко заигрался. С дрововеками пару раз чуть не привез и 3 раза пропустил. нет, вины его в этих мячах нет, но ведь же ни разу не выручил, хотя бы один мог взять. Пусть посидит, подумает. Каррера ему дал совет не зазнаваться

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 11 ноября 2018, 13:26

      Ребров?????зачем??!!он же нулевой!дырка .Спартаку точно забьют сегодня

      0
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      Рейтинг: +952

      Untitled-1 11 ноября 2018, 13:22

      готовьте валидол!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 ноября 2018, 13:20

      Эксперементы продолжаются.
      Что из за этого получится не знаю, но валидолом запасаюсь заранее.

      3
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 11 ноября 2018, 13:15

      Кутепов, Ребров ой начудят((

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 ноября 2018, 13:03

      Для Глушакова этот матч - момент истины.

      1
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      Рейтинг: +41

      Dark_13 11 ноября 2018, 13:01

      Все кривоногие снова вместе не хватает только Комбарова и Петковича

      9
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега > Dark_13 11 ноября 2018, 13:02

      )))

      3
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