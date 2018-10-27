«Спартак», что с тобой не так? Разобрались в новом выпуске подкаста

Аудио недели.

Это пятый выпуск «Скинь мяч» – нашего подкаста про футбол и мир вокруг. И в новом эпизоде мы обсуждаем тему «Спартака». Заслуженно ли уволили Карреру? Как относиться к Глушакову? Кто виноват? В чем главная беда «Спартака»? Кто будет следующим тренером? Обсудили все.

Скорее включайте – будет интересно.

Он же на ютубе:

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Содержание выпуска:

00:44 Карреру уволили заслуженно?

04:27 Почему все обвиняют Глушакова

06:40 Ситуация с Каррерой – абсурд

10:52 У «Спартака» проблемы с иностранцами. Статистика

12:28 Почему «Спартак» всегда такой?

18:00 Плеханов против Федуна

20:05 Проблема «Спартака» в его популярности

27:09 «Спартак» – это «Реал»

29:07 Он обречен

32:28 Кто теперь должен стать тренером?

Обязательно оставляйте в комментариях мнения и пожелания для следующих выпусков.