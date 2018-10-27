«Спартак», что с тобой не так? Разобрались в новом выпуске подкаста

Это пятый выпуск «Скинь мяч» – нашего подкаста про футбол и мир вокруг. И в новом эпизоде мы обсуждаем тему «Спартака». Заслуженно ли уволили Карреру? Как относиться к Глушакову? Кто виноват? В чем главная беда «Спартака»? Кто будет следующим тренером? Обсудили все.
Скорее включайте – будет интересно.
Он же на ютубе:
И на всех остальных площадках:
Содержание выпуска:
00:44 Карреру уволили заслуженно?
04:27 Почему все обвиняют Глушакова
06:40 Ситуация с Каррерой – абсурд
10:52 У «Спартака» проблемы с иностранцами. Статистика
12:28 Почему «Спартак» всегда такой?
18:00 Плеханов против Федуна
20:05 Проблема «Спартака» в его популярности
27:09 «Спартак» – это «Реал»
29:07 Он обречен
32:28 Кто теперь должен стать тренером?
Обязательно оставляйте в комментариях мнения и пожелания для следующих выпусков.