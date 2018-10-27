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    • «Спартак», что с тобой не так? Разобрались в новом выпуске подкаста

    «Спартак», что с тобой не так? Разобрались в новом выпуске подкаста


    3
    Голосов: 6
    27.10.2018 10:00
    Аудио недели.

    Это пятый выпуск «Скинь мяч» – нашего подкаста про футбол и мир вокруг. И в новом эпизоде мы обсуждаем тему «Спартака». Заслуженно ли уволили Карреру? Как относиться к Глушакову? Кто виноват? В чем главная беда «Спартака»? Кто будет следующим тренером? Обсудили все.

    Скорее включайте – будет интересно.

    Он же на ютубе:

    И на всех остальных площадках:

    ITUNES

    ВКОНТАКТЕ

    ТЕЛЕГРАМ

    PLAYER FM

    CASTBOX

    TUNEIN RADIO

    Содержание выпуска:

    00:44 Карреру уволили заслуженно?
    04:27 Почему все обвиняют Глушакова
    06:40 Ситуация с Каррерой – абсурд
    10:52 У «Спартака» проблемы с иностранцами. Статистика
    12:28 Почему «Спартак» всегда такой?
    18:00 Плеханов против Федуна
    20:05 Проблема «Спартака» в его популярности
    27:09 «Спартак» – это «Реал»
    29:07 Он обречен
    32:28 Кто теперь должен стать тренером?

    Обязательно оставляйте в комментариях мнения и пожелания для следующих выпусков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89

      Klop-22 28 октября 2018, 14:33

      Спартаку нужен тренер - Спартаковец с яйцами и все будет хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 27 октября 2018, 14:47

      Крысами земля полнится, а в "Великом и Могучем" крыс оказалось в достаточном количестве. Миллеровский самогон хорошо накрыл "капитана". Глушаков, оказался не только непорядочным человеком, но еще и крысенком. Это уже ни для кого не секрет. Пилипчук, оказался таким же крысенком, его интервью псевдо-инсайдерам СЭ окончательно расставило все по своим местам. Мог бы миллеровский капитан и великий тактик Пилипчук отрабатывать свою повестку? Не думаю. Крысам нужен заклинатель крыс - и убежден, что он где-то в клубе. И цель его проста - присосаться и пилить. Крысы есть на поле, крысы есть вне поля и крысы есть и около поля. Поведение отдельных псевдо-инсайдеров, псевдо-журналистов и псевдо-болельщиков еще в прошлом сезоне вызывало у многих чувство гнева. Цель у этих крыс одна - жить за счет имени клуба и паразитировать на имени клуба - "Как убивали Спартак", "Как возрождали Спартак", "Спартак и узник Тарасовки", "Спартак - страх и ненависть ватутинских березок". "Спартак и носители духа". По странному стечению обстоятельств все эти паразитирующие организмы не только не были удалены подальше от клубных дел...их подкармливают, чествуют и холят, а они и рады жиреть, профессионально деградировать и паразитировать дальше. Отдельно хотелось бы сказать о неком юнити ветеранов спартака - это отдельная не менее шизофреническая история. При всех заслугах и уважении к прошлому, это очень странные люди, с болезненным и уязвленным чувством собственного достоинства. Если до этого юнити ветеранов спартака выдавало перл раз-два в год, то в этот раз у них подгорело так, что впору было вызывать пожарный расчет. Они просто не смогли принять тот факт, что Массимо очень быстро влюбил себя всю огромную массу КБ по всей стране, когда их протеже и "истинные носители духа", нервно пылили в лучшем в мире чемпионате ФНЛ. Не удивлюсь, если и юнити ветеранов пляшет под дуду крысиного заклинателя. Один момент не дает мне покоя. Вот эти кумиры, полубоги, иконы действительно не понимают, в каком свете себя выставляют?
      __________________________________
      Отрывок из статьи на Спорте ру - Бурлящие котлы ада Московского Спартака

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      AndyMan 27 октября 2018, 13:34

      Детский лепет на полянке... :(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 27 октября 2018, 12:02

      3 девицы под окном
      Пряли стекло волокно
      Рассуждали про бардак
      Вспоминали вновь Спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 27 октября 2018, 10:52

      Во Всём Виновато Бабло Которое Там Вертится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 27 октября 2018, 10:10

      Спартак, спартак......

      0
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